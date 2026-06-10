Tko je osvojio srce Luke Sučića? Njegova partnerica uspješno bježi od reflektora

Laura Dilber djevojka je hrvatskog reprezentativca Luke Sučića koja, unatoč sve češćim zajedničkim pojavljivanjima nakon utakmica Vatrenih, i dalje uspješno čuva privatnost i drži se podalje od medijske pozornosti.
Luka Sučić jedan je od najperspektivnijih hrvatskih nogometaša, no za razliku od brojnih sportskih zvijezda, svoj privatni život uspješno drži daleko od očiju javnosti.3 vijesti o kojima se priča mali je nevjerojatan! Pogledajte megahit video za koji je Majin Bloom skupio milijun pregleda u manje od 24 sata! prava umjetnička oaza Kako izgleda dom Alke Vuice? Iz dnevnog boravka ulazi direktno u bazen dobro raspoloženi Nasmijani bračni par Milanović u zajedničkom izlasku: Lepršava suknja Sanje krala je sve poglede
Posljednjih mjeseci pažnju navijača privukla je Laura Dilber, djevojka s kojom se sve češće pojavljuje nakon utakmica Real Sociedada, čiji je član Sučić.
Laura je dospjela u fokus javnosti nakon što je fotografirana u društvu Sučića, Duje Ćalete-Cara i njegove supruge Adriane nakon pobjede Real Sociedada u Kupu kralja. Na zajedničkim fotografijama pozirala je uz Sučića, što je dodatno potaknulo interes navijača za njihovu vezu.
Luka Sučić i Laura Dilber - 2 Foto: Instagram
Luka Sučić i Laura Dilber - 1 Foto: Instagram
Ipak, za razliku od brojnih partnerica poznatih nogometaša, Laura ne traži medijsku pozornost. O njezinom privatnom životu, obrazovanju i profesionalnoj karijeri zasad nema mnogo javno dostupnih informacija, a ni ona ni Luka ne dijele često zajedničke trenutke na društvenim mrežama osim jedne fotografije sa slavlja.
Luka Sučić - 1 Foto: PIXSELL
Luka Sučić - 3 Foto: PIXSELL
Luka Sučić - 4 Foto: PIXSELL
Takav pristup ne čudi s obzirom na to da je i sam Sučić poznat kao jedan od najpovučenijih hrvatskih reprezentativaca. Mladi veznjak Real Sociedada godinama izbjegava govoriti o privatnom životu te se uglavnom fokusira na nogomet i reprezentativne obveze.
Iako o njihovoj vezi nema mnogo detalja, zajednička pojavljivanja posljednjih mjeseci pokazuju da je Laura važan dio Lukina života. S obzirom na rastuću popularnost mladog Vatrenog, nema sumnje da će interes javnosti za njegovu samozatajnu partnericu nastaviti rasti.
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