Priča o hrabroj ženi s Paga koja je sudjelovala u Oluji: ''Nije mi jasno kako su me pustili preko Velebita s djetetom u naručju''

In Magazin: Irena Komadina - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Na današnji dan donosimo inspirativnu priču o jedinoj ženi s otoka Paga koja je sudjelovala u Domovinskom ratu. Devetoj gardijskoj brigadi priključila se sa samo 22 godine, i to kao majka dvogodišnje djevojčice. Priču o hrabroj braniteljici domovine donosi kći hrvatskog branitelja, naša Julija Bačić Barać.

Ovo je Irena Komadina — jedina žena s otoka Paga koja je sudjelovala u Domovinskom ratu.

"Ja sam bila pripadnica vojnog saniteta oklopne bojne Devete gardijske brigade. Hrabrost... s njom se rodiš ili ne. A hrabrosti je, naravno, trebalo. U Gospić sam došla početkom '93. Bila bih i prije, ali s obzirom na to da sam već bila majka, imala sam dijete od dvije godine, odlučila sam s njom otići u Gospić, na ratište."

Na ratište je otišla vrlo mlada — sa samo 22 godine.

"Od djevojčica smo postale ratnice. Dragovoljke smo bile, sve smo dragovoljno došle. Nitko me nije pozvao da moram doći, preko Velebita u Gospić — ja sam sama došla."

Bila je medicinska sestra u 9. gardijskoj brigadi "Vukovi", ali i majka dvogodišnje djevojčice.

"Kad sam morala odlaziti na teren, onda bi je čuvali svi – bilo je tu i susjeda i baka i prijatelja. A kad su bila ratna djelovanja, slala sam je svojoj familiji na Pag."

Obitelj joj je bila najveća potpora u hrabroj odluci da s djetetom ode na ratište.

"Meni ni dan-danas nije jasno kako su oni mene pustili preko Velebita s djetetom u naručju. Kad bih je odvela svojoj familiji, znala sam da je sigurna. I što god da se meni dogodi, znala sam da će ona odrastati sigurno. Vodila sam se tim putem. S obzirom na to da je moj brat bio pripadnik naše paške postrojbe, i on je tada bio na ratištu, a i cijela moja rodbina, dečki s kojima sam se družila i odrastala… nije bilo drugog nego ići s njima."

Zvuk tenkova u zoru 4. kolovoza – trenutak je kad je znala da počinje nešto veliko – Oluja.

"To je bilo neopisivo. Ja vam ne mogu opisati taj osjećaj kad su zabrujali svi ti tenkovi rano ujutro. To je bilo neopisivo. To je trenutak kad sam rekla: ‘Da mi je dati ne znam koliko novca, taj osjećaj nitko nikad neće moći platiti.’"

Noć uoči Oluje proživjela je vrlo emotivno.

"Nismo spavali. Nismo mogli. U jednom trenutku sjećam se – jedan moj prijatelj me pitao mogu li mu oprati majicu, u slučaju da pogine, da pogine u čistoj odjeći. I na kraju se to i dogodilo."

A dogodilo se i to da je na putu k spašavanju ranjenika i sama stradala.

"Naš oklopni transporter bio je tako opremljen – imali smo četiri nosila i cijelu malu ambulantu unutra. Krenuli smo po ranjene, i u jednom trenutku naletjeli smo na minu i odletjeli u zrak. Još me i danas boli uho od toga."

Njezini kolege teško su ranjeni, a iako je ona prošla bez ozljeda, do njezine obitelji na Pagu stigla je vijest da je poginula. Majci se javila tek sljedećeg dana.

"Nazvala sam svoju majku, javila joj se. Ona je počela plakati i govoriti mi da se vratim. A ja sam rekla: ‘Ajde, nemam ja vrimena sad za to’ – i poklopila joj. Poslije sam saznala da, kad je vijest stigla na Pag, moja sestra je pala u nesvijest, dijete je vrištalo… Nije to bila dobra situacija. Nikad nismo poslije rata bili svi isti."

Sve su hrabre žene, braniteljice domovine, u to doba razmišljale jednako.

"Nikad u nijednoj nisam vidjela strah. Mi smo lovile torbe – koja će prije! I dan-danas su takve. Hrabre. U tim trenucima, kad netko treba tvoju pomoć, više ne razmišljaš o sebi. Juriš da pomogneš i ne razmišljaš što će se s tobom dogoditi."

Istom snagom Irena je nastavila pomagati i u miru. Danas ima 54 godine, majka je dvoje djece, sutkinja na auto i moto susretima, i ne samo to:

"Ja sam pripadnica Civilne zaštite Rijeka. S njima sam prošla sve terene – prošla sam Petrinju, Tursku, sve nedaće."

Hrvatska je obranjena hrabrošću onih koji nisu uzmicali. A žene i majke poput Irene, koje su nosile i pušku i zavoje, bile su brigada najhrabrijih.

"Obranili smo je, sačuvali za generacije iza nas. Sve bih ponovila. Svaku stopu bih ponovila. Možda bih neke stvari napravila i bolje, ali da bih sve ponovno prošla – bih."

