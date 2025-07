Znate li kako je Thompson dobio nadimak? Pogledajte video iz 1997. u kojem je objasnio sve

Glazbenik Marko Perković dobio je nadimak Thompson po puški, a prije 28 godina o tome je pričao u jednoj emisiji.

Samo nekoliko sati dijeli nas do početka koncerta Marka Perkovića Thompsona, a tamo se očekuje i to 500 tisuća ljudi. Njegovi fanovi stižu sa svih strana Hrvatske, ali i inozemstva u Zagreb.

A znate li kako je Thompson dobio nadimak? Naime, ovih dana na društvenim mrežama HRT-a objavljen je stari razgovor s glazbenikom. Tada je gostovao u emisiji Željke Ogreste gdje je objasnio svoj nadimak.

Voditeljica ga je pitala je li sudjelovao u Oluji.

''Točno, je, meni je to bio odmor, sve ovo me pomalo zamaralo. Ova estrada, pošto se ja nikada nisam mislio baviti ovime, slučajno se to dogodilo. Kada bih otišao u Čavoglave sa svojim prijateljima, ja bih se tada odmorio. I naravno da mi je sve to odgovaralo'', rekao je tada.

Zatim ga je pitala ima li još uvijek pušku po kojoj je dobio nadimak tijekom rata 1991. godine.

''Thompson je kod mene, uvijek će i biti. Nadimak sam dobio po pušci, staroj američkoj pušci. Pošto nas je s imenom Marko bilo nekoliko u našem vodu, i ''koji Marko, 'a onaj što ima Thompsona'. A to je bio peh, taj Thompson nije dobar uopće'', objasnio je.

