Bila je toliko magična da ju je Richard Burton molio da se uda za njega, a odbila je i kralja Charlesa

Princeza Elizabeta od Jugoslavije bila je žena kojoj nisu mogli odoljeti ni princ Charles ni Richard Burton. Ova karizmatična plavokrvna ljepotica živjela je život izvan okvira kraljevskih očekivanja, a njezina kratka, ali burna romansa s britanskim glumcem postala je dio svjetske mondene povijesti.

U zlatnim danima svoje mladosti, princ Charles rado je pokazivao svoju pratnju – no jedna je žena posebno plijenila pažnju javnosti: princeza Elizabeta od Jugoslavije.

Karizmatična, elegantna i samosvjesna, smatrana je jednom od najprivlačnijih plavokrvnih žena poslijeratne Europe. Charles ju je neko vrijeme osvajao, no ona ga nije shvaćala previše ozbiljno – bio je tek još jedan u nizu.

Galerija 0 0 0

Kći posljednjeg namjesnika Kraljevine Jugoslavije, princa Pavla, Elizabeta se već dvaput udavala i bila je dvanaest godina starija od tadašnjeg princa od Walesa. Više od kraljevskih titula, zanimali su je muškarci snažne osobnosti. Neki od njih bili su legendarni holivudski zavodnik Warren Beatty, a potom i slavni glumac Richard Burton – koji je, potpuno očaran, čak zaprosio Elizabetu 1974. godine.

Elizabeta od Jugoslavije Foto: Profimedia

Burton, tada netom razveden od Elizabeth Taylor, do ušiju se zaljubio u princezu koju je od milja zvao Elisheba. Ona je, u to vrijeme, još bila u braku s bankarom Neilom Balfourom, no to je nije spriječilo da s Burtonom planira brak i predstavi ga svojim roditeljima u Parizu. Dok je njezin otac bio naklonjen slavnom glumcu, majka – grčka princeza Olga – nije skrivala prezir prema velškom glumcu, unatoč njegovom bogatstvu i slavi.

Elizabeta od Jugoslavije Foto: Profimedia

Iako su javno objavili zaruke, veza je vrlo brzo propala bez službenog objašnjenja. Prema dnevnicima samog Burtona, Elizabeta je bila “lijepa, seksi, ali impertinentna” i dovoljno britka da mu ulije sumnju u iskrenost. Ubrzo nakon prekida, Burton je viđen s bivšom Playboyevom zvijezdom Jeannie Bell, a princeza Elizabeta nastavila je živjeti po svome – uz nove partnere i svoj vlastiti put.

Elizabeta od Jugoslavije Foto: Profimedia

Kako piše njezina kći, spisateljica Christina Oxenberg: “Mama je imala još mnogo udvarača. Nisam upoznala sve, samo one ozbiljnije – a bilo ih je poprilično.”

Priča o Elizabeti i Richardu nije imala filmski završetak. Bila je to romansa dvoje snažnih karaktera – dva broda koja su se susrela u noći i brzo otplovila dalje.

Princeza Elizabeta rođena je 1936. godine, kao kći princa Pavla, regenta Kraljevine Jugoslavije, i princeze Olge Grčke i Danske.

Udavala se tri puta. Prvi suprug bio joj je Howard Oxenberg, američki modni industrijalac. U braku su proveli šest godina. Uslijedio je brak s bankarom Neilom Balfourom, pa peruanskim premijerom Manuelom Ulloaom Eliasom.

Imala je dvije kćeri - Catherine i Christinu.

Ove je godine u travnju proslavila 89. rođendan.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Zanimljivosti Rakitićeva Raquel kupa se u badiću koji košta kao hrvatski minimalac

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Plavokosa Velalučanka u topiću i minici srušila je sve granice seksipila!