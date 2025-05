Otkriveno je 10 novih izvođača koji stižu na ovogodišnji festival ULTRA Europe!

Festival ULTRA Europe vraća se u Split od 11. do 13. srpnja 2025. s impresivnim lineupom od 10 novih izvođača, uključujući Gryffina, Sofi Tukker i Steve Angella, čime dodatno potvrđuje svoj status vodećeg elektroničkog događanja u regiji.

Kako se ljeto približava, raste i uzbuđenje među obožavateljima elektroničke glazbe jer se broje dani do najvećeg glazbenog događaja u regiji.

Festival ULTRA Europe koji će se održati od 11. do 13. srpnja 2025. na splitskom Parku Mladeži upravo je dobio novo glazbeno pojačanje - čak 10 vrhunskih izvođača pridružit će se već najavljenoj impresivnoj postavi. Gryffin, MRAK, Sofi Tukker, Steve Angello, Joel Corry, Maddix, Matroda, Morten, Mykris i Nghtmre stižu u Split i sa sobom nose zvuk koji će obogatiti raznoliku glazbenu sliku festivala.

Tijekom posljednjih 10 godina, na ULTRI je zabilježeno više od 2000 nastupa mnogobrojnih svjetskih DJ zvijezda, a spektakle s festivalskih pozornica uživo je doživjelo više od milijun Ultranauta. Festivalski trenuci nastavljaju živjeti i online - brojke na YouTubeu i dalje nezaustavljivo rastu, dosežući stotine milijuna pregleda i potvrđujući status fesivala ULTRA Europe kao jednog od najutjecajnijih glazbenih događaja u svijetu elektroničke scene.

Publika s nestrpljenjem očekuje američkog producenta i DJ-a Gryffina prepoznatljivog po melodičnom house zvuku, elektroničkim ritmovima i emotivnim melodijama. Split će imati priliku čuti njegov treći studijski album "Pulse" koje označava novo poglavlje u njegovoj karijeri. Sofi Tukker američki je dvojac koji je 2023. godine osvojio ULTRA Europe main stage svojom zaraznom kombinacijom housea, popa i egzotičnih ritmova. Njihovi nastupi poznati su po visokoj produkciji, živim vokalima i nesputanoj scenskoj energiji. Na glavnoj pozornici pridružit će im se i Steve Angello, legendarni švedski DJ i producent te suosnivač Swedish House Mafie. Angello se na ULTRA Europe vraća kao jedno od najtraženijih imena house scene koje u Split donosi dozu klupske elegancije i nezaobilazne švedske glazbene izvrsnosti.

Hrvatska će i ove godine imati predstavnika na glavnoj pozornici, DJ Matrodu koji svojim inovativnim, tehnički besprijekornim i uvijek svježim zvukom nastavlja osvajati svjetske plesne podije. Joel Corry britanski je hitmaker čiji plesni house zvuk i radijska dominacija donose savršenu dozu ljetne energije splitskoj pozornici. Stiže i Maddix, nizozemska zvijezda u usponu koja je svojim hibridom techno i big room zvuka postao sinonim za moćne, festivalske trenutke. Tu je i Mykris, DJ i producent s višegodišnjim festivalskim iskustvom i karijerom koja je oblikovana upravo na ULTRA pozornicama. Pridružit će mu se i Morten, danski DJ i producent poznat po svom future rave zvuku kojega je 2019. pokrenuo s Davidom Guettom u hitovima poput „Impossible“ i „Permanence“. a koji donosi sirovu snagu techna i euforiju progressive housea u savršenoj festivalskoj formi.

Nova imena stižu i na pozornicu RESISTANCE gdje se publici sprema doza sirovijeg zvuka elektroničke glazbe. Među njima je MRAK, alter ego jednog od članova Tale Of Us, koji kroz projekt “We Don’t Follow” predstavlja audio - vizualno iskustvo snažnog konceptualnog identiteta. Tu je i Nghtmare, američki producent čiji zvuk oblikuju snažni bass i trap utjecaji utjelovljeni u setovima s potpuno drugačijom dimenzijom energičnog, modernog undergrounda.

Cijena trodnevnih festivalskih ulaznica za građane u regiji u FAZI 2 iznosi 115€ dok je za trodnevnu VIP ulaznicu potrebno izdvojiti 289€. Više se informacija može pronaći na internetskoj stranici sustava Entrio,

Više od sto tisuća posjetitelja ponovno će se okupiti pod okriljem ULTRA Europe, festivala koji spaja vrhunsku produkciju, svjetsku DJ elitu i spektakularan ambijent mediteranske obale - sve to u jednoj od najsigurnijih destinacija na svijetu. Ovog ljeta festival će ponovno zauzeti središnje mjesto na karti najvažnijih glazbenih događanja, a organizatori najavljuju kako još uzbudljivih novosti slijedi u tjednima koji dolaze.

O ULTRA WORLDWIDE™

ULTRA WORLDWIDE™ je međunarodni brend vodećeg svjetskog događanja elektroničke glazbe, ULTRA Music Festivala®. Brend ULTRA osnovao je 1997. godine izvršni producent, predsjednik i CEO Russell Faibisch koji je počeo organizirati glazbena događanja u južnoj Floridi što je dovelo do organiziranja prvog izdanja ULTRA Music Festivala 1999. godine na pješčanoj plaži u Miamiju.



S jedinstvenom i kreativnom vizijom te organskim rastom temeljenim na iskrenoj ljubavi prema glazbi, izvođačima i obožavateljima, brendovi ULTRA i ULTRA Worldwide™ predstavljaju ne samo najveći i najuspješniji svjetski neovisni brend festivala elektroničke glazbe, već i festival koji se održava u najviše zemalja svijeta. Organizatori bez prestanka nastavljaju prenositi iskustva najpoznatijeg festivala iz Miamija u sve veći broj destinacija te Ultranautima diljem svijeta.



U posljednjih 20 godina tisuće svjetskih DJ-a, producenata i bendova oduševljavali su obožavatelje svojim sjajnim nastupima uživo na festivalima ULTRA u Argentini, Australiji, Baliju, Brazilu, Čileu, Hrvatskoj, Ibizi, Japanu, Koreji, Singapuru, Južnoj Africi te naravno u Miamiju, kao i na događanjima ROAD TO ULTRA u Boliviji, Čileu, Kolumbiji, Japanu, Koreji, Makau, Paragvaju, Peruu, Filipinima, Puerto Ricu, Tajvanu, Tajlandu i u SAD-u. Svako novo globalno izdanje temelji se na istom uspješnom receptu koji je do posljednjeg detalja usavršen tijekom posljednjih 20 godina u Miamiju, a koji kombinira nastupe brojnih talenata elektroničke glazbe s najnaprednijom festivalskom produkcijom na svijetu.



ULTRA brendovi su prvi uveli revolucionarni online prijenos uživo, "ULTRA LIVE" (s više od 650 milijuna prijenosa uživo i pogledanih snimaka setova s festivala ULTRA Miami, počevši od 2013. godine) i audio prijenosom putem platforme „UMF RADIO“ (povezane s FM Radijem u više od 62 zemlje s dosegom od 22 milijuna slušatelja tjedno). Također, suradnja UMF FILMS s FINAL KID zaslužna je za neke od vizualno najdojmljivijih festivalskih video uradaka koji ostavljaju, uključujući i dokumentarni film naziva CAN U FEEL IT™ u kojem je prikazana sva čarolija dance glazbe.

