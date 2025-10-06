Oživio poznati strip Alan Ford: Kako nastaju maske za predstavu nastalu po legendarnom stripu?

Talijanski strip koji je obilježio generacije, a čije je prvo izdanje izašlo prije 56 godina, sada je oživio na pozornici. Kultni ''Alan Ford'' stigao je u kazalište, a glumci su se pretvorili u legendarne junake TNT grupe. Kako prenijeti duh stripa na scenu i koliko maske, kostimi i humor u tome pomažu, otkriva priča Jelene Prpoš za IN magazin.

Kako bi vođa TNT grupe, kultni Broj 1, iskočio iz stripa i oživio na kazališnoj pozornici, nije potreban samo glumački talent, već i dobra maska koja će vjerno prikazati njegov upečatljiv i pomalo karikaturan izgled.



''Kad se pogledate u ogledalo, što pomislite? Bojim se'', govori Tomislav Štriga.

Ovaj je glumac vjerni obožavatelj Alana Forda i sjeća se vremena kada je čekao u redu kako bi kupio omiljen strip. Tada, kaže, nije ni slutio da će biti glumac, a kamoli da će igrati u ovoj duhovitoj i satiričnoj predstavi.''Imam negdje 120, 130 komada Alana Forda. Sabrana djela. Ja sam čak mislio da su me uzeli da im bude jeftinija maska s obzirom na moju dob''.Generacija Luke Petrrušića stripove je već rjeđe čitala pa je tako i njega zaobišao Alan Ford. No sve je to došlo na naplatu. Uoči predstave postao je, htio, ne htio, vrsni poznavatelj lika i djela ovog stripovskog junaka.''Jedan onako pristojan, drag , sramežljiv, zaljubljen dečko. Tako bi ga najkraće opisao'', govori Luka Petrušić.

A gdje je ljubav, tu su i žene. Fatalna Margot.



I nezaboravna Bepina.



''Lagano je odijelo, unutra je vuna tako da se ja lakše kreće'', govori Ana Maras harmander.



''Nešto što smo čitali kad se prenosi na scenu, onda to mogu napraviti kako želim jer nitko ne zna kako je Margot govorila pa mogu po svom i bude totalno relaistično.Ali ovako se oblačila? Da, ovak se oblačila. Ne bi bilo loše ni privatno malo'', dodala je Ines Bojanić.



''Vrlo smo groteskni . Tako da je ovo potpuno zabavno. Ja obožavam ovaj kostim. Volim ovako plesat zato što se sve klati'', kaže Ana Maras.

Iako se ženski likovi u Alanu Fordu pojavljuju tek epizodnu, svakako daju šarm ovom stripu. Baš kao i predstavi na daskama Kerempuha, u režiji Marija Kovača.



Kako u stripu, tako i u kazališnoj verziji, ovi junaci poznati su po brojnim izrekama koje su ušle u anale. Mudrostima za pamćenje.

Predstava je ostala vjerna i poznatoj radnji. Grupica siromašnih tajnih agenata rješavaju bizarne kriminalističke slučajeve. I sve to upakirano u apsurde suvremenog društva.

''Dosta više tog Robin Hooda koji krade bogatima. Mi smo obrnuli malo situaciju i sad mi krademo jadnim siromasima. Po smijehu u publici vidim da vole zločeste dečke. I muški i ženski dio publike'', zaključio je Filip Detelić.

Uz zdravu dozu humora i malu dozu apsurda, ova predstava dokazuje da ni desetljeća nisu dovoljna da ugase šarm Alana Forda.

