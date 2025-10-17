Šima Jovanovac o tajni 53 godine dugog braka: ''Hvala Bogu, anđelima...''

Legenda tamburaške glazbe Šima Jovanovac slavi 60 godina glazbenog rada. Najveće su mu veselje unuci i praunuci, a sa suprugom Brankom u ljubavi je čak 53 godine. U razgovoru s našim Davorom Garićem otkrio je tajnu sretnog braka, zašto je najponosniji na svoju djecu, ali i što ga čeka umjesto mirovine.

''Slavonija je dio naše prelijepe Hrvatske sa stalno otvorenim srcem i sa širokom dušom. Kad sve to pozlati sa zlatnim našim klasjem i pozeleni u našim gajevima i našim šumama, onda vidite i osjetite da je to nešto što se rijetko može naći i gdje teče potocima pozitivna energija'', govori Šima Jovanovac.



O svojoj Slavoniji, ljubavi i životu Šima Jovanovac pjeva već šest desetljeća. Ni nakon 60 godina u glazbi ne posustaje.



''Časno to podnosim iako sam krenuo kao klinac, još uvijek se ponašam kao klinac jer to je zanimanje ako postaneš ozbiljan nikog više neće interesirati. Hvala dragom Bogu, dragim ljudima, hvala svima koji na neki način mene i moju obitelj uzdržavaju svo to vrijeme'', priča Šima.

Sjeća se i kad je točno počela njegova glazbena karijera.''29.11.1965., tog trenutka sam bio plaćen, primio prvi honorar i kupio sam mami usisivač, a tati radio''.

Ljubav prema svojem kraju glavni je moto svakog njegovog outifta.



''Ovo je 17. garnitura koja je strunila na meni, da tako moram reći. Raspala se! Da ne pričam o gaćama, rubinama i onom zlatu... Šešira je otišlo stotinjak, ako ne i više. A stilist? Uvijek to ja malo nadodam, a to je ona koja već 54 godinu plovi sa mnom u braku, moja supruga Branka. I ona se to s njima na kraju razgovara, dogovara ili povišava ton, pa mi je onda draže kad povisi tamo pa sam ja miran'', otkrio nam je Šima.

Tajna uspješnog braka i sretne obitelji nije tako tajnovita.



''Tolike godine od tih 53 ja sigurno jednu trećinu sam tumarao i lutao po svijetu, a ona je morala brinuti, držala je četiri stupa kuće i danas sam ponosan na svoju djecu. Moram jer su ostali ne samo normalni, nego i radišni, prvaci su u svemu... I oni da ti poklone devetoro unučadi i troje praunučadi, i da su još na pravom putu, i da su svaki u svome posebnom zanimanju, ja mislim da ni meni ni Branki ne treba nikakav dar više. Hvala Bogu, anđelima...'', govori ponosni Šima.

Tek su mu 73, no o mirovini ne razmišlja. Trenutačno radi na ostvarenju svojeg sna - kazališnom mjuziklu.



''Pa ovaj mjuzikl, to mi je neka mirovina, to je točka na i, koje treba postaviti HNK u Osijeku, koji bi trebao režirati Krešo Dolenčić, pa puno njih drugih, Lado i drugi KUD-ovi. To je jedna ratna priča, ali i ljubavni trokut i nešto malo od Kozarca što je ustvari u Slavoniji. Jedna prelijepa priča. To je za mene jedno veliko priznanje, nešto što sam želio zadnjih 30 godina života'', otkrio nam je Šima Jovanovac.

