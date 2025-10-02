NENA stiže u Hrvatsku! Publici obećava neponovljivo koncertno iskustvo

Jedno od najuspješnijih njemačkih glazbenih imena, neponovljiva NENA, stiže u Tvornicu kulture!

Legendarna NENA svjetsku je slavu doživjela 1983. godine nakon izvedbe kultne i nezaboravne pjesme 99 Luftballons koja je postala hitom broj jedan na brojnim njemačkim, ali i međunarodnim ljestvicama.

Već je velikom uspješnicom s prvog albuma osvojila mnogobrojne fanove te utjecala na mnoge generacije.

S više od 25 milijuna prodanih ploča postala je jednom od najuspješnijih njemačkih izvođačica svih vremena kontinuirano osvajajući vrhove top ljestvica.

Tijekom karijere duge više od četiri desetljeća, što samostalno što s bendom, NENA je stvorila iznimno bogat diskografski katalog, a poseban su trag ostavili albumi „Made in Germany“, „Nena feat. Nena“ i „Oldschool“. NENIN je najnoviji album „Licht“ briljantno i energično pop djelo koje slavi život ispunjeno soundtrackom za novi početak. Svakom notom i svakim stihom „Licht“ donosi nadu, lakoću i dubinu srca.

Nakon velikog uspjeha „WIR GEHÖREN ZUSAMMEN“ turneje u 2024. godini koja je privukla 150 tisuća posjetitelja na 45 koncerata u Njemačkoj, Austriji, Švicarskoj, Francuskoj i Nizozemskoj, NENA je najavila datume za 2025. godinu, među kojima je i zagrebački koncert.

Njezini su koncerti veliko i važno životno iskustvo, budući da svojom elektrizirajućom energijom i očaravajućim vokalom uz deseteročlani bend izvodi najveće hitove i skrivene dragulje iz svog velikog glazbenog kataloga stvaranog kroz četiri desetljeća.

Svaki je nastup neponovljiv doživljaj ispunjen emocijama i srcem, a naziv turneje „WIR GEHÖREN ZUSAMMEN“ („Pripadamo zajedno“) predstavlja više od običnog mota - za NENU svaki koncert predstavlja unikatnu i iskrenu konekciju s publikom, snažnu povezanost, zajedništvo i slavlje života.

Jedinstvena njemačka pop ikona NENA zasjat će ovaj petak uz svoj deseteročlani bend na pozornici Velikog pogona Tvornice kulture.

Autentična NENA i njezin bend publici obećaju neponovljivo koncertno iskustvo.