legenda, bećar i trostruki pradjed

Šima Jovanovac o tajni 53 godine dugog braka: ''Hvala Bogu, anđelima...''

Piše Davor Garić/I.G., Danas @ 19:11
Foto: In Magazin

Legenda tamburaške glazbe Šima Jovanovac slavi 60 godina glazbenog rada. Najveće su mu veselje unuci i praunuci, a sa suprugom Brankom u ljubavi je čak 53 godine. U razgovoru s našim Davorom Garićem otkrio je tajnu sretnog braka, zašto je najponosniji na svoju djecu, ali i što ga čeka umjesto mirovine.

