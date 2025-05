Poznate Hrvatice otkrile koliko je vremena potrebno za tešku scensku šminku i raskošne frizure

Pjevačice Maja Šuput i Nina Badrić te glumice Bojana Gregorić Vejzović i Ecija Ojdanić pustile su nas u svoje beauty odaje. Pokazale su nam kako izgleda njihova preobrazba iz prirodnog izdanja u onaj scenski. Koliko je vremena potrebno za tešku scensku šminku i raskošne frizure, otkrile su našem Davoru Gariću za In magazin.

Slavne smo Hrvatice na malim ekranima naviknuli gledati u glamuroznim izdanjima. Nije tajna da na njihovu izgledu radi cijeli tim stručnjaka. Pitamo se, koliko je potrebno da se pretvore u dive?



''Joj, jako puno, ovo je ipak profesionalna šminka, ovo su profesionalci, Marko i Mijo, i treba jedno sat i pol vremena'', priča Nina Badrić.



''Sve više i više, sve duže i duže. Zato rijetko izlazim u javnost. I zahvalna sam mužu da me voli ovakvu kakva jesam, odnosno ne ovakva, jer ja zapravo ovako ne izgledam, poslat ću ti svoju fotorafiju ovako incognito, molim te nemoj je shareat, zahvalna sam Enesu da me voli onakvu kakva jesam ujutro'', našalila se Bojana Gregorić.



'''Kad idemo na telku onda je sat vremena za moju frizuru pošto iz ničega treba napravit gnjezdo i sat vremena za make up. Kad se šminkamo za neke privatne dosta mu je pola sata jer to onda može i sfušat, šalim se. Možemo bit malo ne toliko detaljni i čisti, ali za televiziju zahtjeva da sve budu baš na svom mjestu jer ide zoom direkt u oko pa da netko ne veli ''kaj je njima bilo'' tako da sat vremena za transformers'', priča Maja Šuput.



Dame iz javnog života dobro znaju male trikove kako u kadru i na fotografijama ispasti još bolje.



''Lijepo mi se sređivati ali da ništa ne traje predugo jer izgubim živce, ali već znaš koji ti je profil bolje, kako se namjestiš'', govori Ecija Ojdanić.



Uz dobar make-up, neizostavni dio stajlinga često je tona umjetne kose.



''Ja sam uvijek preferirala prirodan look međutim s godinama shvatiš da na ekranu ne igra prirodan look, moraš imati milijardu kose za poljepiti po sebi'', otkriva Nina Badrić.

Kada moraju zablistati, a beauty tim nije im pri ruci, nema im druge nego zasukati rukave. Kakve su kad se moraju našminkati i srediti same?



''Pa OK. 5 minuta i to u autu ili tako nešto, ali OK, nije to tak prestrašno, ali Karlo kad me vidi kaže ''Isuse, kaj si napravila od obrva, autoput!'', priča Maja Šuput.



Ipak, kad skine svu tu šminku i umetke, kaže Nina, jednako je lijepa.



''Pa znaš da jesam. Hvala. Pa volim kako izgledam bez šminke i volim hodati svijetom bez šminke zato što sam jako često pod teškom scenskom šminkom tako da koristim svaku priliku uživati u onom svom prirodnom izgledu'', zaključila je Nina Badrić.



Prirodni izgled ili teška scenska šminka - bez obzira na izdanje, ove dame jednako nas dobro uveseljavaju.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.