Proputovali su pola svijeta, ali domaće zvijezde za odmor najradije biraju Hrvatsku, evo na kojim će ljetnim destinacijama boraviti!

Iako su proputovali više od pola svijeta, domaće zvijezde poput Petra Graše, Nine Badrić i Jelene Rozge za svoj ljetni godišnji odmor najradije biraju jadransku obalu. Zašto je tomu tako i što je to čarobno u morskim ljepotama Hrvatske, otkrili su Gordanu Vasilju za In magazin.

Sunce, more i prelijepe dalmatinske plaže, sinonimi su za bezbrižan godišnji odmor domaćih zvijezda! Nina Badrić će od sutra prema uzoru na Olivera Dragojevića, ovo ljeto uzeti samo za sebe i svoju oazu u Jelsi na Hvaru.

''Na koncu konca ja sam se i skučila u Dalmaciji. Već vrapci na grani znaju koliko ja volim ovdje doći. Zapravo sam godinama, već i davnih dana kupila pokretninu, nekretninu na Hvaru. Meni odgovara ovaj temperament, mentalitet. Ja volim Dalmaciju strašno.'', objasnila je Nina.

Za razliku od Nine, Grašin raspored koncerata je ispunjen do kraja godine. Njegova i Hanina kćerkica Alba u ponedjeljak sIavi prvi rođendan, a mlada obitelj ovog ljeta baterije planira puniti u Vinišću i Stanićima.



''Bit će u par navrata par dana, vučem familiju moju. Nekako ja to shvaćam kao ekskurziju, ali vrlo dobro organiziranu što se tiče mene i obitelji. Dok je malena još sitna idemo svuda zajedno.'', priča Grašo.

Prezaposlena Jelena Rozga još nije odlučila kamo će na godišnji koji je sačuvala za kraj ljeta.



''Ima puno koncerata, ali ja sam ostavila 31.08. do 09.09. slobodno malo za sebe, da se malo maknem i odmorim, da mogu napuniti baterije za jesen i zimu.'', rekla je.

Iako sljedećih dana najavljuju paklene vrućine, naša glazbena diva nam je otkrila kako nije ljubiteljica klima uređaja.



''Ne, ne klima, ništa, pati na kauču doma. Kauč i ja u stabilnoj vezi i ne mrdaj. Što manje mrdaš, to ti je lakše.'', kaže Doris Dragović.

U pauzi između brojnih koncerata po našoj obali, vrijeme za sebe planira naći i Matija Cvek.



''Bit će 10 dana valjda negdje u nekoj šumi na moru. Ne znam, šuma kraj mora, to tražim.'', objasnio je.

Popularni Jole već posljednjih 15 ljeta ne ''bookira'' koncerata koliko bi mogao, već ostavlja dio vremena samo za uživanje.



''Ja nikad nisam bio materijalist, tako da kombiniram i obitelj i prijatelje i posao i samo Bože zdravlja.'', rekao je.

Domenica s nestrpljenjem čeka odmor u rodnoj Veloj Luci.



''Pa zapravo mi je sad ovaj sedmi mjesec udaran. Nadam se, evo da ću krajem mjeseca uhvatiti onako malo da idem svojima na otok jer mi stvarno fali. Ovo je prvi put da sam preskočila cijelu predsezonu. Jednostavno nisam stigla ići i ono fale mi moji, fali mi otok, fali mi doć doma ne raditi apsolutno ništa i biti na babinoj spizi i to me jedino sad drži trenutno da izdržim cijeli ovaj tempo.'', govori Domenica.

Mlada Lorena je svaki slobodni trenutak od nastupa planirala iskoristiti za kupanje s dečkom, aliiii...



''On ide na brod, sad sam se sjetila, ali nema veze, ne ide još, tako da ove dane iskorištavamo što više možemo.'', objasnila je.

Nataša Janjić će s obitelji godišnji provesti na srednjodalmatinskim otocima.



''Moramo obitelj spustiti na more i iskupati tu djecu. Otoci su uvijek naša oaza i baza gdje je najljepše more i to ovdje na Jadranu naravno.'', rekla je.

Za Cambijevce će ovo biti nikad radnije ljeto, ali će ipak uspjeti ukrasti 10 dana za guštanje. Ipak njihova Whatsapp grupa je i tada aktivna.

Isključiti mobitel i dobro napuniti baterije na moru je ono što nam svima treba, pa tako i našim zvijezdama.

