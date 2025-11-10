Koprivničani čekaju Čolića - koncert u potpunosti rasprodan!

Tri tjedna uoči održavanja, Zdravko Čolić je rasprodao koncert u koprivničkoj Sportskoj dvorani Josip Samaržija Bepo.

Koncert Zdravka Čolića u koprivničkoj Sportskoj dvorani Josip Samaržija Bepo – rasprodan je čak tri tjedna prije održavanja!

Bezvremenski glazbeni velikan, čiji su koncerti već desetljećima sinonim za emociju, energiju i nezaboravan doživljaj, još jednom je potvrdio status jednog od najomiljenijih izvođača regije. Nakon niza rasprodanih nastupa diljem Hrvatske, i Koprivnica će u istoj atmosferi 28. studenoga dočekati glazbenika čije su pjesme utkane u kolektivno sjećanje prostora i vremena.

Repertoar koji obuhvaća bezvremenske hitove poput „Ti si mi u krvi“, „Noć mi te duguje“, „Produži dalje“ i „Gori vatra“ pretvara svaku večer u kroniku emocija, nostalgije i čiste energije.

Ipak, Čolićev nastup ne počiva na pukoj nostalgiji, već na karizmi i interpretaciji koje i nakon pola stoljeća stvaranja djeluju svježe, uvjerljivo i dirljivo. Njegovi koncerti nisu samo retrospektiva karijere, već živa potvrda da istinska glazbena vrijednost ne zastarijeva.

Koprivnički koncert, i prije nego što su se svjetla pozornice upalila, pokazao je da Čolićev glas i dalje okuplja publiku svih generacija – s istim žarom i istom željom da barem na jednu večer postanu dio jedne od najdugovječnijih glazbenih priča na ovim prostorima.

