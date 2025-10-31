Bliži se nesvakidašnji spektakl u Lisinskom: U Zagreb dolaze najveće zvijezde flamenca

Uoči Svjetskog dana flamenca u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog publika će imati priliku doživjeti bogat program kakav se rijetko viđa — jedinstveni spoj flamenca i tamburaške glazbe koji garantira sjajan provod. Na pozornici će se susresti španjolski temperament i hrvatska tradicija, a tim povodom će se najistaknutijoj predstavnici flamenca u Hrvatskoj, Nini Ćorić, pridružiti međunarodno priznato ime iz Madrida i jedna od najpoznatijih plesačica flamenca i danza española, Sara Martin.

Uz pratnju Tamburaškog orkestra HRT-a i maestra Sinišu Leopolda će dvije veličanstvene žene i predstavnice kulture pružiti pravi spektakl svima koji uspiju osigurati svoje mjesto na vrijeme. Najavljeni su i gosti iznenađenja koji će dodatno obogatiti već odličan program.

Inspiracija za ovaj projekt leži u starim španjolskim pjesmama koje je još 1931. godine na klaviru odsvirao i snimio Federico García Lorca s legendarnom pjevačicom i plesačicom La Argentinitom. Time su zajedno oživjeli bogatu tradiciju andaluzijske glazbe i sačuvali je od zaborava.

Nina Ćorić Foto: PR

Danas, gotovo stoljeće kasnije, Tamburaški orkestar HRT-a pod vodstvom maestra Siniše Leopolda donosi to nasljeđe u novom, neponovljivom ruhu. Prvi put na ovim prostorima Lorcine pjesme izvode se u aranžmanima Krunoslava Seletkovića, Marka Bertića i Filipa Novosela, a prepoznatljiv glas sjajne Nine Ćorić, koja već godinama ostavlja svoj trag u očuvanju kulture i flamenca u Hrvatskoj, daje im emotivnu dubinu i snagu.

Čuvši njihovu interpretaciju, Sara Martin kreirala je originalne koreografije koje će upravo u Zagrebu izvesti premijerno. Na taj način ovaj koncert postaje i kulturni most između Hrvatske i Španjolske, mjesto gdje se tradicije dotiču, prepliću i zajedno dišu.

Rezultat ove suradnje je i album “Lorca, Flamenco & Tambura”, zajednički projekt HRT-a i Croatia Recordsa, koji je uvršten među 20 najboljih albuma za Porin u kategoriji Album godine, te nominiran za najbolji world music album.

Ovaj koncertni program nije samo glazbeni događaj – on je posveta jednom od najvećih španjolskih pjesnika i svima koji su svojim stvaralaštvom i predanošću utabali put flamenku, koji danas ponosno nosi status UNESCO-ove svjetske nematerijalne kulturne baštine. Ulaznice su dostupne putem web stranice i na blagajnama KD Lisinski.

Pokrovitelji projekta su Grad Zagreb i Veleposlanstvo Kraljevine Španjolske u Hrvatskoj.