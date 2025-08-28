S 19 godina ostvarila je ono o čemu mnogi sportaši sanjaju cijeli život: Ovo je priča o našoj zlatnoj atletičarki!

Već s 19 godina osvojila je sve što u svojoj disciplini može – svjetsko, europsko i državno zlato. Varaždinka Jana Koščak nova je nada hrvatske atletike, a mnogi joj predviđaju karijeru najvećih sportskih legendi. Donosimo priču o nevjerojatnoj tinejdžerici koja živi za sedmoboj.

Jana Koščak, 19-godišnja atletičarka iz Varaždina, ostvarila je ono o čemu mnogi sportaši sanjaju cijeli život – osvojila je sve najvažnije titule u svojoj disciplini, sedmoboju.

"Prvo sam 2022. godine postala prvakinja u sedmoboju, to mi je glavna disciplina. Dvije godine kasnije osvojila sam titulu svjetske prvakinje, a ove godine, 2025., postala sam europska juniorska prvakinja", kaže Jana.

U prijevodu – ova mlada sportašica osvojila je sve moguće zlatne medalje i priznanja u sedmoboju, jednoj od najzahtjevnijih atletskih disciplina.

"Sedmoboj je kompleksna disciplina. Sastoji se od sedam disciplina koje izvodimo kroz dva dana. Prvi dan trčim 100 metara s preponama, skačem u vis, bacam kuglu i trčim 200 metara. Drugi dan skačem u dalj, bacam koplje i trčim 800 metara", pojašnjava Jana.

Atletikom se bavi od svoje sedme godine, inspirirana starijom sestrom Klarom. Obitelj joj je neizostavna podrška, a poseban odnos ima s ocem, koji joj je i trener.

"Mnogo mi je draže kad mi je tata trener. Mogu mu sve reći, i doma i na treningu. U kući je atletika glavna tema, a treninzi su opušteniji", priznaje Jana.

"Tata kao trener, mama, sestra koja joj pomaže – sve to čini Jani savršeno okruženje da postane vrhunska atletičarka", dodaje otac i trener Patrik Koščak.

Sestra Klara s ponosom ističe: "Svaki dan smo zajedno. Vidim koliko se trudi i koliko ulaže. Cijeli život joj je posvećen atletici i ponosna sam na nju."

Atletika je jedan od najkompetitivnijih sportova, a Jana otkriva i kako izgleda nevidljiva borba iza kulisa: "Prije natjecanja svi smo zajedno u 'call roomu'. Tamo se osjeti napetost, pogledi, nervoza... Svima ste prijetnja jer svatko želi tu medalju."

Unatoč pritiscima i velikim uspjesima, Jana ostaje prizemljena. Nakon posljednje medalje dočekala ju je lavina poruka i čestitki.

"Imala sam tisuću poruka. Trudila sam se svima odgovoriti. Sad je Špancirfest u Varaždinu pa se nalazim s prijateljima i prepričavam kako je bilo. Super je", kaže kroz osmijeh.

Jana Koščak već je sada inspiracija mladima, a mnogi vjeruju da bi jednog dana mogla stati uz rame sportskim legendama poput Janice Kostelić, Blanke Vlašić i Sandre Perković. I nema sumnje – njezino ime ćemo još dugo slušati.

