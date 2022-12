Najmlađi rock djed u Hrvatskoj obilježava 30 godina na glazbenoj sceni, a jedna je pjesma i dalje broj jedan!

Opća opasnost dobro je znano ime na hrvatskoj glazbenoj sceni. Već puna tri desetljeća stvaraju hitove koje pjevaju generacije. Kakvi su im planovi te gdje ih možemo čuti za doček nove godine, saznala je Darija Walter za In magazin.

Opstati 30 godina na sceni nije jednostavan zadatak. Znaju to članovi benda Opća opasnost koji su sa svojom glazbenom pričom počeli za vrijeme Domovinskog rata. Iako je Županja oduvijek bila grad rock glazbe, tek je Opća opasnost to potvrdila.

''Županja je uvijek bila rock and roll to je sigurno, bilo je tu izleta raznoraznih pokušaja, hoću reći, da nam se ugrade te nekakve druge sfere glazbene ali nisu uspjeli proć'', kaže Pero Galić.

Iako su u karijeri izdali 10 albuma te predstavili brojne hitove, jedna je pjesma i dalje broj jedan. Nastala na početku karijere obilježila je ne samo bend već i brojne naraštaje koji ih i danas rado slušaju.

''Sve to negdje možemo mi zbrajati i oduzimati palo bi u vodu da nije ''Jednom kad noć'' bilo u početku što naravno nismo znali tada. Nikako da će nas ta pjesma povesti do dana današnjeg i voditi'', kaže.

Ovi slavonski rockeri ne kriju kako je upravo veza s publikom ključna. Na koncertima nema razlike između benda i publike. Dobar rock and roll i dalje je glavni krivac za njihove najveće hitove.



''Ja sam još uvijek onaj lik iz one stare priče i dalje kući slušam rock and roll 70-ih, 80-ih najkasnije'', kaže Pero.

Tradicionalan Božićni koncert s prijateljima postao je jedan od njihovih zaštitnih znakova. I ove godine održat će ga 27. prosinca u njihovoj dragoj Županji. Upravo im se na tom koncertu znaju pridružiti poznata imena domaće estrade.



''Drago mi je da sam na ovom našem podneblju bio na istoj pozornici s gospođom Terezom Kesovijom, to me izuzetno veseli poštujem dragu gospođu'', kaže Pero.

Iako kaže kako je najmlađi rock djed u Hrvatskoj, popustljiv je prema unucima. Prošle je godine stigla malena Katja koja je sve osvojila. Pero priznaje kako uživa u svakom trenutku igre i zabave.



''Tako da me veseli da mogu biti dio tog njihovog odrastanja jer i meni je to u jednu ruku ok, ponovno sam mali, ono bebač na podu. Kockice ili nešto već to bez neke brige..'', priznaje Pero.

Božićni blagdani uvijek prolaze u idiličnom raspoloženju. Uz smijeh i pjesma nađe svoj put pa nije neobično čuti cijelu obitelj.



''Koliko god da sam ja nekako isturen igrač u tom svijetu. Ovoga cijela ekipa ima nešto, nešto malo toga tako da je veselo. Uglavnom je veselo'', potkriva.

Čak četiri generacije obitelji Galić živi pod istim krovom. Pero tvrdi kako ga to posebno veseli. Obitelj mu je najveća podrška.



''Kažem veseli me da nas ima više, jer u ova vremena teška kako nam se ova draga naša zemlja pomalo kad god to zvuči raspada, odlaze ljudi mene veseli da možemo ostati tu da nas brojno stanje se popravlja...'', kaže.

Slavljeničku turneju nakon Osijeka nastavljaju u Zadru i Dubrovniku. Svojoj vjernoj publici žele zahvaliti na svemu pa će tako Novu Godinu dočekati u Kninu. Bend kojeg slušaju generacije ne miruje već stvara nove pjesme koje jedva čekamo čuti.

