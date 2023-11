Ukusan kruh bez puno muke zbog kojeg će zamirišati cijela kuća, sada ga možete i sami napraviti u svom domu!

Peći svoj kruh kod kuće u posljednje je vrijeme itekako popularno. Bez obzira na to radi li se o onom od kiselog tijesta ili ukusnom kukuruznom kruhu, od kojeg će zamirišati cijela kuća. Akteri naše iduće priče omogućili su vam da ga sami napravite u svojem doma, bez mnogo muke. Njihove inovativne mješavine za kruh sada su dio projekta Startaj Hrvatska, a više možete saznati u prilogu In magazina.

Marija i Luka prijatelji su od srednjoškolskih dana. Zajedno gaje ljubav prema punk glazbi, a godinama su ostali povezani unatoč kilometrima koji su ih razdvajali.

''Hodalo se po koncertima, bilo je veliko društvo i tako smo se davnih dana upoznali i onda smo se nastavili družiti. Bilo je tu perioda kad sam ja živjela u Zagrebu, on je živio u Rijeci ali smo se svako malo tako čuli, vidjeli kad su bili neki koncerti, nekako se održavalo to prijateljstvo cijelo vrijeme'', priča Marija Kuća, kandidatkinja četvrte sezone projekta "Startaj Hrvatska".



A ni danas nisu na istim koordinatama.

''Trenutno sam u Londonu već nekih 7 godina, radim i živim tamo. Po struci sam kuhar, vodim jednu kuhinju u centru Londona'', Luka Međeral, kandidat četvrte sezone projekta "Startaj Hrvatska".



Ipak često dolazi u Hrvatsku, a tako je tijekom jednog njihovog druženja na red došla i tema o starim zanatima.

''Pričali smo nešto o starim zanatima i kako smo neodrživi ako neki stari zanati izumru i tako sam se ja sjetila da su moji baka i djed posjedovali taj stari mlin koji su koristili kako bi mljeli svoje žitarice za sebe, susjede, rodbinu i isto tako su imali svoju samoodrživost kao zajednica. I došli smo na ideju kako vbismo mogli ponovno pokrenuti taj mlin, kako bi bila šteta da to stoji'', priča Marija.



Iako ovaj više nije bio u funkciji, Marijin otac rekao je da će im nabaviti isti takav. Luka je tada došao na ideju da bi pomoću njega mogli sami raditi brašno i mješavine za kruh.



''Kupio sam brdo brdo knjiga i onda je počelo eksperimentiranje u kuhinji u Londonu. Pojelo se jako puno kruha, bilo je lošeg kruha, dobrog, svakakvog'', govori Luka.



A nakon dvije godine pokušaja i pogreški došao je do konačnog recepta.

''Kad je došla ta korona ljudi su počeli sve više i više doma peći kruh, bila je nestašica kvasca u dućanu. Tako smo mi u to vrijeme počeli malo prije toga. U ovu našu mješavinu samo se treba dodati voda, pomiješati i to je to, svaka osoba može lako napraviti kruh domaći'', objasnio je Luka.



I tako su Marija i Luka zajedno krenuli u poduzetničku avanturu povratkom tradicionalnim metodama i kvalitetnim namirnicama. Njihove mješavine za kruh su bez glutena i imaju oznaku vegan.

''Koristimo bazne neke žitarice za kruh su nam kukuruz, heljda, proso i riža'', kaže Luka.

''Osim mješavine koju sadrži sama ambalaža, sadrži i papir i vrećicu za pečenje na kojoj se taj kruh modelira tako da ljudima maksimalno olakšava pripremu'', kaže Marija.



S ovim inovativnim gotovim smjesama za kruh sada se predstavljaju u projektu Startaj Hrvatska.

''U projektu se plasiramo s 3 različite mješavine za kruh. To je kukuruzni kruh, heljdin kruh i rižin sa kimom'', dodala je Marija.



Projekt Nove TV i Spara Hrvatska za njihov proizvod jedinstvena je prilika.

''Plasirat se u jedna od vodećih trgovačkih centara, lanac je jako velika stvar za nas koji smo još mali u cijeloj toj priči tako da cilj nam je maksimalno već ostvaren'', kaže Marija.



Osim projekta, cilj je i dovesti Luku natrag u Hrvatsku, na čemu se već radi. Kako je tekao poduzetnički put ovog prijateljskog dvojca, ne propustite pratiti ove nedjelje u emisiji Startaj Hrvatska.

