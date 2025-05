Evo koji će se filmovi prikazivati na ovogodišnjem Slano Film Days!

Mjesec dana dijeli nas od drugog izdanja Slano Film Days, jedinstvenog formata događanja posvećenih filmu koji povezuje regionalne filmske autore i renomirana imena iz svijeta filma i filmske industrije.

Program Slano Film Days čine razgovori o filmu, filmske projekcije i brojna neformalna druženja. Filmski razgovori rezervirani su za sudionike, a u večernjim satima održavat će se projekcije filmova autora i gostiju Slano Film Days, namijenjene svim ljubiteljima filma.

Predavanja i razgovore sa sudionicima vodit će renomirani svjetski i regionalni redatelji Michel Franco, Juho Kuosmanen, Ruben Östlund, Maura Delpero, Jasmila Žbanić i Želimir Žilnik.



Meksički redatelj Michel Franco održat će prvi ovogodišnji Filmski razgovor sa sudionicima o izazovima pri financiranju, produkciji i plasmanu autorskog filma danas. Finski redatelj Juho Kuosmanen održat će predavanje na temu straha redatelja od sljedećeg projekta te predstaviti proces rada na svom novom projektu. Ruben Östlund, švedski redatelj koji upravo privodi kraju snimanje svoga novog, sedmog igranog filma THE ENTERTAINMENT SYSTEM IS DOWN, sudionicima će govoriti o iskustvu rada na novom filmu, s posebnim naglaskom na montaži. Östlund će na montaži svog najnovijeg filma raditi i tijekom Slano Film Days pa će ga sudionici imati priliku vidjeti „na djelu“. Maura Delpero, koja je za svoj film VERMIGLIO osvojila Srebrnog lava – Veliku nagradu žirija na 81. Venecijanskom festivalu, dolazi u Slano prvi put. VERMIGLIO je arthouse film koji nam priča o ljudima, ali i o mjestima, praćen impresivnim prizorima snježnih planina, planinskih potoka i nepreglednih borovih šuma. Redatelji Jasmila Žbanić i Želimir Žilnik u razgovorima sa sudionicima podijelit će svoja bogata profesionalna iskustva, kako u svojim zemljama, tako i na koprodukcijama u regiji, ali i na velikim svjetskim projektima kao što je serija THE LAST OF US, čiju je jednu epizodu režirala Žbanić.



Projekcije će se održavati na glavnom trgu u Slanom i u vrtu Vile Riva, a prvu večer, 17. lipnja, po izboru Juhe Kuosmanena prikazivat će se Oskarom nagrađen film JOŠ JEDNA RUNDA danskog redatelja Thomasa Vinterberga s Madsom Mikkelsenom u glavnoj ulozi.

Drugu večer, 18. lipnja, očekuju nas dvije filmske projekcije. Projekciju kratkometražnog filma MUSE najavit će redatelj Paweł Pawlikowski i Małgosia Bela, koja potpisuje scenarij, kostimografiju i produkciju, te u filmu glumi uz Marcina Maseckog, poljskoga avangardnog pijanista, kompozitora i dirigenta. Masecki će uživo, uz projekciju filma, svirati na pijaninu. Marcin Masecki već je surađivao s Pawlikowskim na višestruko nagrađivanom filmu HLADNI RAT, u kojem je posebnu pozornost izazvala njegova obrada narodne pjesme „Dwa serduszka cztery oczy“/„Dva srdašca, četiri oka“ u izvedbi Joanne Kulig. Po izboru Pawela Pawlikowskog, istu večer prikazat će se i film TREĆI ČOVJEK redatelja Carola Reeda. Kultni noir film iz 1949., koji je Britanski filmski institut 1999. proglasio najboljim britanskim filmom svih vremena, najavit će Paweł Pawlikowski.

U četvrtak, 19. lipnja, u vrtu Vile Riva prikazivat će se PSYCHO THERAPY: THE SHALLOW TALE OF A WRITER WHO DECIDED TO WRITE ABOUT A SERIAL KILLER, crna komedija koju je napisao, režirao i koproducirao turski redatelj Tolga Karaçelik, a u kojem glumi Steve Buscemi. Film koji je na Tribeca Film Festivalu osvojio nagradu publike osobno će najaviti sam redatelj i legendarni glumac, obojica gosti Slano Film Days.

Po izboru još jednog gosta SFD-a, Daniela Brühla, a u čast nedavno preminulom redatelju Wolfgangu Beckeru, 20. lipnja prikazivat će se ZBOGOM, LENJINE!, njemačka povijesna dramska komedija iz 2003., u kojoj je naslovnu ulogu odigrao upravo Brühl, koji će film i najaviti.

Posljednja filmska projekcija u subotu, 21. lipnja, kultni je film redatelja Spikea Leeja UČINI PRAVU STVAR, koji će najaviti direktor fotografije Michael Seresin, ovogodišnji gost SFD-a.



Nikola Knežić, načelnik Općine Dubrovačko primorje, istaknuo je kako mu je veliko zadovoljstvo da Općina Dubrovačko primorje može podržati Slano Film Days, događaj koji je već uspostavio Slano kao mjesto susreta regionalnih i svjetskih filmskih autora i profesionalaca, a u konačnici i unaprijedio kulturnu ponudu Slanog. „Ove godine program je proširen, pa bih osim na projekcije tijekom SFD-a svakako pozvao sve ljubitelje filmske umjetnosti 14. i 15. lipnja na Obiteljski filmski vikend ususret SFD-u. Vjerujem da će naši najmlađi, ali i njihovi roditelji uživati u projekcijama filmova pod vedrim nebom. Filmska umjetnost neobično je važna kako za razvoj kreativnosti i empatije u djece, tako i za obitelj, jer nam trenuci uživanja u filmskim projekcijama uz roditelje cijeli život ostaju u najljepšem sjećanju.“ Projekcije će se također održavati u vrtu Vile Riva, a očekuju nas filmovi LOV NA DIVLJAKE redatelja Taike Waititija i KAKO IZDRESIRATI ZMAJA, koji je režirao Dean DeBlois, a koji se u kinima počinje prikazivati u isto vrijeme.



Sudjelovanje filmskih profesionalaca i studenata iz regije na Slano Film Days podržali su regionalni filmski centri i fondovi kroz partnerstvo sa Slano Film Days: Hrvatski audiovizualni centar, Filmski centar Srbije, Filmski centar Crne Gore i Slovenski filmski centar.



Partner ovog filmskog događanja najznačajniji je filmski festival u regiji, Sarajevo Film Festival.



Slano Film Days održat će se u Slanom i na Elafitskim otocima od 17. do 21. lipnja 2025.