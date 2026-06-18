Baš je bio zgodan! Ministar David Vlajčić objavio staru navijačku fotografiju

Ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić uoči utakmice Hrvatske i Engleske objavio je fotografiju iz mladosti te emotivnom porukom podržao Vatrene.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić uoči utakmice hrvatske nogometne reprezentacije podijelio je emotivnu objavu na društvenim mrežama te pokazao kako je izgledao kao dječak i veliki navijač Vatrenih.

Prije susreta s Engleskom poželio je sreću hrvatskim reprezentativcima uz poruku: "Uz vas i u pobjedi i u porazu."

Vlajčić se pritom prisjetio svojih navijačkih dana i dresa Dražena Ladića, legendarnog vratara Dinama i hrvatske reprezentacije, koji je nosio gotovo svakodnevno.

''Od ove fotografije prošlo je (ne smijem ni misliti koliko) mnogo godina. Ja u svom dresu Dražena Ladića, po kojem su me i ptice na grani znale koliko sam ga iznosio. Promijenilo se od tada puno toga. Poslovi, obveze, životne okolnosti. Ali osjećaji prema mojoj Marini, domovini i reprezentaciji uvijek ostaju isti'', napisao je ministar.

Dodao je kako ga utakmice hrvatske reprezentacije i danas vraćaju u djetinjstvo.

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''Kad igra Hrvatska, opet si onaj isti klinac koji vjeruje da je sve moguće. Opet te pogodi isti ponos kad vidiš hrvatski grb na terenu. Znaš da večeras svi Hrvati dišu kao jedno'', poručio je Vlajčić.

Njegova objava izazvala je brojne reakcije pratitelja koji su podržali reprezentaciju i podijelili vlastite navijačke uspomene.

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Prije nekoliko tjedana Vlajčić je podijelio još jednu fotografiju iz mladosti, a na njoj je i njegova majka. Pogledajte ju OVDJE.

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