Imate antikvitet na tavanu? Prijavite se u novu emisiju Nove TV ''Cash or trash''!

In Magazin: Cash or Trash Foto: DNEVNIK.hr

Otvorene su prijave za novu emisiju Nove TV ''Cash or trash''. Pretražite tavane i podrume jer, tko zna, možda ste vlasnik vrijednog antikviteta, za koji su kolekcionari spremni dati vrtoglave iznose. Kako se možete prijaviti u našu novu emisiju i zaraditi, saznajte u prilogu IN magazina.

Carstvo antikviteta na zagrebačkom Britancu vrvi unikatnim komadima iza kojih stoje nevjerojatne priče, ali i potencijalni keš. Krije li i vaš dom bakin porculanski set ili djedov sat? Obrišite prašinu s njega i prijavite se u novu emisiju Nove TV - Cash or trash!



''Cash or trash je jedna fantastična emisija, meni barem, ja vjerujem da će biti i drugima. zato što u sebi nosi toliko tajnovitosti, čak bi rekla možda malo i intriga, iznenađenja, a u konačnici i stvarni keš, a to je ono što nam svima treba najviše u životu, ja vjerujem da će se gledatelji zainteresirati za to'', govori voditeljica Irina Čulinović.

Vaš zadatak, dragi naši gledatelji, vrlo je jednostavan.

''Da prokopate po svom stanu, po svojim podrumima i tavanima i pogledate imate li neki predmet koji djeluje potencijalno moćan u smislu potencijalnog antikviteta! Ukoliko imate takav predmet, to je ono što mi tražimo. Donesete nam taj predmet, ne morate o njemu ništa znati, jer mi imamo stručnjake koji to rade, oni procjenjuju o čemu se radi, i ukoliko je predmet zanimljiv trgovcima, dobivate keš'', objasnila je voditeljica Irina.

A kako razabrati je li neki predmet za smeće ili nam može pokriti troškove luksuznog ljetovanja?



''Prvi savjet bi bio da zavire u kutiju sa nakitom, ili ladicu sa nakitom, ali iz mog iskustva, tavani su uvijek bolji od podruma! Zato što su se ljudi u podrumima bojali držati stvari, možda bi bila neka poplava ili nešto'', savjetuje procjenitelj Ilam Shuhani.

In Magazin: Cash or Trash - 1 Foto: DNEVNIK.hr

''Pazite, tu su stare ploče, tu su možda neki interesantni satovi od vaše bake, to može biti i neka lijepa haljina iz ormara također od bake, ili djeda, nikad se ne zna kakve su potencijalne preference...'', dodala je Irina.



''Bilo bi dobro da obrate pažnju na satove, eventualno na neke džepne satove, slike su uvijek nekako primarno na meti, ali može biti i porculan interesantan, može biti staklo interesantno u vitrini!'', dodao je Ilam.



''Meni često pa da napamet, što su možda pomorci nosili doma s putovanja, tko zna, možda neka zanimljiva maska! Sve nam treba!'', kaže Irina.



Čar je u tome da i naizgled bezvrijedni predmeti mogu postići značajnu cijenu.



''Desilo mi se da sam u Mariboru na sajmu kupio kompas od gospodina, čak ga nisam ni kupio, nego smo ga mijenjali, ja sam njemu dao dva nekakva ordenčića za 40-ak eura, on je meni dao taj kompas. Na kraju je taj kompas bio jako vrijedan. Imao je sunčani sat, dolazio je iz 17-og stoljeća, i na njemu sam postigao jako lijepu cijenu'', priča procjenitelj Ilam Shuhani.

In Magazin: Cash or Trash - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Otvorite bakinu škrinju, prijavite se odmah na novatv.hr/prijave i postanite dio jedinstvene aukcije u emisiji Cash or trash na Novoj TV.

''Sad je vrijeme! Pogledajte u svoje podrume, pretražite tavane, postoji li neki zanimljivi predmeti koji nose potencijalnu vrijednost, i onda dođite k nama! Ukoliko vaš predmet ima potencijalnu vrijednost, dobit ćete aukcijsku propusnicu i s njom ulazite u sobu trgovaca! A tamo? Tamo vas čeka pravi keš!'', poručila je voditeljica Irina Čulinović.

In Magazin: Cash or Trash - 3 Foto: DNEVNIK.hr

