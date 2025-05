Prvi intervju s novim pobjednikom Survivora: ''Puno mi je tamo pomogla molitva, imao sam razgovore s Bogom!"

Pobjednik Survivora 2025. je Luciano Plazibat, a nakon pobjede razgovarali smo s njim!

Luciano Plazibat pobijedio je u Survivoru 2025., a mi smo odmah s njim porazgovarali. Otkrio nam je sve o svojoj velikoj pustolovini.

Nikako nije očekivao da će Survivor završiti na ovako prekrasan način.

''Uf, nikada. Ne da nisam vjerovao u sebe, nego jednostavno nisam ni zamišljao niti iskreno, išao na to. Svaki dan je bilo samo da preživim taj dan i dam sve od sebe i do kuda me to odvede! Iskreno jako puno mi je tamo pomogla molitva, nekako su bile tamo jako pojačane i svaku večer sam ima tako razgovore s Bogom. I stvarno kao da me sluša u svakom trenutku. Toliko je bilo znakova po putu koju su mi govorili da će sve bit uredu, a ja sam samo pratio i sluša i eto me jedini preživjeli, što mi i dalje zvuči nestvarno'', našalio se.

A što mu je u ovoj avanturi palo najteže, a što najlakše?

''Najteže definitivno kiše jer su toliko jake da ih noću kamera ne može ni zabilježit i ne možeš ljudima uopće objasniti tu muku. A najlakše? Hmmm, pa vjerojatno poligoni jer su najzabavniji pa je bas užitak prolaziti ih bez obzira koliko si umoran. Taj adrenalin kad udari je baš neusporediv. Rekao bih kao kad na pozornici plešeš pred punom arenom, ali opet je drugačije od toga, ali slično. Teško je objasniti'', rekao je Luciano.

Reakcije njegovih najbližih na laskavu titulu pobjednika bila su spektakularne.

''Ajme meni, mama plače, baka otvara poseban rum, tata ponosan. Djed je od početka govorio: ''Ma on je pobijedio''. Prijatelju su ponosni pa sada zezaju da je sve častim ovo ljeto. Šok mi je koliko su svi oni vjerovali u mene, više od mene jer sam nekako baš lagao ušao u sve ovo i do kada ide, ide. Oni su svi nabrijaniji od mene. Baš imam najbolje prijatelje i obitelj na svijetu'', otkrio nam je.

Što se tiče nagrade Luciano je bio jako tajanstven te nam nije htio otkriti na što će ju potrošiti.

''Morat ćete se strpjeti, ali ide nešto novo! Vjerojatno nitko neće očekivati, ali već je u realizaciji i nadam se ću do kraja godine moći otkriti o čemu se radi, ali mislim da bolje ov ovoga ne može'', rekao je uzbuđeno pobjednik.

Kada smo s Luciano razgovarali prije Survivora otkrio nam je da se boji buba. A je uspio taj strah pobijediti?

''Užas! Da je sada lakše - je. Meni su bube jednostavno ružne i uvijek kada ih vidim jednostavno ja to ne želim dirati, ali moram se pohvaliti kako sam u Survivoru sve po pobijedio tako ih sada bez problema maknem i nastavim dalje. Rekao bih da otupiš i navikneš se na sve s vremenom'', priznaje nam.

Hrana mu je, kaže nam, u Survivoru bila najmanji problem jer je jednostavno nema.

''I ne možeš ništa poduzeti po tom pitanju. Imao sam par baš problematičnih perioda poput padanja u nesvijest, ali preživjelo se i odustajanje nije bilo opcija. A što se tiće hrane prva stvar kada sam se vratio bile su karamela kockice. Koliko je meni to nedostajalo, ja vam to ne mogu opisati'', objasnio nam je.

Luciano je u Survivoru naučio da za sreću ne treba puno.

''Možda najbolja lekcija je ta da život i sreću ne treba puno i naučiš da stvarno možemo bez svega. Podsjetio sam sebe koliko imam lijep život i prijatelje i koliko uživam u svemu što radim. Dok sam bi tamo moj život mi je toliko falio pa kad sam se vratio sve mi je nekako lakše i kao da ispočetka opet uživam u svim projektima i stvarima. I jedan od razloga odlaska mi je bio da mi zafali sve što imam doma i uspjelo je'', priznao nam je.

A koji mu je izazov bio najlakši, a koji najteži?

