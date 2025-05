Alec Baldwin: Glumac kojeg pamtimo, s pričom koju nećemo zaboraviti

Alec Baldwin ponovno je u središtu pozornosti zbog filma Rust, čije je snimanje obilježila tragična smrt snimateljice Halyne Hutchins. Glumac se suočio s optužbama i javnim osudama, ali i s najtežim izazovom svoje karijere. Donosimo pregled njegove bogate karijere, kontroverzi i povratka pred kamere.

KINOFILM – hrvatski filmski web magazin donosi vam ovu priču

Nakon višegodišnjih odgoda, tragičnih okolnosti i pravnih postupaka, napokon stiže kinopremijera vesterna Rust. Za Aleca Baldwina, ovo nije samo još jedna premijera, nego vjerojatno i najemotivniji i najteži projekt njegove karijere. Glumac je, naime, bio optužen za ubojstvo iz nehaja snimateljice Halyne Hutchins nakon nesreće na setu 2021., kad se u rekvizitnom oružju nalazio pravi metak, što je bacilo sjenu na cijeli projekt i njegovu karijeru.

Tragedija je izazvala šok i nevjericu u cijelom filmskom svijetu, otvorivši brojna pitanja o sigurnosti na setovima, rukovanju oružjem i odgovornosti producenata. Kinofilm podsjeća da je Baldwin ujedno bio i glavni glumac i jedan od producenata, zbog čega se našao u središtu višestrukih tužbi i kaznenog progona s mogućnošću odlaska u zatvor na 18 mjeseci, no na kraju je, 2024., oslobođen optužbi.

Iako je poznat po „kratkom fitilju” i brojnim okršajima s paparazzima i medijima, ovaj događaj bio je nešto sasvim drugo – tragedija koja je zauvijek obilježila njegov život, karijeru i imidž u javnosti. No, Alec Baldwin nije samo kontroverza. Njegova karijera je nevjerojatno bogata, šarena i – u mnogim dijelovima – iznimno uspješna.

Od sapunica do Broadwaya, od Trumpa do Emmyja

Rođen kao najstariji od četvorice braće Baldwin, od kojih su svi glumci, Alec je studirao političke znanosti prije nego što je otkrio glumu. Učio je od legendarnog Leeja Strasberga, isto kao i James Dean i Marilyn Monroe. A prije nego je postao poznat – bio je konobar u njujorškom Studio 54!

Karijeru je započeo u sapunicama, ali probio se ulogom u seriji Knots Landing (1979. – 1993.), gdje je glumio Joshuu Rusha, ambicioznog i manipulativnog propovjednika. Uloga mu je donijela prepoznatljivost i bila odskočna daska za filmsku karijeru koja je nakon toga rapidno napredovala.



Alec Baldwin glumio je i u dva filma iz serijala ‘Memoguća misija’ (Foto: Paramount Pictures)

U crnohumornoj fantaziji Bubimir (Beetlejuice, 988.), redatelja Tima Burtona, Baldwin je glumio Adama Maitlanda, preminulog muža koji, sa svojom suprugom (Geena Davis), pokušava iz svojeg doma otjerati nove stanare. Film je postao kultni klasik i potvrdio njegovu sposobnost za komediju i nadrealne likove.

Zatim je uslijedila uloga u Lov na Crveni Oktobar (The Hunt for Red October, 1990.), gdje je tumačio CIA-ina analitičara Jacka Ryana u napetom političkom trileru temeljenom na romanu Toma Clancyja. Redatelj John McTiernan (Die Hard, Predator) stvorio je snažan, atmosferičan film, a Baldwinov Ryan bio je pametan, pronicljiv i suptilan. No, zbog nesuglasica s Paramountom, u idućim nastavcima zamijenio ga je Harrison Ford.

U filmu Glengarry Glen Ross (1992.), snimljenom prema slavnoj drami Davida Mameta, Baldwin ima samo jednu scenu, ali svima dobro poznatu! U ulozi hladnokrvnog "specijaliste" koji dolazi iz centrale kako bi zastrašio prodavače i potaknuo ih na bolje rezultate, održava legendarni monolog ("Always Be Closing!") koji je postao sinonim za bezdušni korporativni pritisak. Uloga nije postojala u kazališnoj verziji, već je napisana isključivo za njega, a danas se smatra kultnom scenom poslovne satire u filmu.

Uloga napisana samo za njega

Zanimljivo je da je Alec Baldwin gotovo odbio ulogu u Glengarry Glen Rossu jer ga je scenarij zatekao u vrlo lošem raspoloženju– navodno ga je pročitao dok je bio iscrpljen i bolestan, pa mu je sav taj cinični, agresivni ton bio odbojan. No redatelj James Foley i scenarist David Mamet inzistirali su da upravo on bude lice tog korporativnog bezdušja, i uvjerili ga da će njegov lik – iako se pojavljuje samo u jednoj sceni – imati ogroman utjecaj na ton i poruku filma.

Baldwin je na kraju pristao, odradio snimanje u samo jednom danu, i rezultat je bila scena koja je postala kultna u poslovnim i glumačkim krugovima, često se koristi u prodajnim treninzima, no uglavnom kao primjer kako ne bi trebalo motivirati tim.

Godinama kasnije, u Nemogućoj misiji: Odmetnuti (Mission: Impossible – Rogue Nation, 2015.) i Nemogućoj misiji: Raspad sistema (Mission: Impossible – Fallout, 2018.), Baldwin je utjelovio Alana Hunleya, visokopozicioniranog dužnosnika CIA-e koji isprva sumnja u metode Ethana Hunta (Tom Cruise), ali kasnije postaje njegov saveznik. Ovu Baldwinovu ulogu karakterizira autoritet, ozbiljnost i sigurnost, ali – za razliku od tipičnog "čovjeka iz sustava" – njegov lik djeluje moćno i uvjerljivo, s ne hladno ili beživotno. Nastavio je glumiti u trilerima, komedijama, političkim dramama…, a njegova prisutnost u svakom je projektu značila – karizmu.

Zašto je njegova televizijska karijera posebna priča, ali i o privatnom, političkom i humanitarnom aspektu ovog glumca, pročitajte na Kinofilmu, web magazinu koji donosi najzanimljivije vijesti iz svijeta filma.