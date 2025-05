Kad sinovi izađu iz očeve sjene: Tko su sve vaterpolo nasljednici legendarnih igača?

Nije neobično da djeca krenu stopama svojih roditelja, a ljubav prema sportu, na svoju su djecu prenijeli brojni reprezentativci. Trend je izrazito popularan među našim Barakudama, koji su u bazen uskočili nakon svojih očeva. I ne samo to, već su ondje pronašli i svoje uskoro bračne partnere. Detalje zna naša Sanja Jurković.

Kada biste bez gledanja pročitali prezimena na popisu vaterpolske reprezentacije, mogao bi vas obuzeti snažan deja vu. Mnoge legendarne igrače u bazenu su, naime, naslijedili njihovi sinovi, ali i kćeri.

Perica Bukvić otkrio je kakav je osjećaj kada njegova djeca danas igraju zajedno.

"Pa to je lijepo, ja mislim da je to negdje normalno, je li? Djeca liječnika su uglavnom liječnici, djeca košarkaša su košarkaši, djeca vaterpolista dobrim dijelom budu vaterpolisti. To je samo dokaz da mi koji smo igrali, zaista smatramo da je taj sport nešto najbolje, kad daš svom djetetu. Od starog Šimenca pa drugog Šimenca pa sad dalje do svih ovih generacija", rekao je izvršni dopredsjednik Hrvatskog vaterpolskog saveza.

A na tom su popisu i Fatović, Burić, Bijač, Kržić i mnogi drugi, koji sada teret vlastitog prezimena, i očekivanja koja uz njega idu, nose na svojim leđima.

"To je sigurno u nekoj fazi opterećenje, jer stalno te uspoređuju s tvojim ocem, to njima nije jednostavno, ali nije ni nama jednostavno njih gledat, ali mislim da je lijepo", kaže Perica.

Je li to breme ili blagoslov?

"Pa ima svojih prednosti i mana sigurno, mislim da, vjerojatno ima sigurno svojih više prednosti, ali ima i naravno nekih loših strana, ali više prednosti", rekao je vaterpolist Luka Bukić.

U obitelji Bukić dvoje od troje djece Perica je zarazio ljubavlju prema vaterpolu do te mjere da mu je kći čak i budućeg supruga upoznala na bazenu.

"Rekla je da, to je najbitnije. U 12. mjesecu sam se zaručio s djevojkom i bit će i svadba ovo ljeto, tako da super", kaže Franko Lazić.

Hoće svadba biti na bazenu s obzirom da je cijela obitelj u vaterpolu?

"Neće biti na bazenu, ali će biti svi iz bazena tamo, haha, tako da...", našalio se.

Kakav je Luka Bukić ima odnos s Frankom?

"Odnos nam je super, igramo zajedno i poznajemo se sto godina.

Nismo sad svaki dan zajedno, mislim ja njega vidim svaki dan, tako da mi jesmo svaki dan zajedno, ali odemo na neki zajednički ručak, ja s curom i on sa svojom, mojom sestrom, haha", kaže Luka.

A na tim druženjima na meniju se, unatoč tomu što su svi profesionalni sportaši, zna naći uistinu sve.

"Raznovrsna je hrana. Jedemo od fast fooda do salata. Dobar je mix.

Palačinke. Nutella, čokolada. Mogu ih pojesti koliko god treba. Deset ako treba. Rekord mi je 15 palačinaka", kaže Matias Biljaka.

"Ako je slano, definitivno pizza, hamburger, ako je slatko, onda su palačinke i tako neka glupost", rekao je Luka Lončar.

Vaterpolisti po inerciji, kako kažu, nisu građeni kao top modeli, pa je upravo linija našeg kršnog Josipa Vrlića bila jedna od glavnih tema na posljednjim Olimpijskim igrama.

"To kad je bio s Vrlićem, to je bilo dosta simpatično. Mi smo se ono i smijali i gledali te tweetove i sve skupa što se događalo na internetu. Tako da, je, mi kao vaterpolisti, jesmo malo svi i jači. Nismo sad baš ono svi izdefinirani, iako ima i takvih. Ali mislim da je to jednostavno radi vode i svega, radi plovnosti", rekao je Ante Vukičević.

"Pa sigurno da treba biti postotak masti da se lakše pluta", istaknuo je Luka.

"Evo moj kolega, sportski prijatelj Josip, je plovan kako bi se reklo, jedan od ljepših sportaša koji se na Olimpijskim igrama pokazao. Mislim da rezultati pričaju za njega da je pravi olimpijski sportaš", kaže Matias.

A titulu mistera reprezentcije bez razmišljanja dodijelili bi:

"Franko Lazić definitivno, on je bez premca najveći frajer u ekipi", kaže Luka.

"Pa nema pojma, Loren Fatović možda", kaže pak Franko.

"Vjerojatno Jere Kragić, on sigurno ima taj, ajmo reći, manekenski štih", istaknuo je Luka.

"A to bi trebalo žene pitati, ne bi ja o tome odlučivao, hahaha...", kaže Ante.

No zato kad dođe do roditeljskih slatkih muka, i Ante zna komu se treba obratiti za savjet.

"Moraš nekad biti strog, ja nekad jesam, nekad nisam, i eto, po osjećaju i sve radim i trudim se biti najviše pošten, ajmo reći, jer tako da im se usade neke vrijednosti koje su bitne za kasnije u životu koje će im trebati. I mislim da mogu biti ponosan na svoju suprugu i na sebe da smo odgojili dobru djecu i ponekad poslušnu, haha", rekao je Lončar.

