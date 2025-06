Alka Vuica proslavila 40 godina karijere! Pogledajte dašak slavljeničke atmosfere

Foto: In Magazin

Alka Vuica - 4 Foto: In Magazin

Alka Vuica u nedjelju je, na svoj rođendan, velikim koncertom, proslavila i 40 godina karijere, a uz svoje pjesme, napisala je i tekstove za neke od najvećih domaćih hitova poput ''Hajde da ludujemo'', ''Gdje Dunav ljubi nebo'', ''Tu je moj dom'' ili ''Dotakni me usnama''... Dašak slavljeničke atmosfere donosi naš Davor Garić za IN magazin.

''Ona je blesasta žena, otkačena! Od prvog trenutka kad sam je upoznala ista je uvijek! Žena koja je svoja, hrabra, doduše većinom na njenu štetu, ali bar nikom drugom nije naštetila'', riječi su Nine Badrić kojima je opisala Alku Vuicu.



''Iskrena, direktna, nema kod nje fejkanja!'', dodao je Goran Vinčić Vinča.

''Divna prijateljica i divan magnet za spojit dobro društvo'', kaže Sandi Cenov.



Velikim koncertom na Šalati, na svoj 64. rođendan, Alka je proslavila 40 godina umjetničkog rada.



''Jako sam sretna. Ovo je stvarno ostvarenje mog sna. Taj predivni koncert, predivni ljudi, predivni moji prijatelji, mislim da je atmosfera bila na vrhuncu'', govori Alka koja tvrdi da se sa 64 godine osjeća kao 24-godišnjakinja.

Pogledaji ovo Celebrity Naša pjevačica podijelila posljednju fotografiju s Matijom Dedićem prije njegove smrti

''Samo me malo križa bole'', našalila se.

Mladenu Grdoviću Alka je napisala ''Tu je moj dom'' i ''Sve za ljubav'', sve hitnčine, kako su nastale te pjesme?

Alka Vuica - 6 Foto: In Magazin

''Bilo je ratno vrime, mama mi je umrla, i tata, ja sam imao melodiju i došao sam kod Alke, ja sam rekao ''Alka, tu je moj dom, tu je ostalo sve, u kući kamenoj!''. ''Mladene, sve znam!'' Tekst je nastao u 5 minuta!'', prisjetio se Mladen.



''Čak bih rekao da sam ja jedan od glavnih krivaca za Alkinu karijeru zato što je prvi njen javni nastup kao pjevačice bio na Croviziji, još nije ni Dora bila, pjevali smo u duetu pjesmu ''OK'', prisjetio se Sandi.

Alka Vuica - 5 Foto: In Magazin

Pogledaji ovo Celebrity Obitelj našeg nikad prežaljenog velikana nije mogla sakriti suze na dirljivom koncertu u njegovu čast

''Originalno je bila pjesma berači jagoda, Hajde da beremo jagode, i to je bilo zgodno u tom kontekstu mene kao 19-ogodišnje djevojke, međutim kad su me poslali na Jugoviziju, jer smo mi tu pjesmu pustili već, a da ne bi bili diskvaificirani, onda smo morali promijeniti tekst, i tako je došao ''Hajde da ludujemo''!, ispričala nam je Tajči.



''Kad se raspala moja izvorna grupa Đavoli, onda sam sam skladao pjesme, pisao tekstove, ali neki su mi tekstovi falili, i onda u druženjima s Alkom, pošto sam znao da je ona vrhunski poeta, onda smo došli na ideju da na nekakve moje glazbice da će ona probati napraviti pjesmu i nastala je ''Dotakni me usnama'', jedna od mojih najljepših pjesama u karijeri, i bit ću joj doživotno zahvalan za tu čast što mi je ponudila taj tekst'', ispričao nam je Belan.

Alka Vuica - 3 Foto: In Magazin

Pogledaji ovo Celebrity Mate Bulić oglasio se nakon otkazanog koncerta, evo što je poručio

''Nije mi svejedno'' smo skupa jednom napravile davno za moj album jedan davni davni davni, mislim da se zvao'' Unique''. A jedna od najdražih pjesama koje je ona napisala je meni ''Ja sam zaljubljen'' za Tonija i ''Dotakni me usnama'' za Belana i ''Gdje Dunav ljudi nebo'', naravno... I sad bih mogla nabrajati u nedogled!'', otkrila nam je Nina Badrić.

Galerija 1 1 1 1 1



Kako tih 40 godina karijere, ispunjenih evergreenima, sažeti u 4 rečenice?

Alka Vuica - 2 Foto: In Magazin

Alka Vuica - 1 Foto: In Magazin

''Jako sam sretna! - jedna rečenica. Jako sam ponosna, druga rečenica. Mislim da je lijepo kad nešto ostane iza tebe - treća rečenica. I nek se ovi hitovi sviraju još dugo dugo godina, četvrta rečenica'', zaključila je Alka.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.



1/8 >> Pogledaji ovu galeriju +3 Nekad i sad Kako danas izgleda beba iz popularne komedije osamdesetih? Glumile su je sestre blizanke

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Celebrity Bruje bizarne teorije zavjere o nedavnom izletu Meghan Markle i princa Harryja

Pogledaji ovo Celebrity Tko je partnerica Matije Dedića? Ovo je bio razlog zbog kojeg nisu i službeno ušli u brak

Pogledaji ovo Celebrity Poznati šogor Matije Dedića u velikoj tuzi nakon njegove smrti: ''Odeš tako iznenada i uviješ nas u crno...''