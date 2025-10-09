Lara Demarin predstavlja novu pjesmu ''Da si mi blizu'', pogledajte spot koji je sama režirala

Lara Demarin predstavlja svoju novu pjesmu ''Da si mi blizu'' koja je posebna je po mnogočemu.

Nova autorska ekipa dala je ovoj pjesmi poseban štih, a Laru je osvojila čim je čula prve taktove pjesme.

''Na ovoj pjesmi radila je potpuno drukčija ekipa nego do sada i moram priznati da me osvojila na prvo slušanje. U studiju mi je slučajno zapela za uho i odmah sam se zaljubila u nju'', otkriva Lara.

Lara Demarin - 1 Foto: PR

Glazbu i tekst potpisuje Mirza Tetarić, dok je za aranžman zaslužan Vinko Mihić. Produkcija je, kako kaže Lara, ostala minimalistička, s ciljem da se naglasi emocija pjesme:

''Od samog početka htjeli smo dobiti prirodan i organski zvuk – ostavili smo sve dahove, pa čak i poneke blage falševe jer vjerujem da ta iskrenost nosi najveću emociju. Produkcija je minimalna baš zato što je fokus na tekstu pjesme, a ona je dovoljno jaka sama po sebi. Kad bih je otpjevala samo uz gitaru, opet bi imala jednaku snagu.''

Iako nije sudjelovala u stvaranju ove pjesme, Lara ne krije koliko joj znači:

''Za mene je ovo najposebnija pjesma do sada, iako ovog puta nisam imala prste u autorstvu. Mislim da će se ljudima jako svidjeti.''

Pjesmu prati i videospot koji je Lara sama režirala.

''Spot koji je prati vrlo je jednostavan, bez filozofije i skrivenih poruka, sve je jako transparentno i razumljivo – samo priča koja prati pjesmu. To mi je bila vodilja od početka: da sve ostane iskreno, jasno i emotivno.''

Nova pjesma Lare Demarin dostupna je na svim digitalnim servisima.