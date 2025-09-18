Darko Rundek i Živa Voda donose novu verziju kultne pjesme "Ogledalo", poslušajte!

Živa Voda svira uživo u sklopu ZEZ festivala u Kontejneru, u četvrtak, 2. listopada.

Zagrebački kolektiv renomiranih glazbenika Živa Voda i Darko Rundek predstavljaju novi singl "Ogledalo".

Riječ je o drugom izdanju s nedavno objavljenog albuma "Angel’s Breath - de/re/konstrukt", na kojem Živa Voda reinterpretira pjesme s kultnog albuma "Angel’s Breath" Milana Mladenovića i Mitra Subotića Sube.

Darko Rundek ističe kako mu je zadovoljstvo sudjelovati u projektu koji odaje počast autorima izvornih kompozicija i slavi glazbu kao pravu "Živu Vodu".

O pjesmi "Ogledalo" rekao je: "'Ogledalo' je vrlo moćan simbol i u sve se više oblika pojavljuje. Recimo, kad snimam video, gledam svoje lice kao u ogledalu, lijeva ruka nije onako kako je vi vidite, nego kako je gledam u ogledalu. Vijesti koje vidim, one su napravljane po mom profilu, jer gledaju moje interese. Zapravo, ogledalo je postalo jedan način eksploatacije. Stoga je i pjesma 'Ogledalo' aktualna. Poslušajte jer mislim da na točan način postavlja to pitanje."

Pjesmu prati zanimljiv videospot za koji je zaslužna Marina Uzelac.

"Cijela stvar je počela dosta zabavno. Imala sam čitava tri dana za smisliti koncept, bila sam prisiljena prigrliti improvizaciju i eksperiment, što je i srž Žive Vode. Ironija, zar ne? Znala sam da koncept mora biti čist i da efekti moraju biti organski snimljeni. Digitalni efekti i postprodukcija nisu dolazili u obzir. Nadam se da će većina gledatelja osjetiti to", ispričala je Marina.

Ekskluzivna premijera albuma održana je u Parizu i Novom Sadu, a sada je red došao i na Zagreb. Novi singl "Ogledalo", zajedno s cijelim albumom, Živa Voda predstavit će uživo u sklopu ZEZ festivala u Kontejneru, u četvrtak, 2. listopada.

Live reinterpretaciju kultnog albuma "Angel’s Breath / Dah Anđela" izveli su u zagrebačkom klubu Dva Osam, s Darkom Rundekom kao gostom na vokalu i gitari. Uz njega, svirali su Mario Petrinjak na bubnjevima i perkusijama, Konrad Lovrenčić na basu, Jakša Perković na gitari, Igor Pavlica na trubi i vokalu, Maja Rivić na lead vokalu, te Vedran Peternel na klavijaturama, zvukovima i efektima.

Inače, Živa Voda je kolektiv koji od 2017. reinterpretira glazbu domaćih i stranih autora u improvizacijskoj formi. Inicirali su ga Mak Murtić, Vedran Peternel i Maja Rivić, a od tada je kroz razne formacije ostvario preko stotinjak nastupa. Sastav se prilagođava svakom novom projektu, a kolektiv redovito surađuje s poznatim imenima voljnim avanture unutar odabranog i zadanog konteksta, poput Darka Rundeka, Damira Urbana, Damira Imamovića, Krune Levečića i brojnih drugih.

