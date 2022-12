Sjećate se fatalne Dolores i njenog velikog hita ''Ostavi me''? Vratila se na scenu nakon 20 godina, evo koliko se promijenila od dana slave!

Višnja Vranešić, poznatija kao Dolores, vraća se na glazbenu scenu nakon 20 godina stanke s pjesmom "Sreća nije vrijedna tuge".

Zlatno doba hrvatske zabavne glazbe možda se napokon vrati opet u fokus jer jedna od najvećih zvijezda 1990-ih odlučila je nakon dvadeset godina stanke na velika vrata vratiti se žanru koji ju je proslavio.

Pogledaj i ovo Po prirodi je lovac Volim samo nedostižne muškarce!

Početkom stoljeća, na vrhuncu slave, povukla se sa scene i posvetila obitelji. Sin i kći su odrasli, a Dolores, koju generacije pamte kao atraktivnu crnokosu ljepoticu, spremna je vratiti veselje na estradu.

Kantautorica je iz ladice svojih autorskih pjesama izvukla životnu pjesmu "Sreća nije vrijedna tuge", za koju je snimila i atraktivan videospot. Priča je to o romansi koja završava nesretno zbog muškarčevih nevjera, a ostavljena žena s dozom veselja prihvaća novi život, još ljepša nego prije. Sve to skupa upakirano je u zaraznu melodiju s popularnim mediteranskim štihom. A nekadašnja vatrena crnka, sad je postala crvenokosa.

"Pjesma zapravo i nije tako vesela kao što zvuči. Poletna je, a govori o situaciji koju nitko ne priželjkuje. Kao što se, čitajući horoskop, možemo pronaći u svakome znaku, isto je s pjesmama, svatko može pronaći poveznicu s nekom opjevanom emocijom. Napisala sam "Sreća nije vrijedna tuge" jer sam i ja jednom proživjela takvo ljubavno iskustvo. Svi se kroz život nađemo u raznim ljubavnim situacijama. Ako netko to nije doživio, pitam se što je prošao. Rijetki se sretnici pronađu i zaljube u djetinjstvu te ostanu zajedno cijeli život u ljubavi i poštovanju. To više gledamo u filmovima. Na putu do sreće čekaju nas razne priče, i lijepe i ružne. Veliki umovi kažu da se loše stvari događaju kako bi nas odvele na put dobrih. To je doista tako pa i ja na sva životna iskustva kažem - to je samo život", kaže pjevačica.

A zanosnoj povratnici na scenu veliku čast na snimanju spota iskazao je i njezin veliki prijatelj i glazbena zvijezda Siniša Vuco, koji ni za koga drugoga ne bi stao za šank i glumio - krčmara!

"Čovjek se sprijatelji kroz posao. Iako smo se 90-ih sretali, odradili zajedno neke koncerte i veliku turneju po Australiji, dugo se godina poslije nismo vidjeli. Kad je čuo da se vraćam glazbi, obnovili smo kontakt, izmijenili iskustva i dogovorili suradnju na idućoj pjesmi. Drago mi je da je na snimanju spota odlično odradio glumačku ulogu", ponosna je pjevačica koja je odabrala upravo Vucinu pjesmu da bude njezin idući singl početkom godine.

U spotu Dolores, u lokalu u koji su nekada zajedno dolazili, nailazi na muškarca koji joj je slomio srce. Nije sam, u društvu je nove partnerice pa mu ona zapjeva "varalice, skini masku da ti vide lice".

"Mogla bih knjigu napisati o ljudskim maskama. Unatoč pokušaju da živimo autentično, svi smo pod nekakvim maskama, u poslovnom, privatnom ili intimnom svijetu. Okolina i današnji tempo života utječu na ljude i guraju ih da zauzmu određenu ulogu u društvu. A tako je lijepo biti onako sasvim svoj. Joj, kad bi maske počele padati... A svuda su oko nas, pazite se!" poručuje Dolores koja smatra da ipak svi imamo jednake šanse za sreću.

Tijekom zlatnih godina svoje nekadašnje karijere, nema medija koji Dolores nije nazivao fatalnom, a potom je veliki hitmejker Đorđe Novković istaknuo da je upravo Dolores njegova muza i da će njezin uspjeh biti kruna njegove karijere.

"Doista sam počašćena što je moj tadašnji mentor Đorđe u mene polagao velike nade. Daleko od toga da sam bila njegov najveći uspjeh, no napravili smo doista nekoliko hitova koji se i danas pjevaju. Tko zna koliko ih bi još bilo da tako naglo nisam prekinula karijeru."

Pjevačica zabavne glazbe, uz dvije diplome, vlasnica je šest studijskih albuma, na kojima su uz pjesmu "Ostavi me", možda i njezina dva najveća hita, "Dobro jutro, Dalmacijo" i "Dalmatinca sreća prati". Iako su zbog njezinih glazbenih uspješnica mnogi u zabludi da je Dolores Dalmatinka, prema jugu Hrvatske ovu Zagorku ne veže ništa drugo - osim ljubavi.

"Dušom i tijelom ja sam domoljub i to nije potrebno dokazivati. Teško mi pada kad vidim koliko se ljudi dijele, po utakmicama, društvenim mrežama, svugdje. Ne vidim potrebu za time. Bilo mi je zadovoljstvo kad je veliki Đorđe Novković napisao pjesmu "Dobro jutro, Dalmacijo" za mene. Mogu biti i Dalmatinka, mogu biti sve. Nema razlike. Dijelim ljude samo na dobre i loše", kaže.

Ljubav prema kuhanju, pak, teško može s nečim usporediti. Nekad bi na ženskim kružocima upravo ona bila zadužena za kuhanje. I uživala je u tome jer, kaže, time je iskazivala ljubav prema prijateljicama. Posljednjih godina to je jednim dijelom postao i njezin posao otkako je sa sinom otvorila restoran u Zagrebu.

"Moja je uloga u tome da budem podrška sinu i prenesem tajne iz vlastite kuhinje, a biznis nek' razvija spretan i mladi Chef tako dugo dok mu to bude činilo zadovoljstvo. A ja ću ponovno ploviti glazbenim vodama, tim više i dalje ako moj povratak s odobravanjem prigrli publika, kako stara, tako i neka nova. Vjerujem da će se naći i poneka ženska nova dušica koja će se pronaći u pjesmi i koja će me kroz nju upoznati jer devedesetih još nije bila na ovome svijetu", zaključuje Dolores, čiji su glas i energija već predugo nedostajali na sceni.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Naša najseksi navijačica ljuta zbog medijskih napisa, jednu tvrdnju oštro je demantirala: "Lažna vijest!"

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Celebrity Dok Livaja s Vatrenima niže pobjede u Katru, i njegova kći ostvarila je veliki sportski uspjeh: "Prva medalja!"