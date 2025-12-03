Vodimo vas u slatku radnju u kojoj nastaju kolači po recepturi naših baka!

U srcu Dugog Sela, u jednoj od najstarijih kuća u kraju, nastaje svijet u kojem se mirisi prošlosti ponovno bude. U njoj tradicija živi u svakoj gesti, a stari recepti dobivaju novi sjaj. Što je za aktera naše sljedeće priče toliko privlačno u minulim vremenima, kojoj poznatoj osobi je posvetio tortu, ali i čije baletne papučice vjerno čuva, saznajte u prilogu IN magazina.

Zaželjevši se mirisa djetinjstva i kolača baš kakve je radila njegova baka, Dominik se upustio u slatku avanturu. Avanturu koja krije stotinama godina stare recepte i priziva sjećanja na prošla vremena.



''Ti kolači bogati su okusom, tu ima obavezno orašastih plodova, tu ima nekakvog ruma, tu ima nekakvog maraskina. Te kreme su rađene bez zgušnjivača koje danas poznajemo, poput želatine'', objašnjava slastičar Dominik Vršić.

No nisu samo slastice te kojima ovaj samouki slastičar štuje tradiciju. Vidi se ona i iz svakoga kutka njegove radnje smještene u najstarijoj ciglenoj kući u Dugom Selu.''Ja vjerujem da bi kuća čudesa mogla ispričati, obzirom je građena za Hermana Bužana, koji je rođen 1900. godine u Varaždinu. Njemu je 250 godina ove godine od njegovog rođenja. Nakon Bužana, Milan Dobrovoljac je živio, Žmigavec, je živito, poznati pjesnik, kajkavsku poeziju je pisao''.

Unutar ovih više od 200 godina starih zidova nekad je djelovala i dugoselska pučka škola. A kako bi joj odali počast, Dominik i njegova obitelj rekreirali su takozvani školski kutak tog doba.

No tu je i onaj posvećen glazbi.



''Ovaj pijanino iz 1903. je proizveden u Češkoj. Gospođa Jadranka ga je posjedovala tu u Dugom Selu. Mi smo ga otkupili, dali smo ga ugladiti, naštimati i on je potpuno ispravan. Gospođa Sandra Bagarić je održala koncert na njemu na otvorenju''.



''Na ove papučice smo jako ponosni. Jelena Rozga je posjedovala ove papučice, u njima plesala balet. Kad je napustila baletne vode, poklonila je našoj kumi Nadi Kokši koje su bile cimerice u domu. Evo tu je i posveta''.

In Magazin: Stara slastičarnica - 7 Foto: In Magazin

Svi ovi detalji daju poseban šarm prostoru koji je prije uređenja bio gotovo pa ruševina. A prvi vlasnik, već spomenuti političar i saborski zastupnik Bužan, koji se borio za hrvatska prava i autonomiju, ovdje ima i tortu nazvanu svojim imenom. Baš kao i dugoselski kraj.



''Obzirom postajemo ozbiljan grad, bilo je potrebe i za ozbiljnom tortom. Inspiracija je isto u starim receptima. Ona je kompletno zalivena starim likerom , kruškovcem, još su tu orasi, mak i krema na pari s maslacem''.

Najstariji recepti prema kojima je ovaj zaljubljenik u slatko radio, jesu oni s početka 20-og stoljeća. Naravno, namirnice su danas drugačije, ali itekako mu ta pisana riječ služi kao inspiracija. Neke od najdražih recepata stavio je na zid. A prema onima nešto mlađeg datuma, i dalje nastaju Dominikova mala slatka čudesa.



''Breskvice moraju bit male, to je sitni božićni kolač. Svaku, ali svaku dubimo, oprezno da je ne strgamo, punimo nadjevom, gdje ide orah, rum, pekmez, slijepo ih i onda umačemo u crvenu boju i paniramo u šećeru'', govori.

In Magazin: Stara slastičarnica Foto: In Magazin

Upravo u ovoj posvećenosti i strpljivom radu, skriva se čarolija slatke kuće obitelji Vršić. Mjesta gdje svaki kolač priča svoju priču, a prošlost živi kroz mirise, okuse i predmete.

