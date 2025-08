Nova suradnja Liburnia Film Festivala i Nova Docu platforme

Suradnja LFF-a i Nova Docu platforme korak je prema održivijem modelu distribucije dokumentarnog filma, u kojem autorski rad ne prestaje živjeti nakon festivala, već nastavlja svoje putovanje.

S ponosom najavljujemo partnerstvo Liburnia Film Festivala i Nova Docu, novoosnovane regionalne dokumentarne VOD (video-on-demand) platforme, koja od studenog 2024. godine djeluje u okviru United Medije.

Liburnia Film Festival najstariji je festival dokumentarnog filma u Hrvatskoj, poznat po dosljednom fokusu na recentnu domaću produkciju. Održava se krajem kolovoza u Opatiji i svake godine okuplja autore, autorice, stručnjake i publiku u slavlju dokumentarnog stvaralaštva. Festival je prepoznat kao ključna platforma za premijere hrvatskih dokumentaraca i kao točka spajanja filmske scene i zajednice. Ove godine održava se dvadeset i treći put.

Liburnia Film Festival Foto: PR

Nova Docu je prva VOD platforma posvećena dokumentarnim filmovima u okviru United Medije, lansirana u studenom 2024. godine. Već u prvom mjesecu bilježi gotovo 500 milijuna pregleda. Putem EON platforme dostupna je gledateljima u Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, Grčkoj i Bugarskoj. Sadržaj uključuje pažljivo odabrane domaće i strane dokumentarce – od biografija i društvenih fenomena do povijesnih i aktualnih tema.

Nova Docu Foto: PR

Daniel Bukumirović, urednik Nova Docu kataloga, ovako opisuje novu suradnju:

''Suradnja s Liburnia Film Festivalom za nas je strateški iskorak u daljem pozicioniranju kataloga Nova Docu kao najrelevantnijeg online mjesta za dokumentarni film u regiji. LFF je najstariji festival dokumentarnog filma u Hrvatskoj i jedini koji dosljedno prikazuje isključivo suvremenu domaću produkciju – zbog čega je ovo partnerstvo prirodan izbor. Uvjereni smo da je naša platforma idealno mjesto gdje kvalitetni autorski filmovi, nakon festivalske premijere, dobivaju svoj život i kod šire publike. Vjerujemo da dokumentarni film ima snagu da mijenja pogled na svijet, a sa LFF-om dijelimo viziju da te priče trebaju biti dostupne – svuda i svima.''

Liburnia Film Festival Foto: PR

Producenti dokumentarnih filmova prikazanih na LFF-u, nakon festivalske i kino premijere, dobivaju novu priliku za život. Time se domaćim dokumentarcima otvara prostor za dugoročnu dostupnost i vidljivost u regiji, a autorima omogućuje bolju distribuciju i dolazak do gledatelja koji do sada nisu imali priliku vidjeti njihov rad.

''Otvaranjem Nova Docu platforme, dokumentaristi su dobili još jedan prozor za distribuciju svojih filmova i to u cijeloj široj regiji. Nakon prikazivanja filma na velikom platnu festivala i u kino dvoranama, VOD je sljedeći logičan korak za svaki film na putu do publike. Kroz nove specijalizirane kanale publika za dokumentarni film širi se i to nam je svima važno zbog snage koju dokumentarni film nosi. Drugim riječima, dokumentarne filmove treba gledati što više, a ovom suradnjom na tome zajednički radimo'', rekao je programski direktor Liburnia Film Festivala Oliver Sertić.

Liburnia Film Festival Foto: PR

Suradnja LFF-a i Nova Docu platforme korak je prema održivijem modelu distribucije dokumentarnog filma, u kojem autorski rad ne prestaje živjeti nakon festivala, već nastavlja svoje putovanje – do novih ekrana, novih publika i novih dijaloga.

