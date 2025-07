Od garaže do europskih pozornica: Kako na žestoku glazbu našeg glumca gleda kći Una?

Jana Kerekeša navikli smo gledati na kazališnoj pozornici - jednako dobro stoji mu i koncertna. Posjetili smo ga na probi njegova metal benda Cold Snap. Otkrio nam je detalje o novom singlu te kako na njegovu žestoku glazbu gleda kći Una.

Vrat dobro istrenirani, kako bi glavom mogli pratiti ritam glazbe, a i glasnice su podmazane. Dobro, ne baš svaki put sirovim jajetom prema savjetu Janove bake, ali metal zvuk za ove je žestoke momke prava antistres terapija. No i više od toga.



Cold Snap danas broji 22 godine, nastali su u zagušljivoj garaži, za sobom imaju pet albuma, koncertima su proputovali Europu uzduž i poprijeko, a u planu je i nova turneja. Na njoj će svirati i Father. Novi singl koji ukazuje na problem u društvu te ima važnu poruku.

''Nekad premalo volimo svoju djecu i djeca zastrane, djeca zalutaju, djeca se izgube u nekom virtualnom svijetu. Još je teže kad je taj virtualni svijet neka igrica, pucačina pa se pobrka sa stvarnim životom i evo ga dogode se neki problemi, dogodi se nešto što je neizbrisivo. Ja mislim da je to svakog roditelja koji brine o svom djetetu, najveći strah je taj da ti nećeš uspjeti u tom odgoju', govori jan Kerekeš.



A ovaj pjevač i glumac itekako se trudi biti otac koji je tu za svoje dijete. Njegova Una prava je, kaže, umjetnička duša, koja ga čini još boljim čovjekom.

''Dijete me definitivno spustilo na zemlju. Dogodilo se to da zapravo slušaš nekog koji je puno naivnije i nevinije ide kroz život. To je blagoslov. Osim toga veliki punjač baterija. Jedan zagrljaj, ja odmoran i sretan'', kaže Jan.

''Una je bila već nekoliko puta tu i pomagala nam. Ima roze slušalice protiv buke tako da ne čuje ovo što mi sviramo i pijevamo. poslije je malo zbunjena, ali brzo kaže da je bilo dobro''.



A Jan dobro zna što znači biti hranjen rock i metal zvukom od malih nogu.

''ACDC lagano, na ACDC na Thunderstrike drugi krug po stanu, tu sam ja zaspao u kolicima. Da, ne znam, s ACDC-a, Led Zeppelin-a, krenuli smo na Metallica, pa na Korn, na Slipknot, na Pantheru, sve žešće, žešće da bi došli do toga da stvarno imamo san imati svoj band''.



Taj san tužnijim je učinio nedavni gubitak jednog od članova benda. U ožujku ih je napustio jedan od osnivača Cold snapa, velik prijatelj i brat Nino Friščić.



''Teško je bez njega. Kao da si ostao bez ruke ili djela duše, ali njegova želja je bila da to nastavimo i sve dalje radimo i njemu iz poštovanja'', govori Jan.

S poštovanjem ovi glazbenici gledaju i na Janovu drugu strast. Onu glumačku, po kojoj je i većini poznat. Njegovo nezavisno kazalište već ponosno ima deset godina, publika s predstava odlazi vedra i nasmijana, a službeno su počeli radovi na varaždinskom kulturnom centru.



A prva uloga je bila kakva?

''Moja je bila kanta za smeće. Tako da nisam se do daleko odmahnuo. Kanta za smeće od kartona, to smo radili baka i ja doma i onda sam izašao pred školom. Rekao sam ja sam kanta za smeće, mene nitko neće, u mene se svašta trpa, stari papir stara krpa. Tako da znam tekst već više od 30 godina'', našalio se.



I dok na kazališnoj pozornici nastoji zabaviti, Jan Kerekeš i Cold Snap svojom glazbom žele katkad i šokirati, ali i izraziti ono što misle i osjećaju. Onako iskreno, kako najbolje znaju.

