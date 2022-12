Još jedna sezona jedinstvenog projekta sada je iza nas, a iz nje su svi poduzetnici izašli s vrijednim ugovorom u rukama!

Hit proizvod 2022. je Croccantino! Artizanski sladoled koji se dosad prodavao samo u slastičarnici na poluotoku Pelješcu, oduševio je cijelu Hrvatsku i istaknuo se u trećoj sezoni projekta Startaj Hrvatska.

Poduzetnički put Marije Antunović i Ivana Borca bio je nevjerojatan. Sve je krenulo od ideje o slastičarnici na poluotoku Pelješcu i posjeta Italiji gdje ih je oduševio pravi talijanski gelato. Tražili su idealnu recepturu ručno rađenog sladoleda Croccantino koji je Marija vrijedno izrađivala. S njim su se prijavili u projekt Startaj Hrvatska i naposljetku odnijeli titulu hit proizvoda 2022.

''Osjećaj je nevjerojatan zaista, još smo pod takvim dojmom, ne možemo ni vjerovati da je ovo stvarnost'', izjavila je Marija Antunović.



''Noge su mi se odsjekle kad su proglašavali hit proizvod, stalo nam je do proizvoda, stalo nam je do uspjeha do projekta, drago nam je zbog drugih kandidata da su svi finalisti dobili ugovore. Ali nekako taj hit proizvod na kraju ima svoju težinu'', zaključio je Ivan Borac.



Croccantino koji dolazi u 7 okusa kao hit proizvod dobit će posebnu promociju, biti uvršten u sve Spar i Interspar poslovnice diljem Hrvatske i dobiti dodatnih godinu dana ugovora.

''S pravom je to Croccantino, sjajan sladoled ali i sjajni poduzetnici s velikim velikim napretkom, s velikom dinamikom, sposobnošću rješavanja problema, mnogi bi se mogli na njih ugledati'', zaključio je Helmut Fenzl, predsjednik Uprave, Spar Hrvatska.



Proglašenje je za Mariju bilo itekako emotivno.

''Meni su prolazili kroz glavu svi ti trenuci od samog početka ovog projekta od prvog poziva, od prve audicije, do odustajanja, kao da smo dva života proživjeli i onda je došlo to kao kruna svega'', rekla je Marija Antunović.



Ovi mjeseci promijenili su živote svim poduzetnicima koje smo upoznali tijekom treće sezone projekta Nove TV i Spara Hrvatska.

Hrvatska''Do sada ste pokazali hrabrost, odlučnost i entuzijazam koji nam je omogućio da sa zadovoljstvom pratimo ovih 10 mjeseci kako učite, rastete i razvijate se u moderne poduzetnike. Sretna sam što ste svi uspjeli'', rekla je Sandra Kokorić, direktorica marketinga i PR-a Spar.



Svi poduzetnici iz projekta su izašli s potpisanim ugovorom sa Sparom koji će im u narednom periodu dati ekonomsku sigurnost.

''Ugovor sa Sparom mi jako puno znači i došao je kao rezultat rada svih zadnjih mjeseci'', rekla je Maja Lazić.

''Mislim da svatko od nas tko je bio u ovom projektu mora biti ponosan što smo potpisali ugovor s tako velikim lancem'', rekla je Tina Popović.



A svima će im to biti poticaj:

''Da idemo u još veću i još kvalitetniju proizvodnju'', izjavio je Ivan Perković.



Tijekom treće sezone poduzetnike je pratila voditeljica Mia Kovačić koja za sebe kaže da je najveći fan ovih proizvoda.

''Sve ih konzumiram i sve ih preporučujem i stalno sam oko njih, s njima da sam ja danas imala osjećaj da sam ja potpisala ugovor sa Sparom'', našalila se Mia Kovačić.



Zato ako i vi imate jedinstven proizvod u koji vjerujete, prijavite se u novu sezonu projekta Startaj Hrvatska jer prijave su već sada otvorene.

