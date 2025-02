Dvama koncertima u Lisinskom Rišpet slavi 40 godina karijere Ive Amulića

Nakon rasprodanog koncerta u Lisinskom 16. ožujka, Rišpet će produžiti slavlje i na idući dan na istom mjestu. Oni za to itekako imaju razlog - 40 godina karijere njihova solista Ive Amulića. Tim povodom na pozornici će im se obje večeri pridružiti i glazbene dive Doris Dragović i Zorica Kondža. S Rišpetovcima se družio naš Gordan Vasilj, a sve možete pogledati u prilogu In magazina.

Poznato je da ekipa iz Rišpeta svojom energijom i pjesmama tradicionalno oduševljava publiku u zagrebačkom Lisinskom, a tako će biti i 16. i 17. ožujka. Ovi koncerti imaju i poseban povod - riječ je o proslavi 40 godina karijere prvog vokala Rišpeta Ive Amulića.

''On to zaista radi fantastično, on je u topu pet najboljih hrvatskih pjevača za mene. Njegovi nastupi, on još uvijek ima taj odličan špurijus na pozornici, ima tu energiju, znači daje maksimum svaki put, što je stariji, sve je luđi, bolji i kvalitetniji. Ja se nadam da ćemo mi slaviti i 50 godina njegove karijere.'', govori glazbenik Pero Kozomara.

''Ja stvarno zahvaljujem Božjoj providnosti što nas je ponovno spojila, što je on imao te neke ideje u svojoj glavi i što smo to uspjeli realizirati, što smo se oboje našli u tome i što imamo fenomenalne ljude uza se, tako da mislim da Rišpet može još biti na tom valu narednih 10-ak godina bez problema.'', dodao je Ivo Amulić.

Ivino slavlje će na oba koncerta uveličati i Rišpetove prijateljice, glazbene dive Doris Dragović i Zorica Kondža.

''Nije to nastalo preko noći. Još iz '80-ih godina datiraju ta prijateljstva koja smo sve više i više oplemenjivali, a onda naposljetku, ovo što je Zorica mojoj Dini kuma, to je ono vrhunac svega. Sad smo nekako i familijarno vezani.'', govori Ivo.

Rišpetovce će u Lisinskom tradicionalno iz prvog reda bodriti njihove obitelji.

''Naravno, ide moj Duje i nevista, ide mi i supruga, oni ne propuštaju niti jedan Lisinski. Svih šest-sedam puta su bili, tako da veselim se što će i oni biti gore kao i svaki put.'', govori Kozomara.

''Meni je drago čut od Dije njegove, svaki put ona meni dođe i kaže 'Ivo, pariš mi opet drugačiji, bolji.' Ja govorim, hvala Dijo moja, ljubavi moja. Naravno, doći će i moja draga, doći će i moja mala Dina, tako da super.'', priča Amulić.

A u Lisinski stiže i cijeli Amulićev razred iz osnovne škole, koji se odnedavno opet intenzivno druži.



''Sa mnom je u prvi razred išla i naša draga glumica Bruna Bebić, bili smo nedavno na njezinoj predstavi u HNK, a onda su se oni dogovorili da uzimaju autobus i da idu na Rišpetov koncert u Zagrebu. Ja jedva čekam da vidim te moje dječake i djevojčice na mom koncertu.'', govori Ivo.

A uz svoju četverogodišnju princezu Dinu, Ivo živi drugu mladost.



''Dobio sam s 58 godina dijete doma, moraš se okrenuti, moraš se izvući iz one tvoje, ajmo reći svakodnevice, čovjek se opusti u nekim godinama, a ona me bogami digla. Evo sad smo ovdje u Dućama, tu na plaži. Mi smo jučer, ona i ja prošli dva-tri kilometra, trčali, igrali se, bacali kamenčiće u more i to je to.'', priča Ivo.

Energični pjevač posebno je, kaže, ponosan na 40-godišnje prijateljstvo s Perom. Njihove majke su bile školske prijateljice.

Jedno je sigurno - sredina ožujka će u metropoli biti u znaku Rišpeta, čiji je album ''Lipo mi je tu'' nominiran za Porin u kategoriji najbolji album zabavne glazbe.

