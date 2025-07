Duško Lokin ispričao zašto je godinama bio u svađi sa Severinom

Foto: In Magazin

Godinama je bio u svađi sa Severinom. Duško Lokin našoj je Juliji Bačić Barać otkrio zašto su se posvađali i kako su se pomirli. Ovaj zadarski pjevač priznao nam je i što radi da bi ostao u super formi te razmišlja li o pjevačkoj mirovini.

U lipnju je navršio 82 godine, i dalje radi punom parom i u sjajnoj je formi. Recept Duška Lokina kako biti vitalan u devetom desetljeću života glasi ovako:

''Ljudi su kao motor, nemojte se puno trošiti. Što više lezite, spavajte, kvalitetno jedite, ne previše i pijte, nemojte bez pića, bar tri četiri pića dnevno'', govori Duško Lokin.

Pod piće mislite na što?

''Na alkohol, ali kvalitetan''.

I uz to naravno puno vode, a kad je zdravo tijelo zdrav je duh. Zato je Lokin uvijek dobre volje.

''Kako bi mi rekli u Dalmaciji takva nam je priroda. Što da vam kažem? Budite veseli svi ostali, nemojte se ugledati na mrke ljude. Život nije lak, ali zato ga trebamo mi uljepšati s osmijesima'', govori Duško.

Rastuži ga danas najviše pomisao na suprugu bez koje je ostao prije dvije i pol godine.

''To su tako teški trenuci kad sam kući sam, a stalno sam sam. Pa sam mislio slušajući neke velike zvijezde televizijske, da sam ja obolio od depresije međurim ne, to nije istina''.

Najveća mu je potpora obitelj. Kćer, unuka, praunučad i zetovi s kojima se punac Lokin uvijek dobro slagao.

''Ma fantastično, ne dobro nego fantastično. Svake nedjelje imamo obiteljski ručak. To je neka tradicija iz Dalmacije, valjda, Dalmatinci to uvijek imaju'', govori.

Iako je po godinama odavno mogao biti umirovljenik, na pjevačku mirovinu ni ne pomišlja.

''Bože, sačuvaj. Kako može umirovljenik koji svaki subote ima koncert, putuje od nemila do nedraga, imam svoj bend s kojim svaki tjedan imam jedan dan probu, 3-4 sata'', govori.

Prisjetio se Lokin jedne davne turneje prije više od 20 godina koja je rezultirala svađom sa Severinom.

''Ja sam organizirao turneju Mladen Grdović, Severina, Kićo Slabinac i Duško Lokin bila je fantastična turneja, sve rasprodano'', priča.

A sukob je nastao zbog prtljage koje je Severina imala previše.

''Overweight iz Australije je po kilu 50 dolara i njoj je došlo oko 3 hiljade i više, 3 tisće i nešto i ona kaže platit će moj menadžer. Da ja plaćam nejzine cipele? I naravno da nisam htio. Međutim, ona je tu vrlo neugodno reagirala'', prisjetio se Duško.

Na kraju su ipak različitim kanalima uspjeli smanjiti svotu, ali narušeni odnosi su ostali.

''Spustili su na 500 dolara i ona je to platila da bi nakon toga godinu, dvije govorila ja sam vam platila prtljagu, ja sam vam platila prijevoz'', prisjeća se Duško.

''Sad sam se malo otvorio jer me to peče cijeli život jer to nije korektno''.

Ipak, Seve i Duško pomirili su se.

''Na sprovodu Đorđa Novkovića je došla, izrazila mi sućut i rekla Đorđe te jako volio, ja to znam''.

A zna i da će ovog ljeta nastupati diljem Hrvatske, jer Duškova karijera traje više od 50 godina. Skupilo se u tom periodu i anegdota i hitova.

