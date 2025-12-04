Još jedan PR promašaj? Harryjev božićni skeč u popularnoj emisiji izazvao negodovanje

Princ Harry naljutio je Britance skečem kod Stephena Colberta u kojima se ismijavao na račun monarhije i Donalda Trumpa, dok je njegov punac u bolnici.

Princ Harry ponovno je završio u središtu pozornosti, ali ne na način na koji bi to on ili njegova supruga Meghan Markle željeli.

Njegovo iznenadno pojavljivanje u "The Late Show with Stephen Colbert" izazvalo je val reakcija, od smijeha do nelagode, a neki PR stručnjaci tvrde da je ovaj nastup još jedan u nizu "promašaja" dok vojvoda i vojvotkinja od Sussexa nastavljaju svoj put prema američkoj celebrity kulturi.

Harry se Colbertu pridružio u božićnom skeču inspiriranom Hallmark filmovima, u kojem je glumio princa koji se pokušava probiti u svijet američkih božićnih melodrama. Tijekom nastupa lutao je studijem tvrdeći da se "izgubio" tražeći audiciju za film "Gingerbread Christmas Prince Saves Christmas in Nebraska", dok je nizao šale o vlastitim kraljevskim privilegijama i životu u Americi.

Princ Harry - 3 Foto: Profimedia

Princ Harry - 1 Foto: Profimedia

Ipak, mnoge njegove replike, uključujući one o Donaldu Trumpu i opsjednutosti Amerikanaca kraljevstvima, ostale su visjeti u zraku.

"Mi nismo opsjednuti kraljevima", rekao je Colbert, na što je Harry odgovorio: "Ozbiljno? Čuo sam da ste izabrali kralja i to nakon što ste napravili veliku stvar od mog pretka Georgea III."

Publika se na trenutke smijala, ali još češće šutjela.

"Harryjev skeč nije sramotan zato što juri za slavom, nego zato što to radi loše", izjavio je jedan od najutjecajnijih britanskih PR stručnjaka, Mark Borkowski, dodavši kako Harry još uvijek u potpunosti ne razumije kako ga američka publika doživljava: "Ne možeš ismijavati vlastite privilegije ako publika ne vjeruje da si ih nadvladao. Harry nije. A šale zvuče kao da podsjećaš ljude na vic koji je prestao biti smiješan prije tri godine."

Princ Harry - 2 Foto: Instagram Screenshot

Princ Harry - 5 Foto: Instagram Screenshot

Princ Harry - 4 Foto: Instagram Screenshot

"Nakon izlaska iz kraljevske obitelji, 41-godišnji princ je često isticao želju da bude "samo Harry", no Borkowski tvrdi da je upravo to najveći problem: "Ne možeš se reinventirati dok još prodaješ ulaznice za staru verziju sebe."

Dodatnu kontroverzu izazvala je i Meghan, koja je na Instagramu objavila lip-sync video Harryja i Colberta, u kojem par rekreira viralni meme iz emisije "Great British Bake Off". Snimka je mnogima djelovala bez doticaja sa stvarnošću, posebno u trenutku kada je objavljeno da je njezin otac Thomas Markle na intenzivnoj njezi nakon hitne operacije na Filipinima. Ni Meghan ni Harry nisu se javno oglasili o njegovom zdravstvenom stanju, što je izazvalo dodatne kritike na društvenim mrežama i u medijima.

Princ Harry i Meghan Markle - 1 Foto: Afp

Princ Harry - 5 Foto: Instagram

Vjenčanje princa Harryja i Meghan Markle - 10 Foto: Afp

Američka karijera princa Harryja i Meghan nekoć je imala ogroman zamah. Njihov intervju s Oprah, Netflix dokumentarac i memoari "Rezerva" postavili su rekorde, no stručnjaci sada otvoreno govore o padu interesa i zamoru publike.

"Poznati se ne boje da će biti ismijani. Boje se da će biti ignorirani, a Harry je opasno blizu toga", zaključio je Borkowski.

Harry i Meghan su nedavno izazvali skandal zbog traženja da se izbrišu njihove fotografije s rođendana Kris Jenner. Više o tome pročitajte OVDJE.

Harry se u rujnu prvi put susreo s ocem kraljem Charlesom poslije višemjesečne šutnje, a zašto se naljutio, otkrijte OVDJE.

