Nesvakidašnji izlazak Tonyja Cetinskog iz komfor zone, poslušajte njegovu novu pjesmu "Ima nešto"

Tony Cetinski izbacio je novi singl "Ima nešto" koji će oduševiti njegovu publiku jer njome predstavlja nešto drugačiju verziju sebe.

Tony Cetinski, čovjek koji pomiče glazbene granice svojim nastupima, maestralnim izvedbama te zavidnim vokalom, ne libi se izlaska iz komfor zone kad je u pitanju i sama glazba, pa nam donosi pravo osvježenje novim singlom "Ima nešto".

Brzi ritam i energičnost savršeno opisuje duh i srce glazbenika koji nikada ne miruje te vječito sa svojom ekipom radi na nečemu novom i drugačijem. Tako je udružio snage s poznatim autorom Nenom Ninčevićem s kojim je već surađivao i koji potpisuje ovoga puta tekst.

Ipak, jedna nova, svježa suradnja s Branimirom Mihaljevićem zaslužnim za glazbu, aranžman i produkciju, Tonyja je posebno obradovala.





"Često poželim izaći iz svoje komfor zone, a upravo ova nova pjesma ''Ima nešto'' je eklatantan primjer za to. Volim ritam i atmosferu koju ova priča ima, a i jako mi je drago što sam započeo suradnju s još jednim od naših domaćih autora, Branimirom Mihaljevićem. Cijeli proces stvaranja pjesme, nastao je u njegovom studiju, gdje smo se svi zajedno super zabavili i zasigurno napravili neke nove i lijepe uspomene.Ono što me također iznimno raduje, to je video spot, za koji su ovoga puta bile zadužene 'Sestrice' ", predvođene redateljem Lukom Sepčićem.Sam spot je moderan, a opet nosi crtu idealnosti, sve kao jedna najava nekog malo drugačijeg, dosad neviđenog Tonyja.Kako sam tekst govori, ima nešto, nešto što nas unatoč razlikama i životnim poteškoćama spaja, a ogleda se u prikazu povezanosti ljudi u dobru, naročito kada stvari krenu nizbrdo. Nesvakidašnja pjesma, kao i spot za samog Tonyja bio je jedan veliki izazov, a kako sam kaže, uživao je u samom istraživanju novih zvukova i pomalo drugačijem pjevačkom pristupu.Na prve reakcije publike sigurno se neće još dugo čekati, a ono što se sa sigurnošću može reći je kako su Tony i cijela njegova ekipa još jednom ponovno dokazali zašto su godinama pri samome vrhu regionalne glazbene scene.