Coolins u najljepšoj kulisi Atlantika snima spot za ''Bez tebe ne ide''

Uz snažne emocije, moderan pop zvuk i impresivne pejzaže Lanzarotea, Coolins najavljuje pjesmu koja ostavlja trag već pri prvom slušanju.
Pop pjevač Coolins ovih dana boravi na jednom od vizualno najatraktivnijih europskih otoka – Lanzaroteu, gdje sa svojim timom snima videospot za najnoviji singl ''Bez tebe ne ide''. Riječ je o pjesmi snažne emocije i modernog pop zvuka, koja već na samom početku najavljuje novo, zrelije poglavlje u Coolinsovoj glazbenoj priči.
Smještena u impresivnu kulisu vulkanskih pejzaža, crne lave i beskrajnog Atlantika, pjesma ''Bez tebe ne ide'' dobiva vizualni identitet koji savršeno prati njezinu poruku. Autor stihova, glazbe i aranžmana je Petar Brkljačić, koji potpisuje emotivno snažnu i melodično upečatljivu pjesmu, oslonjenu na iskren tekst i refren koji se lako pamti.
Videospot, koji nastaje u produkciji AM-a, zamišljen je kao filmska priča o ljubavi, gubitku i nemogućnosti bijega od vlastitih emocija. Glavne uloge tumače Filip Pešić i Ana Kolar, čija izražajna gluma i međusobna kemija dodatno pojačavaju emotivni intenzitet pjesme. Njihovi likovi vode gledatelja kroz priču u kojoj se isprepliću čežnja, tišina i neizgovorene riječi.
Coolins se u ovom projektu predstavlja kao pop izvođač koji ne bježi od emocije, već je stavlja u prvi plan – iskreno, ogoljeno i bez zadrške. ''Bez tebe ne ide'' donosi univerzalnu poruku s kojom se može poistovjetiti široka publika, a istovremeno zadržava prepoznatljiv autorski i izvođački pečat.
Iako se premijera kompletnog videospota očekuje uskoro, publika će već kroz nekoliko dana imati priliku zaviriti u atmosferu ovog projekta putem kratkog teasera, koji će biti objavljen na društvenim mrežama i najaviti ono što slijedi.