Glazbeno-domoljubni spektakl za pamćenje! Što za naše glazbenike znači domovina?

Na glazbenom spektaklu ''Domu mom'' u Zagrebu zapjevali su Miroslav Škoro, Mate Bulić, Jacques Houdek, Josip Ivančić, Dražen Žanko, Šima Jovanovac i brojni drugi, a publika je o ljubavi prema domovini pjevala iz sveg srca. Istražili smo što ona znači našim glazbenicima i je li u tuđem dvorištu trava zelenija. Djelić atmosfere s koncerta donosi naš Davor Garić za IN magazin.

Na glazbenom spektaklu ''Domu mom'' najveći domoljubni hitovi pjevali su se puna tri sata iz sveg grla jer domovina je svima u srcu.



''Domovina i sve skupa što imamo su ljudi. Domovina si ti, tvoj kamerman, svi ljudi koji će ovo gledati, i zamislite da nas nema! Ili zamislite da kupimo neki otok površine jednake kao Hrvatska, bez ljudi i bez onoga što se u prošlosti dogodilo, nema domovine!'', izjavio je Miroslav Škoro.

''To je naš dom, to je naše utočište, domovina je naš identitet, ona je u nama ma koliko mi putovali po svijetu, ponekad se iselili silom prilika, domovina je uvijek u nama!'', dodao je Jacques Houdek.



''Ja ću uvijek reći - dom je tamo gdje ti je obitelj. Međutim, ''domu mom'' je jedna asocijacija života koju ja živim i što vrednujem u životu. Obitelj, to mi je na prvom mjestu, te neke tradicionalne vrijednosti pokušavam gajiti svojoj djeci - obitelj, vjera, ljubav, domovina, ali u pravom nekom smislu'', kaže Josip Ivančić.

''Domovina je zapravo ljubav! Emocija koju je teško pojasniti riječju'', složio se Marko Bralić iz klape HRM Sv. Juraj.''Domovina? Bez toga... To ti je ka mater! Bez toga ne postojiš! U današnjem globalnom svijetu kad se sve raširilo, kad držiš taj neki osjećaj domoljublja, to je nešto prekrasno'', zaključio je Dražen Žanko.''Teško je reći nešto u kratkim crtama nešto što je tako duboko i emotivno, ali ja bih rekao jednu riječ - obitelj. Obitelj je najvažnija riječ u svakom narodu'', izjavio je Tiho Orlić.

Tisuće svjetala, zastava i srca uronjenih u ljubav prema domovini.



''Kao da je utakmica. To su zastave, mjesta zavičaja odakle oni dolaze, ta atmosfera meni liči kao jedan veliki kirbaj, dernek. I što se događa na kraju - ajmo skup, pjevanje, uživanje, emocija, ruke gore, zajedništvo, to je ono što svima nama daje snagu, meni najviše'', govori Mate Bulić.



Mnogi će reći da je vani bolje, u tuđem je dvorištu trava zelenija... No naši glazbenici misle drugačije.



''Nikad nisam rekao da je negdje drugdje bolje, ali jasno je, sad govoriš dobro. Probali su... Uvijek imamo opciju - probat ćemo, ići ćemo malo istraživati. I nema ništa loše u toj opciji, jer onda uistinu vidimo ono što je istina, a to je ovaj naš dragi dom, lijepa naša ova zemlja Hrvatska koja ima sve ljepote koje netko može poželjet'', priča Pero Galić.

''Hrvatska je još uvijek obećana, bila i ostala, i sigurno bi bilo bolje da je gradimo, ne samo zbog naše djece, nego zbog onog što ona ustvari je i što se stvorilo u međuvremenu, a mi pomalo zaboravili zalijevati i baštiniti, tako da ona raste sa osmijehom i da nema nikakav grč na licu'', dodao je Šima Jovanovac.A što na svojim putovanjima širom svijeta, strancima kažu da je najbolje iz Hrvatske?''Najbolje iz Hrvatske je svakako hrvatska pjesma, onaj naš hrvatski identitet, ono što mi jesmo. Taj naš zanos, to naše uvjerenje, taj naš stav, taj naš pobjednički duh'', kaže Bralić.''Ja sam baš ponosan nekako na nas. Što vrijeme više prolazi, sve sam ponosniji. Ne ide u onom drugom smjeru da ti pada entuzijazam za nečim... Upravo suprotno! To i narod pokazuje, ako ste malo primijetili, zadnjih godina... Kad kažemo ''treba optimizma'' zapravo se to sad i događa! A to ćemo još bolje znat s protokom vremena. Mislim da smo sad u jednom vrlo dobrom periodu'', smatra Tiho Orlić.Organizatori su najavili da će domaćin sljedećeg domoljubnog spektakla ''Domu mom'' biti Split, sljedećeg ljeta, i to pod zvjezdanim nebom na legendarnom stadionu.

