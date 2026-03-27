Duet godine je stigao: Adi Šoše i Senidah osvojili regiju novom pjesmom

Regionalna glazbena scena dobila je novu snažnu suradnju! Adi Šoše i Senidah objavili su duetsku pjesmu ''Čista ljubav'', koja je nedavno imala premijeru na Adijevu rasprodanom koncertu u Sava centru u Beogradu.
Videa s nastupa ubrzo su preplavila društvene mreže i prikupila stotine tisuća pregleda, a sve upućuje na to da bi duet vrlo brzo mogao osvojiti i regionalne ljestvice slušanosti.
Pjesma donosi spoj emocije, suvremene produkcije i prepoznatljivih interpretacija dvoje izvođača.
Govoreći o suradnji, Senidah je istaknula da je sve nastalo spontano:
''Volim suradnje koje se dogode bez plana, samo energija, osjećaj i trenutak. S Adijem je sve išlo prirodno, bez forsiranja, baš kako i treba. Kad se poklopi ista emocija i energija, glazba sama pronađe put. Ovo je jedna od onih pjesama koje se ne stvaraju, nego se jednostavno dogode.''
Senidah i Adi Šoše - 1 Foto: PR
Slične dojmove podijelio je i Adi, otkrivši kako je došlo do suradnje:
''Upoznali smo se sasvim slučajno i spontano na aerodromu u Frankfurtu i odmah ‘kliknuli’. Senidah je za mene posebna pojava, čista emocija i istinska diva. Privilegij je biti dio ove pjesme i jedva čekam da je pjevamo uživo u godinama koje dolaze.''
Za glazbu, tekst i aranžman zaslužan je Amil Lojo, dugogodišnji Adijev suradnik, koji je otkrio zanimljiv detalj iz procesa nastanka pjesme: ''Pola godine razmišljam o tom duetu, a onda sam je jedno jutro doslovno napisao za pola sata. Velika mi je čast pisati za ovakve vokale.''
Vizualni identitet pjesme upotpunjen je spotom u režiji Arneja Misirlića, koji prati emociju i atmosferu same pjesme.
Adija će publika uskoro imati priliku slušati diljem Hrvatske, posebice na Jadranskoj obali, a u pripremi je i njegov koncert karijere na najvećoj domaćoj pozornici.
