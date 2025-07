Za ovaj se koncert traži ulaznica više: Glazbeno-filmski spektakl premijerno u Opatiji

Ovog kolovoza Opatija neće samo biti ljetna destinacija – postat će filmska pozornica za koncert kakav domaća publika još nije doživjela. U četvrtak, 14. kolovoza, na legendarnoj Ljetnoj pozornici pod zvjezdanim nebom, svjetski nagrađivani pijanist i skladatelj Zvjezdan Ružić održat će koncertnu premijeru novog, monumentalnog albuma A Storm in a Teacup. Bit će to večer u kojoj će se klavir pretvoriti u oluju, nota u molitvu, a glazba u katarzu.

''Neću reći da pripremamo spektakl. Ovo će biti film. Teatar pod zvijezdama. Zvučna oluja. Produkcija na najvišoj razini, ali ono najvažnije – potpuno nov, neviđen zvuk'', najavljuje Ružić.

Njegova glazba godinama ruši granice između žanrova, između introspektivne tišine i orkestralne eksplozije. No ovaj album, kako kaže, više nije samo projekt – ovo je osobna epopeja, plod šestogodišnjeg emocionalnog i duhovnog putovanja, koje je kulminiralo upravo sada.

''Bila je to moja osobna oluja. Počela je 2019., a vrhunac doživjela s mojim preseljenjem u London početkom 2024. Nekoliko mjeseci kasnije, baš u tom Londonu, stigao je ovaj dar s neba, definitivno dar od Boga – inspiracija koja me preplavila kao nikad prije u životu. Potpuno izvan moje kontrole, u dva dana na snimač mobitela zapisao sam gotovo sto skladbi. Ruke su same svirale, kroz klavir zapisivale priče svih tih mojih emocionalnih putovanja koje sam kroz tu moju oluju prošao. Ali nešto toliko snažno, takav val inspiracije, dar od Boga - nikad nisam doživio. Stanje blagoslova, ali i velike odgovornosti - da taj dar njegujem, dajući mu sve što mogu, što imam. I dao sam sve što imam u ovaj album, kao da mi je zadnji. Tako je nastao A Storm in a Teacup'', otkriva.

Tijekom bogate karijere Zvjezdan je surađivao s umjetnicima poput 2Cellos, Harlem Gospel Choir, Josipe Lisac, Massima Savića, Vlatka Stefanovskog, Luke Paljetka, Matije Dedića, Jazz orkestra HRT-a, Neli Andreeve i brojnih drugih. Kao rijetko tko na sceni, Ružić se ne boji ranjivosti. Na tom valu nastao je i album – sniman u crkvama, katedralama i koncertnim dvoranama diljem Europe, miksan u legendarnom londonskom studiju Westpoint, studiju u kojem su svoje albume snimali i producirali umjetnici poput Adele i Kanye Westa. Masteriran je u Los Angelesu, od strane Roberta Vosgiena - čovjeka zaslužnog za završne produkcije albuma grupe Queen, Davida Bowieja i brojnih drugih.

No ono najmoćnije tek dolazi: koncertna premijera pod otvorenim nebom. U Opatiju stižu dva šlepera i četiri dodatna kamiona glazbene opreme. Veliki Yamahin koncertni klavir dolazi posebno iz Beča; cijeli tim vrhunskih produkcijskih majstora i tehničara, te pomno odabrani orkestar s troje udaraljkaša, harmonikom, crkvenim orguljama i starim mellotronom – sve je spremno za trenutak u kojem će se granica između koncerta i kinematografije zauvijek izbrisati.

''Tu sam s deset godina prvi put bio na velikom koncertu. Sjećam se te žute majice, tog osjećaja. Tu sam prvi put poželio ‘jednog dana nastupiti ovdje’. I evo me – sada, s najvažnijim albumom mog života, vraćam se upravo tu, da ispričam ovu priču'', kaže Ružić.

A Storm in a Teacup nije samo glazba – to je dnevnik u notama, soundtrack bez kamere, spiritualno svjedočanstvo pretvoreno u zvuk. Skladbe, njih 33, nastale su bez zapisanih nota, samo iz glave i srca, u punoj slobodi izraza. A iako nose osobni potpis, Ružić publiku pušta da u njima pronađe vlastite slike, emocije, unutarnje pejzaže.

''Svaka skladba ima svoju priču. Ali ovaj put neću ništa objašnjavati. Želim da svatko u toj glazbi pronađe svoju oluju, svoju tišinu, svoj smisao.''

Koncert u Opatiji neće biti samo glazbeni događaj. Bit će to susret duša – između umjetnika i publike, između čovjeka i njegova djetinjstva, između prošlosti i budućnosti. A negdje između, u tim orkestralnim valovima, svirat će istina.

