INmusic festival #17: Brojimo sitno do nezaboravnog spektakla na Jarunu

Najveći festival na ovim prostorima otvara svoja vrata, a mi vam donosimo novosti koje su organizatori ove godine pripremili.

Brojimo sitno do INmusic festivala, za kojeg već godinama možemo reći da je postao nezaobilazno mjesto ljubitelja rock glazbe iz cijelog svijeta.

Massive Attack, Kasabian, Air, Fontaines D.C., Michael Kiwanuka, St. Vincent, The Streets, Kim Deal, Foster the People, Yard Act, Seun Kuti & Egypt 80, The Murder Capital, YARD, Press Club, KOIKOI, Sailor Honeymoon, The Pill, Mitsune, Ki Klop, Tidal Pull, Lika Kolorado, stereosister, Neven, Škofja Loka, Monohrom, Vagina Corporation, balans, Lelee, Nejc Pipp i Žena dio su impresivnog glazbenog programa INmusic festivala #17, koje će se održati na dobro poznatoj lokaciji jarunskih otoka u Zagrebu, od 23. do 25. lipnja 2025. godine.

INmusic festival je najdugovječniji hrvatski višednevni open-air festival koji predano promovira festivalsku kulturu u Hrvatskoj od svog prvog izdanja 2006. godine, a svojim posjetiteljima pruža jedinstveno i cjelovito glazbeno iskustvo kroz festivalski program raspoređen u tri dana.

Inmusic festival Foto: Vanesa Pandzic / CROPIX

INmusic festival #17 donosi nove i dodatne sadržaje: karikature, zvučne kupke, brzo-slatko-kratko zonu i festivalsku VoxBox beskonačnu zrcalnu sobu.

Uz već svima znane i posjetiteljima omiljene sadržaje poput Silent Disca i “Tko pjeva zlo ne misli” karaoke zone, koje ove godine preuzimaju mlade snage iz KSET-a, INmusic festival #17 donosi i nova iznenađenja i sadržaje za još bolje i pamtljivije festivalsko iskustvo.

Uz nove radove Vlade Marteka na ekranima festivalskih pozornica, inovativni programski sadržaj Silent Cinema u suradnji s Animafestom, Human Rights Film Festivalom i ZagrebDOXom, likovne radionice za djecu u izvedbi Centra pažnje te raznoliku ugostiteljsku ponudu koja zadovoljava širok spektar ukusa, INmusic #17 donosi još sadržajnih novina.

Jedan od noviteta ovogodišnjeg, sedamnaestog izdanja INmusic festivala je i najorginalniji festivalski selfie - Human Photo Booth – instalacija u kojoj karikaturistica i animatorica Karla Skok uživo izrađuje personalizirane karikature posjetitelja.

Bogat line up i ostali sadržaj festivala pogledajte OVDJE.

Trodnevne festivalske ulaznice za INmusic festival #17 dostupne su putem službenog festivalskog webshopa po cijeni od samo 119 EUR (+ troškovi transakcije) te u Dirty Old Shopu (Tratinska 34, Zagreb) po cijeni od 119 EUR, dok su sedmodnevne kamperske ulaznice za samo 59 EUR (+ troškovi transakcije) dostupne isključivo putem službenog festivalskog webshopa.

Ograničen kontingent jednodnevnih ulaznica dostupan je isključivo putem službenog festivalskog webshopa.