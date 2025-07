Mostarac koji je postao miljenik žena otkrio nam je što misli o bračnom papiru

Jednog od najpoznatijih izvođača mlađe generacije, Adija Šošu, ove subote u rodnom Mostaru čeka najveći koncert u karijeri. S njim se u Makarskoj družio naš Gordan Vasilj. Otkrio je što misli o braku te kakav su mu dojam ostavile Nina Badrić i Jelena Rozga, koje je nedavno upoznao.

Apsolutni rekorder prema broju koncerata ovog ljeta je Adi Šoše, s kojim smo u Makarskoj sjeli na 'čašicu razgovora'.

''Mislim da su se ljudi povezali i sa mnom kao likom, s mojim bendom koji isto pravi tu neku nevjerojatnu energiju na bini i ja bih rekao da smo postali baš neka mala familija koja non stop raste. I samo neka traje.'', govori Adi.

A ovog miljenika publike samo četiri dana dijele od najvećeg koncerta u karijeri. Nakon šest rasprodanih nastupa u Lisinskom, u subotu ga čeka onaj na stadionu Kantarevac u rodnom Mostaru, na kojem se očekuje oko 5000 ljudi.

''Velika odgovornost jer bit će sva moja obitelj, prijatelji, poznanici, kolege. Bit će stvarno veliki pritisak i bit će to vrlo emotivno za mene. Nadam se da se neću rasplakati, dat ću stvarno sve od sebe i jedva čekam. Imam tremu, ali jedva čekam. Mole me za karte da im ostavim, ja rekoh 'kupite nešto, moram i ja nešto zaraditi, šalim se.'', smije se Adi.

Adi Šoše - 1 Foto: In Magazin

Koncert u rodnom gradu s nestrpljenjem iščekuje i pjevačeva obitelj.

''Ma oni su šokirani, jer oni mene nisu nikako vidjeli u ovoj ulozi, jer nisam ni davao kao neki povod da se vjeruje u mene. Ja sam bio sramežljivo dijete, onako samozatajno, reklo bi se možda malo i smotano. Nisam baš imao nekakvu viziju što i kako bi sa svojim životom, tako da kad oni mene vide ja mislim da je njima još uvijek šok kako sam stigao do ovakvih nekih visina. Ali ja bih rekao da su prije svega ponosni, oni sad kad vide prijatelje 'moj Adi ovo, moj Adi ono', 'jesi vidio kako je moj Adi napunio stadion?' (smijeh). Hvale me dosta, oni su najveća podrška koju imam''.

Adi Šoše - 3 Foto: In Magazin

Adi Šoše - 2 Foto: In Magazin

Adi se sa svakog koncerta kući vrati s mnoštvom poklona, koji imaju svoje mjesto u njegovu novom studiju.

''I tu sam stavio mikrofon, stalak, ogledala da mogu vježbati plesat i pjevat i između ostalog stavio sam jednu policu i tu slažem kao poklone od fanova, tako da sad sam dobio jedne naočale, medu, kita (neku simpatičnu životinju) i tako slažem stvari i super mi je. Već sam popunio taj studio dobro, a tek sam ga napravio''.

A osim pripadnica ljepšeg spola, na njegovim koncertima je u posljednje vrijeme je i sve više djece. Na pitanje je li spreman za ulogu oca, odgovara.

Adi Šoše - 4 Foto: In Magazin

Pogledaji ovo Celebrity Supruga direktora čija je afera otkrivena na koncertu odlučila se na drastičan korak!

''Spreman? Pa nisam još, ali definitivno se vidim, imam tu očinsku energiju, a volim djecu. Djeca su stvarno super.''

Sretno zauzeti pjevač nam je otkrio i što misli o bračnom papiru.

''Puno bitnije je da postoji konekcija, da je ta ljubav prisutna. Papir kao papir, nisam neki fan tih ugovora i potpisivanja, ali kad bude vrijeme mislim da mi neće bito problem potpisati ga. Ja sam potpisao i puno gore stvari u životu'', kaže.

Iako mu je duga kosa nekoć bila zaštitni znak, danas se, kaže, više ne može zamisliti s tom frizurom. A što misli o transplantaciji kose?

''E, ovo ti je dobro pitanje. Meni tata ima malo zaliske, do pola glave, rastu mu sve više i više, ali mu se drži kosa, nije još uvijek loš. Ja sam potegnuo genetiku na njega, ali mi je bolja kosa nego kad je on bio mojih godina, tako da kucnem, ima li drva ovdje, dobro se držim. Ali ne dao Bog ako krene to opadat, ne bi bio problem otić da se malo doradim.''

Adi Šoše - 5 Foto: In Magazin

Pogledaji ovo Celebrity Vlatka Pokos iznenadila cijenom usluge koju nudi: ''100 eura, hvala''

Osim tenisica, ovaj karizmatični 32-godišnjak je, priznaje, slab i na automobile.

''Zeza me bočni parking, ali osim toga nisam loš. Nisam brz ni malo, pratim znakove. Imao sam nekih loših iskustava s radarima, hvatalo me jedno 15 radara pa sam jedva preživio. Ali dobro, naučio sam na greškama, tako da sad baš fino vozim.''

Na nedavno održanim Melodijama Jadrana, na kojima je predstavio hit 'Vila', imao je priliku upoznati Ninu Badrić i Jelenu Rozgu, koje su na njega ostavile snažan dojam.

''Super. Nina i Jelena nevjerojatno pozitivne dame, megazvijezde, a nitko ne bi rekao ovako kad ih upoznaš, obične osobe, imaju prekrasnu energiju i volio bih s njima surađivati'', priznao je.

Kakva bi to samo suradnja bila. Jedva čekamo!

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.



1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Celebrity Udovica preminulog nogometaša se oglasila prvi put nakon tragedije, objavom je mnogima slomila srca

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Izabel Kovačić podijelila je neodoljive nove trenutke s kćerkicom i sinčićem!

Pogledaji ovo Celebrity Nika Fleiss napokon pokazala oca svog djeteta: ''Moji dečki!''

Pogledaji ovo Celebrity Naša saborska zastupnica pokazala svoju nepoznatu stranu i sve začudila