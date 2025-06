Jeste li već čuli za Endeffect? Frontmenov glas brzo ćete prepoznati, a evo što su nam još otkrili

Endeffect novo je obećavajuće ime na domaćoj sceni. Uz sjajan zvuk, bend se može pohvaliti i izvrsnim vokalom koji je poznat i široj publici. Riječ je o Zoranu Mišiću kojeg ne treba posebno predstavljati. Nakon uspješnog prvog singla, hvaljenog od strane publike, ali i struke, izbacili su novi singl Prototype. Tim povodom porazgovarali smo s članovima benda.

Jeste li već čuli za Endeffect?

Upoznajte četvoricu muškaraca čije ćete pjesme u budućnosti sigurno prepoznavati.

Za početak - osobna karta za sve one koji vas tek trebaju upoznati.

''Endeffect je metal bend iz Hrvatske/Njemačke koji djeluje od 2017. godine. Bend čine Zoran Mišić na vokalima, Daniel Schneider na gitari, Tomislav Marić na bubnjevima i Krunoslav Tomić na bassu. Iako postojimo već 8 godina, tek nedavno smo počeli objavljivati pjesme tako da, svi oni koji nas zaista žele upoznati kroz naš zvuk i poruku koju nose naše pjesme - niste puno propustili i sad je pravo vrijeme da uronite u naše stvaralaštvo.''

Prije koji dan izbacili su novi singl Prototype. Koja je poruka pjesme i kakve su reakcije?

''Prototype je jedna od prvih pjesama koje smo napisali. Govori o malim i mračnim tajnama koje svatko od nas nosi u sebi i koje s vremenom postaju sve veće, kao i o teretima koje na nas stavlja moderno društvo u kojem je sve javno, sve se objavljuje i zbog čije užurbanosti, stvarni ljudski osjećaji često ostanu nezamijećeni i potiskivani sve dok ne bude prekasno. Reakcije na pjesmu su jako dobre, zapravo i bolje nego što smo očekivali! Puno ljudi nam se javilo i reklo kako ih je dirnula pjesma i kako su se povezali s njom odmah na prvo slušanje, a to nas posebno veseli iz razloga što smo pjesmu radili iskreno, s puno ljubavi i posvećenosti svakom detalju, i kada to netko zaista prepozna, za nas nema bolje nagrade i motivacije.''

Prema ovome što smo do sada čuli, donose jedan moderan zvuk. No, kako bi opisali svoj stil i u kojem će pravcu on ići?

''Teško je definirati zvuk Endeffecta i strpati ga u neku određenu ladicu, a još teže je reći u koje će smjeru taj zvuk ići u budućnosti. Cijela priča je počela tako što smo htjeli stvarati glazbu bez ograničavanja i očekivanja koju bi prije svega mi rado slušali. Sva četvorica volimo metal, ali smo dosta različiti unutar toga što onda rezultira jednom zanimljivom i originalnom mješavinom. Zaista ne znam kako bi nazvao stil koji sviramo. Mi za sebe kažemo da smo metal bend, a onda neka si to uzme tko kako hoće.''

Kakvi su planovi za budućnost. Možemo li očekivati album?

''Trenutno smo u fazi snimanja albuma u suradnji sa producentom JayKay-om iz JayKay Productions, koji zaista uspijeva izvući ono najbolje iz nas i napraviti da naše pjesme zvuče onako kako su zvučale u našim glavama dok smo ih stvarali. Neki generalni plan je da objavljujemo pjesmu po pjesmu i da za svaku pjesmu snimimo popratni video uradak, prije nego što ih sve skupimo u jednu cjelinu - album. Također, drago mi je što ćemo u nekim pjesmama ugostiti i neke prijatelje glazbenike, ali o tome nešto više kada za to dođe pravo vrijeme.''

Kad ih se može čuti i vidjeti uživo?

''Zasad još nigdje, jer smo potpuno fokusirani na snimanje, ali nakon toga planiramo koncertni ciklus po regiji i šire. Htjeli bi posjetiti sva mjesta gdje nas ljudi žele čuti i predstaviti ljudima svoj rad uživo.''

Koliko im cijelu priču otežava to što članovi benda žive na relaciji Hrvatska - Njemačka?

''Svakako nije jednostavno, nažalost ne možemo imati klasične probe svaki tjedan kao normalni bendovi, ali ne dozvoljavamo da nas to uspori ni zaustavi. Konstantno smo u kontaktu što zbog benda, što zbog prijateljstva koje nas povezuje, koristimo prednosti tehnologije i interneta i oslanjamo se na individualni rad da bend guramo naprijed, što ponekad zna biti izazovno, no zbog toga i svaki uspjeh ima posebno sladak okus.''

Zorana mnogi pamte. Nakon jednog televizijskog showa je bio, možemo slobodno reći, miljenik nacije. Koliko im to danas pomaže ili možda odmaže?

''Zoki još uvijek izaziva interes kod publike što samo pokazuje da je njegova kvaliteta neupitna. Iako ga publika pamti po "mekšim" pjesmama i baladama, mislim da je otpočetka svima jasno da njegovo srce pripada žešćoj glazbi. Ono što je ljude privuklo kod njega je njegova iskrenost, a da i danas stvara s iskrenošću, pokazuje i činjenica da na obje dosad objavljene pjesme Endeffecta nema nijedan loš komentar što nam je svima na ponos.''

S obzirom da se svi već godinama bave glazbom, kad usporede današnju situaciju s onom prije 10-ak godina, je li danas teže ili lakše stvarati novu glazbu, zvučati svježe, doći do publike i uopće graditi neku svoju priču?

''Rekao bih da se danas brže dolazi do ljudi preko društvenih mreža, i lakše je zabilježiti ideje i snimati pjesme generalno, zbog opreme do koje je danas puno lakše doći, ali upravo zbog te pristupačnosti teže je isplivati u moru bendova i izvođača koji se bore za istu publiku, na isti način. Na kraju se sve svodi na ono isto na što se svodilo oduvijek a to je - dobra pjesma.''

Dojma smo da je metal scena u Hrvatskoj procvjetala. Bi li se složili i koga bi istaknuli?

''⁠Definitivno! Svjedočimo valu odličnih hrvatskih metal bendova a mi koji smo bili tu i za vrijeme "oseke", znamo koliko je to važno i jako smo sretni zbog toga. Mislim da je uspjeh benda Jelusick pokrenuo lavinu, a izdvojio bi Kryn, Cold Snap, Greynoise, Extroft, Graysoul, Nikola's Cage, Old Night, My Pitbull Lucifer i Arises kao svijetle primjere da se u Hrvatskoj radi vrhunski metal.''

