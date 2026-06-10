Tko je osvojio srce Luke Sučića? Njegova partnerica uspješno bježi od reflektora

Laura Dilber djevojka je hrvatskog reprezentativca Luke Sučića koja, unatoč sve češćim zajedničkim pojavljivanjima nakon utakmica Vatrenih, i dalje uspješno čuva privatnost i drži se podalje od medijske pozornosti.

Luka Sučić jedan je od najperspektivnijih hrvatskih nogometaša, no za razliku od brojnih sportskih zvijezda, svoj privatni život uspješno drži daleko od očiju javnosti.

Posljednjih mjeseci pažnju navijača privukla je Laura Dilber, djevojka s kojom se sve češće pojavljuje nakon utakmica Real Sociedada, čiji je član Sučić.

Laura je dospjela u fokus javnosti nakon što je fotografirana u društvu Sučića, Duje Ćalete-Cara i njegove supruge Adriane nakon pobjede Real Sociedada u Kupu kralja. Na zajedničkim fotografijama pozirala je uz Sučića, što je dodatno potaknulo interes navijača za njihovu vezu.

Luka Sučić i Laura Dilber - 2 Foto: Instagram

Luka Sučić i Laura Dilber - 1 Foto: Instagram

Ipak, za razliku od brojnih partnerica poznatih nogometaša, Laura ne traži medijsku pozornost. O njezinom privatnom životu, obrazovanju i profesionalnoj karijeri zasad nema mnogo javno dostupnih informacija, a ni ona ni Luka ne dijele često zajedničke trenutke na društvenim mrežama osim jedne fotografije sa slavlja.

Luka Sučić - 1 Foto: PIXSELL

Luka Sučić - 3 Foto: PIXSELL

Luka Sučić - 4 Foto: PIXSELL

Takav pristup ne čudi s obzirom na to da je i sam Sučić poznat kao jedan od najpovučenijih hrvatskih reprezentativaca. Mladi veznjak Real Sociedada godinama izbjegava govoriti o privatnom životu te se uglavnom fokusira na nogomet i reprezentativne obveze.

Iako o njihovoj vezi nema mnogo detalja, zajednička pojavljivanja posljednjih mjeseci pokazuju da je Laura važan dio Lukina života. S obzirom na rastuću popularnost mladog Vatrenog, nema sumnje da će interes javnosti za njegovu samozatajnu partnericu nastaviti rasti.

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