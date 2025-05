Generacije su odrasle uz stihove Ede Maajke, a evo koja mu je uloga najdraža danas!

Edo Maajka – ime koje se izgovara s poštovanjem. Od Prikaza do No sikiriki, od pozornice do obiteljskog doma – Edo je prošao sve. Kako danas gleda na glazbu, roditeljstvo i životne izazove, otkriva Hrvoje Krolo za In magazin.

Generacije su odrasle uz njegove stihove – stihove koji su postali više od pjesama. Postali su himne, stavovi i priče iz života. A Edo Maajka danas je jednako energičan na sceni i izvan nje, spreman za svaki novi izazov.



''Učim se, učim se strpljenju. Mislim da i kao roditelj, inače u životu, život je MMA, brate, non stop imaš neke nove poteze, neke nove izazove koje moraš svladati, jer ne postoji trenutak kad ćeš reći, e, dobro, sad je dobro, sad će biti sve dobro – to ne postoji. Tako da nemojte čekati takve trenutke, jednostavno, uvijek vam dolazi novi problem, nova stvar, nova samoedukacija i tako rastemo svi'', govori Edo.



Iza njega su hitovi, 7 albuma i nezaboravni koncerti, ali i obični dani. Danas, između velikih pozornica i malih svakodnevnih trenutaka, Edo najbolje zna što ga smiruje – jednostavne stvari koje ne može zamijeniti ni najveći pljesak.



''Najviše me može smiriti kad sam kod kuće, brate, kad je obitelj, onako, šetnje šumom. To mi je najbolje. Prijatelji, dobri prijatelji, razgovor s prijateljima. Treba što više razgovarati, što više pričati, što više razmjenjivati iskustva'', kaže.



Edo Maajka je osvojio brojne nagrade, rasprodao dvorane i stvorio stihove koje već dvije generacije znaju napamet. Ipak, uz sve to, i dalje je spreman podržati mlade kolege, svjestan da je glazba uvijek u pokretu. A novi val domaće glazbe za njega je izvor inspiracije.

Iako je na sceni već više od dva desetljeća i iza sebe ima bezbroj nastupa, Edo Maajka i dalje pronalazi nove izazove. Radi na novim projektima, snima s orkestrima i širi svoje glazbene granice – a trema? Ona je i dalje prisutna.

''Naravno, trema uvijek postoji, to treba postojati, to mora postojati. Bez toga nisi čovjek i bez toga ne daš sve od sebe. Mislim, kad izađeš na stage, to je ono neki prvi val koji te ponese. Kasnije bude, nakon dvije pjesme si već kao od kuće, bez obzira kolika je pozornica velika ili mala. Snimili smo album koji će biti vani nakon ljeta i sviram po regionu, sviram dosta''.



No bez obzira na uspjehe, Edo ostaje skroman. Glazbenik koji je na naše prostore doveo rap, ipak priznaje kako mu je uloga oca ona najdraža. Kaže, život je stalna borba i nema mjesta za prevelike iluzije. Ali ima mjesta za prijateljstvo, obitelj i ono najvažnije - za dobar razgovor.

''Strahova, strahova svi imaju. Strahovi se javljaju. Mislim, svake godine čovjek napusti neke strahove, ali ga čeka buket novih. Tako da je ovaj, ja mislim da se to samo izmjenjuje, ali to je dio tog rasta''.



Iako je prošao sve velike dvorane i male klubove, ali i stadione, Edo Maajka najbolje zna da su prave stvari uvijek jednostavne. Kad mikrofon utihne, ostaju glasovi ljudi koje voli. I to je za njega ono najvažnije.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.