Sandi Cenov izbacio novu pjesmu, inspiraciju pronašao u velikoj strasti

Sandi Cenov objavio je novu pjesmu "Kofer adrenalina", s kojom će se predstaviti na CMC Festivalu.

Sandi Cenov predstavlja novi singl "Kofer adrenalina", pjesmu koja već na prvo slušanje osvaja energijom i zaraznom melodijom. Ovoga puta, Sandi uspješno spaja svoje dvije velike strasti - glazbu i brze automobile - što dodatno dolazi do izražaja u atraktivnom videospotu ispunjenom moćnim sportskim autima.

Zanimljivo je da se snimanje spota poklopilo s održavanjem Croatia Rallyja, kada Kvarner postaje središte zbivanja za sve ljubitelje automobilizma.

"Dugi niz godina razmišljam o pjesmi ovog tipa. Zapravo, oduvijek, kad bolje razmislim, jer sam od malih nogu zaljubljen u motore, utrke i sportske automobile. Svojevremeno sam čak i vozio Rally prvenstvo Hrvatske. Sve ove stihove već neko vrijeme nosim u glavi, a presudni okidač za snimanje bio je moj sin Mikula, koji je (kao i tata mu) lud za svim tim oktanskim guštima. Pa za njegovu mlađu, a i moju malo stariju, publiku, eto nam 'Kofer adrenalina'" - rekao je Sandi.

Glazbu potpisuje Ante Pecotić, koji zajedno sa Sandijem potpisuje i tekst, dok je za aranžman zaslužan Hrvoje Domazet. Redatelj spota je Jadranko Begić Stripy.

S pjesmom Kofer adrenalina Sandi Cenov stiže i na ovogodišnji CMC Festival Vodice, gdje će publika imati priliku uživo čuti njegovu novu pjesmu. Nakon prošlogodišnjeg debitantskog nastupa, kada su ga oduševili i Vodice i sam festival, Sandi se ove godine rado vraća na istu pozornicu.

Tijekom 2025. godine, objavio je nekoliko novih singlova kao što su Zadnja, Dobar, Ostat ću gospodin i Svima u inat, koji su se brzo našli na playlistama svih domaćih glazbenih medija, a sve će se naći na njegovom novom studijskom albumu.

