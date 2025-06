Istaknuti filmski stručnjaci i perspektivni mladi autori zaokružuju bogat program omiljenog filmskog festivala

Uz prethodno najavljena imena, program je kompletiran s filmskim stručnjacima iz područja filmske glazbe, kritike, produkcije i financija te mladim filmašima iz Hrvatske i Europe

Peto izdanje Ponta Lopud Film Festivala, koje će se održati od 26. do 28. lipnja, još jednom potvrđuje Lopud kao nezaobilazno mjesto filmskog dijaloga i kreativne razmjene.

Nakon što su već najavljeni oskarovac Sean Baker, producent Peter Spears, redatelj Daniel Minahan te regionalni velikani Dragan Bjelogrlić, Rajko Grlić i Nebojša Slijepčević, festivalski program dodatno obogaćuju nova međunarodna imena čiji su rad i doprinos prepoznati na svjetskoj filmskoj sceni.

Među njima je i Suzana Perić, hrvatsko-američka glazbena montažerka i izvanredna profesorica na prestižnom NYU Steinhardt, svojim je radom obilježila najvažnije filmske naslove posljednjih desetljeća, od Kad jaganjci utihnu (1991.) i Gospodar prstenova: Prstenova družina (2001.) do Lady Bird (2017.) i Barbie (2023.). Dobitnica je dviju nagrada Golden Reel, članica Američke akademije filmskih umjetnosti i znanosti te žirija za studentske Oscare, Perić je svojim doprinosom umjetnosti zvuka ostavila neizbrisiv trag u suvremenoj kinematografiji.

Suzana Perić Foto: PR

''Dugo sam tražila filmski festival na kojem se umjesto natjecanja slavi film, umjesto nagrada razmjenjuju iskustva, a umjesto tržišta stvara prostor za dijalog – filmski forum. I tada sam pronašla Lopud. Nije to bio slučajan susret, već rezultat moje svjesne potrage, potaknute studentom Tomom Širokom. Od očaravajuće ljepote ovog malog otočnog dragulja do velikodušnosti njegovih stanovnika, osjećaj dobrodošlice jednostavno je neodoljiv. No, iznad svega ističe se strast s kojom su ova okupljanja osmišljena – strast koja nadahnjuje sve: i mlade i starije, i profesionalce i one koji tek ulaze u svijet filma, i lokalne i strane goste – da razmjenjuju ideje, stvaraju nova prijateljstva, šire znanja i razgovaraju do kasno u noć. Upravo ta energija čini ovaj događaj jedinstvenim'', istaknula je Perić.

Na Lopud dolazi i Mark Kermode, jedan od najutjecajnijih europskih filmskih kritičara, poznat po osebujnom stilu, britkoj analizi i istinskoj strasti prema filmu. Kermode je deset godina bio glavni filmski kritičar The Observera, autor je niza knjiga o filmu i glazbi, voditelj BBC-jevih emisija i podcasta Kermode & Mayo’s Take, a njegov glas i pogled na sedmu umjetnost prepoznati su i kroz brojne dokumentarne serije te suradnju s bendom The Dodge Brothers.

Mark Kermode Foto: PR

''Radujem se prilici da osjetim festivalsku atmosferu Lopuda i podijelim svoju strast prema filmu s kolegama iz cijeloga svijeta. Najinspirativniji filmski razgovori često proizlaze upravo iz spontanih susreta i različitih perspektiva'', naglasio je Kermode.

Diana Elbaum, belgijska producentica i dobitnica nagrade Europske filmske akademije za najbolju producenticu 2009., izgradila je karijeru producirajući više od stotinu igranih filmova, dokumentaraca i serija, surađujući s nekima od najvažnijih europskih redatelja poput Chantal Akerman, Mahamata Saleha Harouna i Paula Verhoevena.

Diana Elbaum Foto: PR

Osnivačica je produkcijskih kuća Entre Chien et Loup i Beluga Tree, a njezina je ekspertiza tražena na brojnim festivalima i tržištima diljem svijeta. Elbaum je poznata i po predanosti mentoriranju mladih autora kroz vodeće europske edukativne programe, a njezin je rad obilježen inovacijom, podrškom ženskom autorstvu i razvojem novih filmskih glasova.

''Susreti s mladim autorima za mene su uvijek dragocjena prilika da otkrijem nove poglede na priče i svijet. Zanima me što sve može proizaći kad se na jednom mjestu susretnu tako različite i snažne kreativne energije'', istaknula je Elbaum.

Marlon Vogelgesang, direktor Media Finance Capital iz Ujedinjenog Kraljevstva, donosi bogato iskustvo iz svijeta filmske produkcije i financiranja filmske industrije. Pod njegovim vodstvom, tvrtka je sufinancirala ili u cijelosti financirala više od 60 nezavisnih filmskih i televizijskih naslova, uključujući zapažene žanrovske i autorske filmove, kao i projekte za vodeće streaming servise, a njegovo razumijevanje kreativnog i poslovnog aspekta industrije čini ga nezaobilaznim partnerom suvremenih filmskih projekata.

U duhu svoje misije, festival i ove godine otvara prostor novoj generaciji mladih autora iz Hrvatske i Europe, čija su ostvarenja već prepoznata na najvažnijim međunarodnim festivalima i programima.

Marlon Vogelgesang Foto: PR

Njihova prisutnost potvrđuje Lopud kao mjesto susreta budućnosti i tradicije regionalne i europske kinematografije, a među njima su Adrijana Prugovečki, Alica Bednáriková, Anastasia Veber, Bruno Mustić, Hana Japundžić, Jakov Nola, Lana Barić, Luka Galešić, Martina Marasović, Paul Vincent de Lestrade, Sara Alavanić, Sara Grgurić, Tajana Bakota i Thea Gajic – autori i autorice čiji radovi već sada oblikuju novu sliku europskog filma.

Ponta Lopud Foto: Robert Medvedec, John Pavlish

Ponta Lopud Foto: Robert Medvedec, John Pavlish

Ulaznice za filmske projekcije dostupne su putem sustava Entrio.

Kreativna platforma Ponta Lopud nosi i predstavlja tri ljetna kulturna programa 2025. te spremno dočekuje sve zaljubljenike u umjetnost, prvenstveno film, glazbu i književnost. Ponta Lopud Film Festival prvi je od tri događaja, koji će filmsku umjetnost slaviti od 26. do 28. lipnja. Drugi događaj, koji će od 28. do 30. kolovoza na otok privući ljubitelje glazbe, popularni je Ponta Lopud Jazz festival, dok će Ponta Lopud Book Bridge od 18. do 20. rujna otok pretvoriti u književno utočište i time zaokružiti ljetne manifestacije.