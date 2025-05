Glumi čudake, krhke ljude i manipulatore – i u tome je odličan!

U novom glazbenom psihološkom trileru Hurry Up Tomorrow, Barry Keoghan ponovno tumači lik koji balansira između šarma i nelagode. Uloga manipulativnog Leeja tek je najnoviji dodatak njegovom fascinantnom nizu "rubnih" uloga koje brišu granicu između zla i ranjivosti.

KINOFILM – hrvatski filmski web magazin donosi vam ovu priču

Hurry Up Tomorrow trenutačno se prikazuje u američkim kinima, a, osim žanrom, plijeni pažnju i glumačkom postavom. Naime, u ovom glazbenom psihološkom trileru glumce predvodi svestrani Abel Makkonen Tesfaye, poznatiji kao The Weeknd, a uz njega glume i Jenna Ortega te Barry Keoghan. Ova neobična filmsko-glazben suradnja u režiji Treya Edwarda Shultsa, prati glazbenika (Tesfaye) s nesanicom i na rubu živčanog sloma, čiji se svijet počinje urušavati nakon što u njegov život uđe dvoje zagonetnih likova. Naime, Barry Keoghan tumači Leeja, nepredvidivog i pomalo ulizivačkog lika koji se stalno mota oko glavnog junaka i dodatno komplicira njegovu borbu sa stvarnošću i vlastitim mentalnim stanjem. Jenna Ortega pak glumi Animu, tajanstvenu ženu koja utjelovljuje dio protagonistove osobnosti – onu stranu koju pokušava potisnuti. Njezin lik vuče glavnog junaka u introspektivnu, gotovo halucinatornu potragu za istinom o sebi. Tesfayeov lik, fiktivna verzija njega samog, tako se nalazi u vrtlogu između Leejevih manipulacija i Animine emocionalne izazovnosti. Kako piše Kinofilm, Hurry Up Tomorrow predstavlja dopunu Tesfayeovu istoimenom, šestom albumu, koji će biti objavljen kad i film. Uz Shultsa, scenarij potpisuju i Tesfaye te Reza Fahim.

Likovi koje ne znamo bi li ih žalili ili nas je strah

Za Barryja Keoghana ovo je pak još jedna u nizu intrigantnih uloga. Naime, 32-godišnji irski glumac redovito tumači "rubne" likove, odnosno one za koje ne znamo je li nam ih više žao ili nas je strah. Od uznemirujućeg Martina u Ubojstvu svetog jelena (The Killing of a Sacred Deer, 2017.), preko ranjivog Dominica u Duhovima otoka (The Banshees of Inisherin, 2022.) do manipulativnog Olivera u Saltburnu (2023.), Keoghan se specijalizirao za nezaboravne, često nelagodne likove.

Rođen 1992. u Dublinu, Keoghanov put do Hollywooda nije bio nimalo glamurozan. Odrastao je u siromašnoj četvrti Summerhill, bez oca, a majka mu, zbog predoziranja heroinom, preminula kad je imao tek 12 godina. Tako je on, s mlađim bratom Ericom, sedam godina proveo u sustavu udomiteljstva, sve dok ih obitelj nije trajno primila. Iako nije imao klasično glumačko obrazovanje, upornost i prirodni talent doveli su ga do uloge u filmu Between the Canals (2010.), a zatim i do nezaboravnog pojavljivanja u irskoj kriminalističkoj seriji Love/Hate (2010. – 2014.), gdje je gledatelje šokirao ulogom hladnokrvnog maloljetnog ubojice.

PROČITAJTE VIŠE NA KINOFILMU:

‘John Rambo’: Dolazi nam priča o mladom Rambu

Richard Linklater: “Nisam vjerovao da ću ovaj film smjeti prikazati u Francuskoj”

Briljantna necenzurirana povijest velebne franšize

Od Dunkirka do slave

Prekretnica u njegovoj karijeri dogodila se 2017., kad se pojavio u Nolanovom Dunkirku, a zatim i u Ubojstvu svetog jelena Yorgosa Lanthimosa. Kritika je bila oduševljena, a publika podijeljena, što je, ako njega pitate, savršeno. Slijedile su uloge u Vječnicima (Eternals, 2021.), mini-seriji Černobil (Chernobyl, 2019.), Zelenom vitezu (The Green Knight, 2021.) i kratko pojavljivanje u filmu Matta Reevesa, The Batman, u kojem je glumio Jokera.

Koje su ga uloge lansirale među glumačke zvijezde, kakav je plesač, zašto je odustao obožavanog boksa i s kime je u vezi, pročitajte na Kinofilmu, web magazinu koji donosi najzanimljivije vijesti iz svijeta filma.