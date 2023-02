Jure Brkljača u novoj pjesmi poručio jasno i glasno: "Sreća je propast za tugu!"

Jure Brkljača objavio je nov pjesmu "Sreća je propast za tugu!" u kojoj je udružio snage s Miroslavom Husom.

Jureći ljubav ne stiže se daleko od tuge, tek kada joj okreneš leđa pronaći ćeš je u istinskoj sreći, a to dobro zna Jure Brkljača u novoj pjesmi "Sreća je propast za tugu".

Nakon niza svojih autorskih pjesama, Jure je ponovo udružio snage s jednim od najvećih nagrađivanih regionalnih skladatelja i tekstopisaca Miroslavom Rusom, koji stavlja svoj potpis na glazbu i tekst. Uspješnost spoja iskustva i kreativnosti s talentom i mladenačkom snagom, ovaj spomenuti autorsko izvođački dvojac odavno se dokazao kao dobitna kombinacija na glazbenoj sceni što čvrsto dokazuju nizom hitova izvrsno prihvaćenim od publike, ali i struke. "Ne postojim kad nisi tu", "Ovo je istina" (duet s Tonyjem Cetinskim), "Znao sam", "Lipa", "Prozor" samo su neke od pjesama koje su se našle na njihovom uspješnom glazbenom putu.

Svakako treba istaknuti, kako se Jure također pokazao i kao vrsni kantautor, predstavljajući nekoliko svojih pjesama kao što su "Ono što osjećaš ti", "Ona me vuče", "Pristani na sve", "Postoji san".

Uz sve to, odavno je dokazao kako suvereno vlada glazbenom scenom, što je prepoznala struka, kao i sama publika naravno, a sve to potvrđuju dosadašnje osvojene nagrade; Zlatni Studio – Novo lice godine, pobjeda na Ohridskom festivalu sa pjesmom "Ne postojim kad nisi tu", ali i nagrada publike za pjesmu "Prozor" na Šibenskom festivalu.

O novom uratku kao i nastavku uspješne suradnje, Jure je imao samo riječi hvale, ali i otkrio što nam još sprema u skorije vrijeme.

"'Sreća je propast za tugu' moja je nova pjesma, autora Miroslava Rusa, s kojim me veže dugogodišnja suradnja, ali i prijateljstvo. Mogu reći da me jako raduje svaki naš novi projekt pa tako i ovaj. Ujedno se ovim novim singlom otvara put ka drugom albumu i jednom novijem zvuku koji će nositi ostale pjesme, no o tome jednom drugom prilikom. Za sada bih volio da uživate u 'Sreća je propast za tugu', bar onoliko koliko sam ja, jer je ovo jedna motivacijska pjesma sa vrlo snažnom porukom, koja nam ne dozvoljava da odustajemo od vlastite sreće i onda kada je najteže da hodamo uzdignute glave. Snimili smo i video spot, u čemu je uživala cijela ekipa kao i uvijek, a cijela zamisao je da sve bude što jednostavnije i prirodnije, a opet u atmosferi i emociji koju sama pjesma nosi", ispričao nam je Jure, a ni sam autor nije skrivao zadovoljstvo svime učinjenim.

"Drago mi je što poslije kraće pauze ponovo surađujem sa izuzetno talentiranim mladim pjevačem kao što je Jure, s kojim sam uradio novu pjesmu 'Sreća je propast za tugu'. U samom procesu stvaranja surađivali smo s našim prijateljem i producentom Mihaelom Blumom. Očekujem da će ova pjesma pronaći put do slušatelja i da će biti jedna od stepenica u usponu Jure Brkljače", rekao je Miroslav Rus.

Marljiva ekipa iz Hit Produkcije i ovoga se puta našla iza kamere na snimanju novoga spota, na čelu s Hrvojem Banićem, s kojim je Jure imao priliku surađivati više puta do sada.