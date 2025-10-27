Premijera komedije za sve majke i kćeri oduševila publiku i izazvala ovacije u kazalištu Knap!

Predstavom "Mater noster" oduševljeni su bili i Miro Gavran, Igor Barberić, Duška Stepanov, Ena Rajić, Marija Kolb i mnogi drugi.

Premijera nove komedije Kazališta KNAP, "Mater Noster", održana je protekle subote pred ispunjenom dvoranom, a oduševljena publika glumice je nagradila dugotrajnim ovacijama.

Sjajne glumice Tea Šimić i Katarina Arbanas de Romero osvojile su srca gledatelja svojom energičnom i duhovitom izvedbom, prelazeći bez daha iz lika u lik i držeći publiku na rubu sjedala do samoga kraja. Smijeh je odzvanjao dvoranom tijekom cijele predstave, a nakon završetka posjetitelji su puni oduševljenja dijelili dojmove, mnogi su istaknuli da su se prepoznali u prikazanim situacijama te najavili da će rado doći pogledati ovu hit-predstavu još jednom.

MATER NOSTER - 2 Foto: Ivan Kovačević / PR

Premijerni uspjeh nije promakao ni brojnim poznatim uzvanicima. Među publikom su bile i mnoge osobe iz kulturnog i javnog života, poput književnika Mire Gavrana sa suprugom Mladenom Gavran, redatelja i koreografa Igora Barberića te televizijske voditeljice Uršule Tolj. Premijeru su, među ostalima, popratili i Duška Stepanov, Ena Rajić, Ida Hamer, Tihana Strmečki, Nikolina Rafaj, Zoran Vakula, Marija Kolb, Melita Rundek, Snježana Babić-Višnjić, Tadija Kolovrat, Zlatko Krilić, Igor Baksa i Elma Tomić, koji su svojim dolaskom podržali novu predstavu.

MATER NOSTER - 1 Foto: Ivan Kovačević / PR

Mater Noster" je komedija nastala prema tekstu autorice Lucije Klarić i u režiji redatelja Borisa Kovačevića. Ova duhovita, emotivna i brutalno iskrena predstava istražuje sve nijanse odnosa između majki i kćeri, prikazujući prepoznatljive obiteljske situacije s mnogo topline i istine. Uz obilje humora, ali i dirljivih trenutaka, "Mater Noster" podsjeća nas da je obitelj istodobno i najveća drama i najveća komedija.

Zahvaljujući svojoj univerzalnosti i iskrenosti, "Mater Noster" predstavlja izvrstan izbor za svakoga tko želi sa svojom majkom ili kćerkom provesti nezaboravnu večer u kazalištu.

Duhovito, emotivno i bez cenzure!

MATER NOSTER - 4 Foto: Ivan Kovačević / PR

Sljedeću izvedbu publika može pogledati već u četvrtak, 6. studenoga u 20 sati. Ulaznice se mogu kupiti putem sustava Core Event, na blagajni Centra KNAP, Ivanićgradska 41a ili rezervirati putem maila: knap@knap.hr.