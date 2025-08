Četverostruki dobitnik Grammyja i glazbenik s nominacijom za Grammyja dolaze na Ponta Lopud Jazz Festival!

Mentorskom timu festivala pridružuju se Grammyjima nagrađivani bubnjar Sánchez, nedavno nominiran i za nagradu Emmy, te perkusionistički virtuoz Mantilla, a na Lopudu će dijeliti bogato iskustvo s novom generacijom jazz talenata.

Ponta Lopud Jazz Festival treću godinu zaredom potvrđuje svoju ulogu mjesta na kojem suvremeni duh jazza i inovacija doživljavaju uzlet kroz susrete generacija, otvarajući pritom prostor mladim glazbenicima iz Hrvatske, regije i svijeta za inspirativno zajedničko stvaranje s glazbenim velikanima međunarodne scene. Tijekom tri festivalska dana, od 28. do 30. kolovoza, Lopud postaje središte susreta različitih tradicija i kreativnih pristupa, a etablirani izvođači u mentorskim ulogama otvaraju nove horizonte kroz radionice i zajedničke nastupe.

Nakon prethodnih festivalskih izdanja u koja je unosio svoje bogato iskustvo i neiscrpnu energiju, na otok se u ulozi mentora vraća Antonio Sánchez, višestruko nagrađivani bubnjar kojemu je kreativna klima festivala, kako kaže, uvijek bila izvor nove inspiracije. Rođen je u Mexico Cityju, a danas, kao jedan od najtraženijih bubnjara na svjetskoj jazz sceni, iza sebe ima četiri osvojena Grammyja, prestižne nagrade Critics Choice i Echo, nebrojene naslovnice vodećih jazz magazina, kao i ključnu ulogu u stvaranju suvremenog zvuka Pata Methenyja, s kojim surađuje više od dvadeset godina.

No njegova karijera daleko nadmašuje tu referencu. Surađivao je i s Chickom Coreom, Michaelom Breckerom i Garyjem Burtonom, a istaknuo se i na filmskoj sceni, gdje je za glazbu koju je skladao za Oscarom nagrađeni film Birdman (2014.) osvojio Grammyja i bio nominiran za Zlatni globus i BAFTA-u. Uskoro su uslijedile suradnje s Trentom Reznorom, Daveom Matthewsom, Meshell Ndegeocello i brojnima drugima. Svoj status svestranog i neumornog istraživača glazbe potvrđuje na posljednjem albumu iz 2022., SHIFT (Bad Hombre Vol II), gdje ne samo da svira većinu instrumenata, već potpisuje i kompletnu produkciju.

Antonio Sánchez Foto: PR

Posebnu pažnju ove godine izazvala je i njegova najnovija nominacija za nagradu Emmy za originalnu glazbu u seriji Setha Rogena The Studio na platformi Apple+. Serija je ostvarila ukupno 23 nominacije, uključujući i onu za najbolju glazbu, što je još jedno priznanje njegovoj relevantnosti na svjetskoj kreativnoj sceni.

''Nikada nisam bio na festivalu poput Ponta Lopud Jazz Festivala. Prekrasno okruženje, snažan osjećaj zajedništva i posebna atmosfera, vrhunske majstorske radionice, nevjerojatna gastronomija i iznimno visoka razina gostujućih umjetnika čine ovo jedinstvenim iskustvom koje nitko ne bi smio propustiti. Posebno me veseli vidjeti što ćemo svi zajedno stvoriti ove godine'', istaknuo je Sánchez.

S druge strane svijeta, ali s istom strašću prema ritmu, dolazi i Túpac Mantilla, kolumbijski majstor udaraljki čije je djelovanje obilježeno neprestanom znatiželjom i otvaranjem novih umjetničkih puteva. Formalno glazbeno obrazovanje okrunio je diplomom s najvišim počastima na New England Conservatoryju, ali to ga nije ograničilo na sigurne forme. Naprotiv, Mantilla uporno istražuje snagu pulsa i mogućnosti improvizacije, spajajući afrokubanske ritmove, jazz i suvremenu glazbu u prepoznatljiv osobni izričaj. Suradnje s glazbenicima poput Bobbyja McFerrina, Zakira Hussaina, Kennyja Wernera, Esperanze Spalding i Juliana Lagea te poziv da se priključi projektu Masters of Percussion, koji je predvodio jedan od najznačajnijih svjetskih tablista, nedavno preminuli Zakir Hussain, svrstavaju Mantillu među vodeće svjetske perkusioniste.

Túpac Mantilla Foto: PR

Kao edukator, Mantilla redovito nadahnjuje generacije mladih umjetnika na prestižnim svjetskim institucijama poput Carnegie Halla, Harvarda i Stanforda, da svojim glasom donesu nešto novo u globalni glazbeni prostor. Kao osnivač Global Percussion Networka PERCUACTION i direktor eksperimentalne skupine TEKEYÉ, poznat je po istraživanju novih mogućnosti zvuka te predanom radu u glazbenoj edukaciji i društvenoj angažiranosti, čime bitno nadopunjuje festivalski obrazovni aspekt.

Posebno treba istaknuti da je Mantilla dobitnik brojnih priznanja te je kao član Julian Lage Groupa nominiran za nagradu Grammy za album Sounding Point (2009.), čime je dodatno potvrdio svoj status na svjetskoj glazbenoj sceni. Povodom dolaska na Lopud u ulozi mentora, Mantilla ističe: ''Presretan sam što sudjelujem na ovogodišnjem festivalu i što imam priliku ne samo sastati se s prijateljima i kolegama, nego zajedno s njima dijeliti znanja i iskustva kako bismo nadahnuli buduće generacije glazbenika. Vjerujem da je poticanje kreativnosti kroz glazbu i umjetnost najbolji način za izgradnju snažne i dinamične zajednice, a upravo to vidim kao jednu od temeljnih vizija ovoga festivala. Jedva čekam!''

Mentorski tim ovogodišnjeg Ponta Lopud Jazz Festivala kroz svoj rad i otvorene rasprave podići će energiju i kreativnost festivala, pružajući ovogodišnjim polaznicima iznimnu priliku za rad uz vrhunske profesionalce i proširenje umjetničkih vidika. Festival, smješten u jedinstvenu atmosferu otoka Lopuda, nastavlja graditi svoj ugled kao mjesto susreta svjetskih jazz inovatora i mladih nada, istodobno njegujući duh obrazovanja i kulturne razmjene.

Kreativna platforma Ponta Lopud predstavlja tri ljetna kulturna programa 2025. te spremno dočekuje sve zaljubljenike u umjetnost, prvenstveno film, glazbu i književnost. Ponta Lopud Film Festival prvi je od tri događanja i slavi filmsku umjetnost od 26. do 28. lipnja. Drugi događaj, koji će od 28. do 30. kolovoza na otok privući ljubitelje glazbe, popularni je Ponta Lopud Jazz Festival, dok će Ponta Lopud Book Bridge od 18. do 20. rujna otok pretvoriti u književno utočište i time zaokružiti ljetne manifestacije.