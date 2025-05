Četverostruka dobitnica Grammyja Terri Lyne Carrington predvodi treće izdanje Ponta Lopud Jazz Festivala

Bajkoviti Lopud krajem kolovoza ponovno će postati epicentar jazza, a mladi glazbenici iz Hrvatske, regije i svijeta imat će priliku učiti izravno od vodećih svjetskih glazbenih legendi

U svom trećem izdanju, Ponta Lopud Jazz Festival, koji se održava od 28. do 30. kolovoza ugostit će vrhunske svjetske jazz umjetnike na idiličnom otoku Lopudu, a ovog ljeta mladi će glazbenici iz Hrvatske i regije imati priliku učiti od cijenjene bubnjarice, skladateljice, producentice i glazbene edukatorice Terri Lyne Carrington, koja će biti u ulozi ovogodišnje glavne mentorice.

Ponta Lopud jazz festival Foto: PR

Terri oblikuje suvremenu jazz scenu više od četiri desetljeća. Svoju profesionalnu karijeru započela je već s deset godina kao najmlađa članica glazbenog sindikata u Bostonu, a s jedanaest dobila je stipendiju za prestižni Berklee College of Music. Dobitnica je čak četiri nagrade Grammy, nagrade Doris Duke Artist te Jazz Master, najvišeg američkog priznanja za jazz koje dodjeljuje američka Nacionalna zaklada za umjetnost. Prva je žena koja je osvojila Grammy u kategoriji za najbolji jazz instrumentalni album i to za Money Jungle: Provocative in Blue iz 2013. godine.

"Iskren dijalog i slušanje otvorena srca među najvažnijim su aspektima glazbene izvedbe. Oni su nit koja umjetnika povezuje s ljudskošću u drugima i otvara prostor za snažno pripovijedanje. Veselim se tim važnim razgovorima na Ponta Lopud Jazz Festivalu.", istaknula je Terri Lyne Carrington.

Poznata je po iznimno muzikalnom bubnjanju, otvorenosti prema različitim žanrovima i sposobnosti da kroz glazbu uspostavi dinamičan dijalog s drugim umjetnicima. Tijekom svoje bogate karijere surađivala je sa svjetskim velikanima jazza kao što su Herbie Hancock, Dizzy Gillespie, Wayne Shorter, Stan Getz i Esperanza Spalding. Osnivačica je Berklee Institute of Jazz and Gender Justice, gdje se zalaže za rodnu ravnopravnost i veću vidljivost žena u jazzu. Zahvaljujući svom radu, odlikovana je počasnim doktoratima Berklee College of Music, Manhattan School of Music i Sveučilišta York.

Svake godine na Ponta Lopud Jazz Festivalu mladi glazbenici iz Hrvatske, regije i svijeta imaju priliku učiti izravno od vodećih svjetskih jazz umjetnika kroz intenzivne radionice i zajedničke nastupe. Odabrani mladi profesionalni glazbenici iz cijeloga svijeta pozivaju se da sudjeluju u jedinstvenom glazbenom doživljaju, gdje će kroz intenzivne dnevne radionice, večernje koncerte, jam sessione i ostale festivalske aktivnosti učiti od Terri Lyne Carrington i drugih mentora. Svi zainteresirani mladi glazbenici mogu se prijaviti za sudjelovanje na festivalu, gdje će kroz rad s Terri i ostalim mentorima imati priliku istražiti nove dimenzije vlastite kreativnosti i umjetničkog izričaja.

Ovo je jedinstvena prilika za sve jazz glazbenike koji žele raditi u poticajnom okruženju i razvijati se u najbolje svjetske glazbenike. Biramo samo dva do tri glazbenika po instrumentu, što ovo iskustvo čini iznimno ekskluzivnim i intimnim, a svaki sudionik zaista ima priliku biti viđen“, naglasila je suosnivačica i umjetnička direktorica festivala Thana Alexa.

Online audicije za sve mlade profesionalne glazbenike koji ispunjavaju potrebne uvjete bit će otvorene od 2. lipnja, a informacije o programu festivala kao i o ulaznicama bit će objavljene uskoro.

Kreativna platforma Ponta Lopud nosi i predstavlja tri ljetna kulturna programa 2025. te spremno dočekuje sve zaljubljenike u umjetnost, prvenstveno film, glazbu i književnost. Ponta Lopud Film Festival prvi je od tri događaja koji će filmsku umjetnost slaviti od 26. do 28. lipnja. Drugi događaj, koji će od 28. do 30. kolovoza na otok privući ljubitelje glazbe, popularni je Ponta Lopud Jazz festival, dok će Ponta Lopud Book Bridge od 18. do 20. rujna otok pretvoriti u književno utočište i time zaokružiti ljetne manifestacije.