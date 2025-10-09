Pretraži
posebna po mnogočemu

Lara Demarin predstavlja novu pjesmu ''Da si mi blizu'', pogledajte spot koji je sama režirala

Piše showbuzz.hr, Danas @ 14:42 Clubzone komentari
Lara Demarin - 2 Lara Demarin - 2 Foto: PR

Lara Demarin predstavlja svoju novu pjesmu ''Da si mi blizu'' koja je posebna je po mnogočemu.

Peđa Jovanović stiže u zagrebačku Arenu 21. veljače
imamo i datum
Jedan od najtraženijih pjevača u regiji stiže u zagrebačku Arenu: ''Bit će to večer ispunjena emocijama''
Dubioza Kolektiv i Dino Šaran imaju novu pjesmu ''A joj''
ironija i istina
''A joj'' uzdahnuli su Dubioza Kolektiv i Dino Šaran u svojoj novoj pjesmi
Tko je supruga Peđe Jovanovića, Ana Jovanović?
više puta prekidali i mirili se
Tko je supruga srpskog slavuja koji stiže u Arenu Zagreb? Ovisnost ga je zamalo koštala braka
Fanovi u Sarajevu odaju počast Halidu Bešliću
''pamtit ćemo te...''
Tužni prizori iz Sarajeva: Fanovi ostavljaju cvijeće i poruke za Halida Bešlića
Jednu pjesmu Halida Bešlića odbilo je čak 15 pjevača
postala klasik!
Jednu pjesmu Halida Bešlića odbilo je čak 15 pjevača, a onda je u njegovim rukama postala hit!
Charles Spencer Crowe viđen u šetnji nakon dugo vremena
Jeste li pogodili?
Znate li čiji je ovo sin? Samo najveći fanovi prepoznat će crte lica njegova slavnog oca
Objavljena je osmrtnica Halida Bešlića
posljednji ispraćaj
Objavljena osmrtnica Halida Bešlića, poznati su svi detalji pogreba
Na Trgovskoj gori oslobođen prostor za skladište radioaktivnog otpada
ČERKEZOVAC
Na mjestu bivše vojarne skladištit će se radioaktivni otpad: Ova lokacija nije odabrana slučajno
Marko Biočina razgovarao s članom Uprave Janafa Vladislavom Veselicom
GOST DNEVNIKA NOVE TV
JANAF u središtu političkih igara, a na informaciju da ga žele kupiti Mađari stigla im je jasna poruka
Znanstvenici upozorili na poznati lijek protiv bolova: "Može uzrokovati ozbiljne nuspojave, a djelovanje mu je ograničeno"
uzimaju ga milijuni
Znanstvenici upozorili na poznati lijek protiv bolova: "Može uzrokovati ozbiljne nuspojave, a djelovanje mu je ograničeno"
5 najzdravijih narezaka za sendviče i slično
Često se nalaze na našim stolovima
5 najzdravijih narezaka za sendviče i slično
8 proteina koje biste trebali jesti svaki tjedan
Izvrsni izvori
8 proteina koje biste trebali jesti svaki tjedan
Korona simptomi: Najnovije varijante u porastu, evo što trebate znati ove jeseni
Sve je više slučajeva
Korona simptomi: Najnovije varijante u porastu, evo što trebate znati ove jeseni
Skeč o balkanskim prijateljima nasmijao cijeli svijet: "Ovaj video mi je uljepšao dan"
Izgleda poznato?
Skeč o balkanskim prijateljima nasmijao cijeli svijet: "Ovaj video mi je uljepšao dan"
"Znaš što bih ti radio?": Odgovorila na tipičnu balkansku poruku i nasmijala regiju
LOL
"Znaš što bih ti radio?": Odgovorila na tipičnu balkansku poruku i nasmijala regiju
U teretani doživjela bolnu nezgodu, snimka otkrila jeziv detalj
Jao…
U teretani doživjela bolnu nezgodu, snimka otkrila jeziv detalj
Europski inženjeri stvaraju oružje budućnosti – raketu koja jednim udarom može zaustaviti roj ruskih dronova
Već se koristi u Ukrajini
Europski inženjeri stvaraju oružje budućnosti – raketu koja jednim udarom može zaustaviti roj ruskih dronova
Hoće li ih Ukrajina dobiti od SAD-a? Evo što trebate znati o krstarećem projektilu Tomahawk
Rusi upozoravaju, no...
Hoće li ih Ukrajina dobiti od SAD-a? Evo što trebate znati o krstarećem projektilu Tomahawk
Ukrajina predstavila još jednu varijantu krstarećeg projektila Neptun
Nove udarne mogućnosti
Ukrajina predstavila još jednu varijantu krstarećeg projektila Neptun
HRVATSKA – GIBRALTAR Evo kad počinje prijenos utakmice u Varaždinu
GOLIJADA NA POMOLU
HRVATSKA – GIBRALTAR Evo kad počinje prijenos utakmice u Varaždinu
Tuga u slavnom klubu: Preminuo im je trener
Počivao u miru!
Tuga u slavnom klubu: Preminuo im je trener
Protivnik Vatrenih izgubio utakmicu od države za koju vjerojatno niste čuli
bolno
Protivnik Vatrenih izgubio utakmicu od države za koju vjerojatno niste čuli
Skrivena sudbina: Došao je ocu u posjetu – ovo je ozbiljnije nego što su mislili
SKRIVENA SUDBINA
Skrivena sudbina: Došao je ocu u posjetu – ovo je ozbiljnije nego što su mislili
Kumovi: Ujutro je bio tamo - gdje je nestao novac?
KUMOVI
Ujutro je bio tamo - gdje je nestao novac?
Kumovi: Mislio je da spava – vidjela je gdje je novac
KUMOVI
Kumovi: Mislio je da spava – vidjela je gdje je novac
Tjedni jelovnik jela sa žlicom za hladno vrijeme 6. 10. do 12. 10. 2025.
Tjedni jelovnik
7 toplih jela na žlicu za svaki dan ovoga tjedna koja se mogu napraviti za malo novca
Dream Sky kučica u Gorskom kotaru za odmor, Airbnb
Još ljepše nego na fotografijama
Mir, tišina, planinski zrak… ma, savršenstvo: Ova kućica u Gorskom kotaru idealan je izbor za dubinski odmor
Jesen u japankama: Dobro došli u najljepši gradić španjolske Male Venecije
Puerto de Mogán
Jesen u japankama: Dobro došli u najljepši gradić španjolske Male Venecije
Potez Europske unije izazvao paniku u autoindustriji: Dionice im naglo pale, najviše stradao njemački gigant
Tržište u crvenom
Potez Europske unije izazvao paniku u autoindustriji: Dionice im naglo pale, najviše stradao njemački gigant
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
iznad očekivanja
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
Posrnuli modni div pronašao formulu uspjeha. Novi model prodaje postao je hit
Nije više na muci
Posrnuli modni div pronašao formulu uspjeha. Novi model prodaje postao je hit
Kolinda Grabar-Kitarović u plavoj haljini efektnog uzorka
STAJLING ZA RIJAD
Kolinda Grabar-Kitarović: Salonke u osvježavajućoj boji koje su "strogu" haljinu učinile još boljom
Ponuda bordo haljina u trgovinama za jesen 2025.
POPULARNA BOJA
Za svaki dan i za svečane prigode: 15 bordo haljina u kojima ćete uvijek izgledati lijepo
Franka Batelić u hlačama na crtu i robusnim gležnjačama 2025.
Robustan model
Gležnjače Franke Batelić odličan su izbor za jesen, a nositi se mogu s minicama i hlačama na crtu