''Tamo se ne ide dan po dan nego sat po sat! I svaki sat trebaš preživjeti jer dani traju vječno, ali kad napraviš neku svoju rutinu tamo postane lakše i naučiš uživat u tome! Najgore je bilo prvih mjesec dana kad smo se navikli sve je postajalo lakše'', rekao nam je.

Luciano je otkrio i koju anegdotu će zauvijek pamtiti.

''Ima stvarno puno toga, ali jedna od dražih je kad je kiša padala cijelu noć i svi su usprkos kiši zaspali dok Iva, Ivan i ja nikako. Kad je stala na par sati upalili smo vatru i sušili se na njoj sigurno sat vremena i naše stvar. Kad smo se spremili za spavat krene opet kiša i Ivan svejedno uspije zaspat, a Iva i ja smo uzeli deke i u šumi šetali dok nismo uspjeli naći neki dio gdje je više natkriveno. Nakon sigurno pola sata šetanja i traženja po sumi smo se negdje uspjeli uvaliti i zaspat. Kad smo se probudili nismo pojma imali di smo i tako smo tražili put nazad. Od muke smo se rugali i smijali, ali smo taj dan na poligonu oboje donijeli bodove'', ispričao nam je.

Gledatelji ispred malih ekrana Luciana su uvijek gledali nasmijanog, a kako je uspio uvijek ostati pozitivan.

''Pa ne znam. Trudim se uvijek održati svoj duh veselim jer kad sve ide nizbrdo ti možeš ili samo dopustit da propadaš ili se borit i ne dopustit da te situacije uništi. Takav sam kroz sve u životu i to me vodi do svega ovoga. Neću ja dopustit jednom Survivoru da me učini depresivnim'', rekao nam je.

Puno mu je značila podrška gledatelja ispred malih ekrana.

''Drago mi je kad se ljudima sviđa to što radim i da me vole zbog toga kakav jesam i kad vidim sve koji mi sad priđu na ulici i toliko lijepih stvari kažu ja najsretniji. Ali ja sam najsretniji jer sam svoj i da se ne sramim pokazat to što jesam. Uvijek mi je fokus da se zabavljam i da sve radim s ljubavlju tako i ovo. Život nije toliko kompliciran koliko ga mi učinimo kompliciranim'', dodao je.

Prokomentirao je i odnos s Ivom s kojom je posebno bio blizak.

''Mislim da ljudi mogu vidjeti koliko smo kliknuli sad s našim odnosom kad smo izašli. To se stvarno rodilo u jedno veliko prijateljstvo i sad kad smo vani sve je nekako lakše tako da bas uživamo družimo se i tu smo jedan za drugoga'', otkrio nam je.

S kim se čuo nakon završetka showa?

''Najviše se čujem s Ivom, Ivanom, Matijom, Urošem, Ninom, Kicom, ali nekako uvijek se čuješ s nekim i vidiš kako smo, popričamo. Matija mi je čak postao i trener, sve po malo, rekao bih'', objasnio je.

Lucianovo tijelo krase brojne tetovaže, kako kaže, svaku voli i ima svoju priču.

''Stvarno ih volim jer svaka ima svoju priču i kad me ljudi pitaju iznenade se koliko značajne može imat jedan crtež na tijelu! Mislim da uz moj karakter pašu i imaju smisla tako da uživam u njima i želim još, ali otom potom, ne želim žuriti nego kad bas znam što želim zašto ne staviti'', rekao nam je.

Jednu je posvetio i pobjedi u Survivoru.

''Mala kantica karamela kokica s bakljicom iz Survivora! Baklja se nikad nije ugasila i mislim da je ova sezona bas bila roller coaster i dobar show za gledatelje. Sad kad je sve prošlo tako sam i ja nastavio dalje i idemo u nove pobjede'', otkrio nam je.

Za kraj je poslao poruku svima koji se razmišljaju prijaviti u Survivor.

''Ovo je prekrasno iskustvo koje neće niti malo bit jednostavno! Svaki dan će vam bit teško, ali kad sve prođe bit će vam drago! Ponavljam, preteško, ali upoznat ćete sebe koliko možete bit jaki i koliko možete! Samo recite sebi da nećete odustat i borite se! Ovo je nešto što mi nikad nije bilo u planu, ali sad mi je jedno od najdražih iskustava ikad'', zaključio je.

