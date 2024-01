Dirljiva ljubavna priča o suživotu s Alzheimerovom bolesti nominirana je za Oscara 2024. godine, a uskoro dolazi i u naša kina!

''Beskrajno sjećanje'' - dirljiva ljubavna priča o suživotu s Alzheimerovom bolesti u režiji istaknute autorice Maite Alberdi uskoro u kinima.

''Beskrajno sjećanje'' (The Eternal Memory) dirljiv je i autentičan dokumentarni film o ljubavi, brizi i sjećanjima u režiji renomirane čileanske redateljice Maite Alberdi. Dokument je to bezuvjetne ljubavi načete Alzheimerovom bolesti između dvoje istaknutih javnih ličnosti u Čileu - slavnog novinara i pisca Augusta Góngore, prominentnog kroničara zločina u doba Pinochetova režima i glumice, aktivistice i bivše ministrice kulture Pauline Urrutie. Autorica Maite Alberdi deset je godina dokumentirala njihov odnos.



Alberdi je prva čileanska filmašica nominirana za nagradu Oscar i to za dokumentarac Agent krtica (Mole Agent) 2021., također u distribuciji Restart Labela (dostupan na www.volimdokumentarce.net), a jučer je objavljeno da je za Beskrajno sjećanje primila i svoju drugu nominaciju. Jedan od koproducenata filma je i čuveni čileanski redatelj Pablo Larrain (redatelj filmova Spencer, Jackie, Ne, Neruda).

Film u nezavisna kina diljem Hrvatske kreće 15. veljače 2024. u distribuciji Restart Labela.

Dokumentarac Beskrajno sjećanje dosad je osvojilo niz zavidnih priznanja, između ostalih nagradu za najbolji dokumentarac prošlogodišnjeg Sundance Film Festivala (World Cinema Documentary Competition), a na Berlinaleu bio je drugi po glasovima publike u programu Panorama. Prepoznatost filma potvrđuje i jučer objavljena nominacija za nagradu Oscar.

Izrazito ganutljiva i emotivna, ali istovremeno poticajna priča o Paulininoj toploj i beskompromisnoj posvećenosti te Augustovoj snažnoj borbi da zadrži vlastiti identitet duboko je dirljivo svjedočanstvo njihovoj ljubavi. Film se bavi propitivanjem ljudskog dostojanstva u starosti i nevolji te o mehanizmima individualnog i kolektivnog sjećanja. Čega se – i koga – sjećamo iz naše prošlosti? Zašto zaboravljamo ili potiskujemo određena sjećanja i kakav učinak to ima, kako na čovjeka tako i na cijelu državu?

Maite Alberdi prva je čileanska filmašica nominirana za nagradu Oscar (dokumentarac Agent krtica, 2021.) Kao redateljica i scenaristica razvila je specifičan i izrazito osoban stil kojim ostvaruje intimne portrete likova unutar njihovih mikrosvjetova. Njezin jedinstveni autorski opus čini je jednim od najvažnijih glasova latinoameričke dokumentaristike. Godine 2013. Svjetski gospodarski forum nagradio ju je titulom ''osobe koja utječe na svijet'', a 2018. postala je članica Akademije filmske umjetnosti i znanosti.

O filmu Alberdi kaže:

"Najviše me zanima kako prihvatiti normalnost tjelesne promjene i starosti, vidjeti ljepotu u krhkosti i istraživati konačnost i smrt. To je protok vremena. Nitko nas nikad ništa nije (na)učio o starenju i umiranju. A upravo taj proces želim promatrati izbliza i pokušati ga normalizirati. A možda će i ljudima koji se bore s tim strahom, donijeti utjehu. Beskrajno sjećanje je prije svega ljubavna priča, kako se živi ljubav u krhkosti te kako biti i ostati par kada više nema cjelovitog sjećanja. Uživala sam snimajući ovu priču jer je nisam doživljavala iz perspektive gubitka nekoga. Zavidno sam se divila onome što su oni kao par imali, odnosu kakav ja nisam doživjela i koji nisam vidjela niti nalazila oko sebe. Ljubav u kojoj nije bitno što su nekad bili, već ono što su danas. I što imaju jedno drugo."