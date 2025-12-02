Slavonske Lole otkrile koji dan u godini ne sviraju: ''Nikad nismo tad svirali i to prakticiramo''

Kad Slavonci dođu u metropolu, Zagreb miriše drugačije. Naš bećar Dino Stošić divanio je s frontmenom Slavonskih Lola. Otkrio mu je voli li više fiš od čobanca te pršut od šunke, ali i kada ovi tamburaši odluče ne taknuti žice koje tope šokačka srca.

Na kraju Zagreba advent je u znaku Šokadije. Mirisi svježih čvaraka i slavonskih pitkih radosti dovukli su i Slavonske Lole, koje nisu odoljele delicijama s istoka zemlje.

''Koliko sam gladan — ako sam gladan, onda ću pojesti čobanac. Ako hoću onako meziti i pijuckati, onda ću soliti čvarke i pomalo'', kaže Darko Ergotić.

Slavonci se dijele na dva tabora – jedni se kunu u čobanac, drugi u fiš paprikaš. A kojem timu pripada frontmen ovih tamburaša?

''Fiš paprikaš. Ne volim blagi, ali ne volim ni preljuto. Bio sam na par mjesta pa ljudi pretjeraju, kažu: ''Slavonci vole ljuto.'' Vole ljuto, ali ne pretjerano ljuto.''

Dok se cijele godine veselo svira, na jedan dan sve stane.

''Inače, Slavonske Lole nikad na Badnjak nisu svirale i to prakticiramo, budući da je to jedini dan kada smo sigurno s obitelji.''

Iako tradicionalno jelku okite za Badnjak, ove godine bit će iznimka.

''Imam dva sina, oba dvojica sviraju, tako da neće moći biti baš na Badnjak kod kuće u vrijeme kad se kiti, pa ćemo dan prije okititi.''

Tamburaši su svirali i na jugu zemlje, gdje dobro znaju njihove uspješnice, ali ovaj bećar otkrio nam je i može li se pršut mjeriti sa slavonskom šunkom.

''Mislim da ne može. Normalno, ja sam Šokac, Slavonac, to jedemo od rođenja. Znate kako kažu: kad nemamo šta jest, onda načmemo šunku i kulen. Za pršut zamjeram što se tanko reže — vjerojatno zato što je tvrd. A šunka se može i malo deblje odrezati pa se bolje osjeti.''

Razlike nas čine jedinstvenima, ali zajedništvo nas povezuje – i to je ono najvažnije u danima koji dolaze.

